Ford опять отложил выход новых больших электромобилей, нужны компактные и дешёвые

Компания Ford в очередной раз скорректировала свою электромобильную стратегию в приложении к североамериканскому рынку. Старт производства нового большого электрического пикапа и большого электрического фургона отложен на 2028 год. Приоритет отдан новой платформе для компактных и относительно бюджетных электромобилей, первым носителем этой платформы станет младший пикап, который, скорее всего, получит имя Ranchero.

В августе прошлого года компания Ford объявила, что сворачивает разработку большого трёхрядного электрического кроссовера, поскольку не верит, что сможет заработать на нём деньги — к такому выводу руководство «синего овала» пришло на фоне глобального замедления спроса на электромобили. Изначально планировалось, что большой электрический SUV выйдет на рынок в 2025 году, то есть на момент отмены эта модель находилась на поздних этапах разработки, остановка этого проекта обошлась Форду в 1,9 млрд долларов убытка.

На прошлой неделе компания Ford сообщила поставщикам, что переносит запуск большого электрического пикапа, известного на данный момент как Project T3, на 2028 год. Project T3 — это преемник электропикапа Ford F-150 Lightning (показан на заглавной фотографии), массовое производство которого началось в 2022 году на заводе Rouge Electric Vehicle Center в Дирборне (США, штат Мичиган).

Изначально компания планировала вывести Project T3 на рынок в 2025 году, затем перенесла запуск на 2026 год, затем — на вторую половину 2027 года, и вот теперь — на 2028 год. В отличие от конверсионного F-150 Lightning, пикап Project T3 будет иметь полностью оригинальную платформу, которая обеспечит значительное улучшение потребительских характеристик. Выпускаться новый большой электропикап будет на строящемся заводе BlueOval City в Стэнтоне (США, штат Теннесси).

Разработка большого электрического фургона Ford, который должен прийти на смену нынешнему E-Transit, тоже затянулась. Год назад компания сообщала, что новый электрический фургон будет выпускаться на расширенном заводе Ford в Эйвон Лейк (США, штат Огайо) и выйдет на рынок в 2026 году. Теперь его дебют отложен на 2028 год.

С чем связаны эти задержки, компания не говорит. Возможно, руководство Ford не уверено, что эти модели, как и отменённый большой электрический SUV, будут успешными, поэтому хочет подождать и понаблюдать за динамикой рынка. В 2028 году состоятся выборы следующего президента США: если к власти вернутся демократы, то можно ожидать возвращения экоповестки в американский автопром, и тогда новые большие «электрички» окажутся весьма кстати. В противном случае Project T3 и новый большой электрический фургон можно будет ещё раз отложить или вовсе отменить.

Для фона добавим, что продажи Ford F-150 Lightning в США с января по июль этого года, по данным самой компании, составили 15 860 шт. (-14,1% по сравнению с АППГ), Ford E-Transit разошёлся тиражом 4264 шт. (-40,2%). Вместе с тем продажи электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E за тот же период выросли на 1% до 27 093 шт.

Ford F-150 Lightning, Ford E-Transit и Ford Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E сейчас стоит в США от 37 995 долларов без учёта доставки, то есть довольно дорого. Сейчас Ford разрабатывает линейку более дешёвых электромобилей с начальной ценой в районе 25 000 долларов, запуск первой из этих моделей намечен на 2027 год. Разработкой платформы для будущих бюджетных электромобилей занимается базирующаяся в Калифорнии специальная команда инженеров Ford под руководством выходца из компании Tesla Алана Кларка.

Первой моделью от команды Алана Кларка будет компактный по американским меркам электропикап, которому, предположительно, дадут историческое имя Ranchero — по крайне мере, именно это имя фигурирует в заявке Форда, поданной на прошлой неделе в Ведомство по патентам и товарным знакам США, его планируется использовать как товарный знак для новых моделей автомобилей с разными типами привода. В прошлом, а именно с 1957 года и до конца 1970-х, имя Ford Ranchero в США носили пикапы, созданные на базе легковых моделей. Потенциальным конкурентом нового Ford Ranchero будет электрический грузовичок Slate Truck от стартапа Slate Auto, финансируемого Джеффом Безосом. Дополнительные подробности об этой модели Ford и её платформе станут известны уже сегодня вечером.

