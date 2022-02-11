Ford нанял ведущего инженера Tesla для разработки новых моделей

Основой продаж марки Ford на домашнем рынке остаются пикапы и внедорожники, свою долю имеют кроссоверы, а легковая линейка теперь представлена лишь спорткаром Mustang. Отметим, продажи бренда в США снижаются с 2016-го, однако если по итогам «ковидного» 2020-го «минус» составил почти 16%, то в прошлом году он сократился до 6,5% (американцы в 2021-ом купили 1 804 824 экземпляра).



На фото: Ford F-150 Lightning

Сейчас многие автопроизводители постепенно смещают фокус на электромобили. Ford уже сделал несколько шагов в этом направлении. Так, ещё в ноябре 2019 года компания представила «зелёный» кроссовер Mustang Mach-E, его производство стартовало на заводе в Куаутитлане (Мексика) в октябре 2020-го. Отметим, за прошлый год модель разошлась в США тиражом 27 140 экземпляров.

Вторым серьёзным шагом стало появление полностью электрической версии полноразмерного пикапа Ford F-150: такая модификация получила прибавку Lightning к названию. Модель пока что не поступила в продажу, её презентация прошла в мае 2021-го, а серийное производство стартует в текущем году. Предполагается, что первые клиенты получат свои «электропикапы» ближайшей весной.



На фото: Ford Mustang Mach-E

На этом компания останавливаться не собирается. Ещё весной прошлого года в Ford заявили, что к 2030 году планируют инвестировать в развитие электрокаров 30 млрд долларов. Так что «батарейных» новинок будет только больше. Причём заниматься их разработкой поручат новому сотруднику Форд – речь идёт о бывшем ведущем инженере Tesla Алане Кларке.

Специалист проработал в Тесле 12 лет (с 2009 года), за это время он участвовал в нескольких важных проектах для развития бренда, в их числе Tesla Model S, Model X и Roadster. Кроме того, сообщается, что он занимался разработкой архитектуры, которая легла в основу Model 3 и Model Y, а также был задействован при создании прототипа Cybertruck.



На фото: Tesla Model S Plaid

О своём переходе в Ford Алан Кларк рассказал в соцсети LinkedIn. Трудиться ему, вероятно, придётся немало, ведь производитель намерен перейти к производству только электромобилей к 2035 году. Отметим, до прихода в Tesla специалист работал в Honda Performance Development, исполнял обязанности инженера по разработке шасси для прототипов ARX 02A P1 и ARX 01b P2, участвовавших в гонках.

Отметим, осенью прошлого года в Ford перешёл работать ещё один бывший сотрудник Tesla, Дуг Филд. Он являлся руководителем автомобильного проекта Apple, а также занимал должность старшего вице-президента по инжинирингу в Tesla, в списке его заслуг помощь в запуске Model 3. Сейчас специалист занимается программным обеспечением и внедрением различных технологий и водительских ассистентов в модели марки Ford.

