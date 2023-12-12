Электропикап Ford F-150 Lightning внезапно растерял популярность, его выпуск сократят

Спрос на электромобили в США растёт не так быстро, как ожидали автопроизводители: после периода «головокружения от успехов» пришло отрезвление. Компания Ford вынуждена вдове снизить производственный план по пикапу Ford F-150 Lightning на следующий год и сократить инвестиции в производство комплектующих.

Проблемы с «электричками» есть не только у Форда в США, но и у других крупных западных автоконцернов по всему миру: продажи идут не так бойко, как им хотелось бы, долгосрочные прогнозы ввергают в уныние. Тема электромобилей, с одной стороны, оказалась перегрета властями, прессой и общественными организациями, педалирующими «зелёную» повестку — реальный потребитель пока не готов массово пересаживаться с «углеводородных» машин на электрические. С другой стороны, западные автоконцерны поддавливают китайские компании с их бешеным темпом технического прогресса, постоянными обновлениями и очень агрессивными ценами.

Массовое производство Ford F-150 Lightning на заводе Rouge Electric Vehicle Center в Дирборне (США, штат Мичиган) началось весной прошлого года, на тот момент компания Ford имела около двухсот тысяч предзаказов на эту модель, что было сильно выше ожиданий. На волне ажиотажа руководство Ford дважды корректировало производственный план по F-150 Lightning в сторону увеличения. Минувшим летом производство электропикапа было остановлено на полтора месяца для переоснащение завода в Дирборне с целью увеличения мощности, в августе компания с гордостью сообщила, что теперь готова выпустить в этом году 70 000 электропикапов, а в целом мощностью завода достигла 150 000 машин в год.



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Между тем отчёт Ford о продажах в США за первые три квартала этого года показывает, что клиентам за означенный срок было отгружено только 12 600 электропикапов, а в октябре компания и вовсе объявила на F-150 Lightning скидки до 15 000 долларов на машину. Как же так получилось? Дело в том, что предзаказы — это не реальные продажи, от предзаказа клиент может отказаться — возможно, от двухсот тысяч предзаказов уже ничего не осталось, очередь рассосалась, начались скидочные акции.



Вчера бизнес-издание Automotive News со ссылкой на внутреннюю переписку Ford с поставщиками сообщило, что производственный план по F-150 Lightning на 2024 год снижен вдвое — с 3200 до 1600 машин в неделю. Получается, что в следующем году Ford изготовит порядка 80 000 электропикапов, увеличение производственной мощности Rouge Electric Vehicle Center оказалось невостребованным. Ford, кроме того, сокращает либо откладывает на неопределённый срок инвестиции с производство собственных батарей для электромобилей, так как не очень понятно, чего ждать — многое будет зависеть в том числе от результатов президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре следующего года. Если к власти вернётся Трамп, то массовое «озеленение» американского автопарка опять будет отложено.



Добавим, что со спросом на «углеводородные» пикапы F-Series у компании Ford сейчас никаких проблем нет: их продажи за первые три квартала этого года составили 573 370 шт., что на 22,7% больше по сравнению с АППГ.

