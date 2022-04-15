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  • Ford собирается за год выпустить 150 000 F-150 Lightning: производство стартует в конце месяца

Ford собирается за год выпустить 150 000 F-150 Lightning: производство стартует в конце месяца

15.04.2022 128 0 0

Электрический пикап предназначен для американского рынка. Сборка предсерийных образцов стартовала ещё в начале осени прошлого года.

 

Пикап Ford F-series остаётся самым востребованным автомобилем в США. Продажи грузовика четырнадцатого поколения стартовали в конце 2020-го. Стоит отметить, что показатели снижаются в течение последних трёх лет: так, за прошлый год клиенты купили 726 004 шт., что на 7,8% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В первом квартале текущего года продажи продолжили снижаться: дилеры реализовали 140 701 шт. (на 31% меньше, чем в январе-марте прошлого года).

На фото: Ford F-150 Lightning

Не исключено, что нынешний спад отчасти вызван проблемой с нехваткой полупроводников, а также тем, что часть поклонников модели решили подождать выпуска полностью электрической версии – Ford F-150 Lightning (прибавка в переводе с английского означает «молния»). Отметим, пикап с таким наименованием ранее уже существовал в двух предыдущих поколениях (с перерывом в несколько лет): «заряженный» автомобиль первой генерации сходил с конвейера в 1993-1995 годах, а второй – с 1999-го по 2004 год. За разработку версии тогда отвечало отдельное подразделение Форд – Special Vehicle Team (SVT).

В Ford в сентябре 2021-го рассказали о выпуске предсерийных экземпляров F-150 Lightning. Тогда же стало известно, что американская компания запустит новинку в серию в 2022-ом. Теперь появилась точная дата: производство «Молнии» официально стартует меньше, чем через две недели, а точнее 26 апреля. Как мы сообщали ранее, первые клиенты получат свои экземпляры до конца этой весны.

Серийное производство «зелёного» грузовика наладят на заводе компании в Дирборне (штат Мичиган). Старт выпуска новинки пройдёт в торжественной обстановке: на мероприятии будут представители руководства, профсоюзных организаций, а также сотрудники и клиенты бренда. Как отметили в компании, планируется, что за год с конвейера предприятия сойдёт 150 000 экземпляров с прибавкой Lightning. При этом количество собранных предзаказов на данный момент составляет почти 200 тысяч (приём заявок был временно приостановлен в начале декабря 2021-го).

На фото: салон Ford F-150 Lightning

Электрическая версия F-150 визуально отличается от вариантов с ДВС. Так, автомобиль получил «заглушку» с разными вариантами рисунка (находится на месте радиаторной решётки), а головную оптику дополнили светодиодной полосой через всю ширину верхней части «гриля», при этом задние фонари соединяет между собой подобная красная линия. В салоне у «богатых» версий горизонтальный 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы заменён на планшет диагональю 15,5 дюймов (как у Ford Mustang Mach-E). Ещё в список стандартного оборудования входит полностью виртуальная панель приборов.

У Ford F-150 Lightning пара вариантов «начинки», каждый предполагает полный привод и двухмоторную установку (по одному электродвигателю на каждой оси). Так, у версии «попроще» совокупная отдача системы составляет 432 л.с. (максимальный крутящий момент – 1051 Нм). Запас хода на одной зарядке у такого автомобиля – 370 км. Исполнения подороже получили установку с суммарной мощностью 571 л.с. (1051 Нм), такой пикап способен проехать без подзарядки 515 км.

Стартовый ценник новинки в США составляет немногим менее 40 тыс. долларов (указана стоимость без платы за доставку до пункта назначения). F-150 Lightning с батареей увеличенной ёмкости можно купить не менее, чем за 54,7 тыс. долларов. Топовая версия модели обойдётся примерно в 75 тыс. долларов.

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