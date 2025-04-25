Slate Truck: дешёвый пикап-трансформер, разработанный на деньги Джеффа Безоса

Американский электромобильный стартап Slate Auto представил свою дебютную модель — компактный пикап Truck, который можно превратить в 5-местный внедорожник. На рынок Slate Truck выйдет в конце 2026 года и, как ожидается, будет стоить в базовой комплектации менее 20 000 долларов.

Казалось бы, сейчас не лучшее время для электромобильный стартапов: действующий президент США Дональд Трамп настроен против «электричек», а банкротство таких многообещающих компаний, как Lordstown Motors, Fisker и Canoo, вселило скепсис в инвесторов, но у компании Slate Auto, к счастью, с деньгами проблем пока нет. Компанию Slate Auto основал в 2022 году выходец из Amazon Джефф Уилке, а основатель Amazon Джефф Безос стал одним из её ключевых инвесторов. Вчера состоялась премьера дебютной модели Slate с незатейливым названием Truck (грузовик). В свою очередь Slate в переводе с английского на русский означает «грифельная доска» — мол, на нашем пикапе можно нарисовать что угодно или превратить его во что угодно.

Slate Truck — это компактный электропикап с однорядной кабиной, который будет привлекать покупателей низкой ценой и широкими возможностями кастомизации. С учётом правительственных субсидий минимальная цена Slate Truck будет ниже 20 000 долларов, однако если Дональд Трамп отменит, как обещал, все льготы для электромобилей, то цена базового пикапа составит порядка 27 500 долларов.

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Габаритная длина базового пикапа — 4435 мм, ширина — 1793 мм, высота — 1760 мм, колёсная база — 2766 мм. Стандартные колёса — 17-дюймовые, в виде опции предлагаются колёса диаметром до 20 дюймов. Полезная вместимость кузова до границ бортов составляет 994 л, спереди у пикапа есть запираемый багажник объёмом 198 л. Полезная длина кузова — 1524 мм. Грузоподъёмность — 635 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — около 450 кг.

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Единственный электромотор у Slate Truck расположен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная отдача — 150 кВт (204 л.с.) и 264 Нм. Ёмкость батареи — 52,7 либо 84,3 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке по циклу EPA —241 и 386 км соответственно. Максимальная мощность зарядки батареи — 120 кВт.

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В базовой комплектации Slate Truck прост как барабан, в нём нет даже электрических стеклоподъёмников, дверные карты щеголяют ностальгическими «вёслами», наружные зеркала тоже нужно регулировать вручную. Тем не менее на безопасности не сэкономили: в стандартное оснащение входят шесть подушек безопасности, система автоматического аварийного торможения и камера заднего вида — изображение с неё выводится на единственный приборный экран. Роль мультимедийной системы будет выполнять ваш смартфон либо опциональный планшет, который нужно закрепить по центру передней панели. Аудиосистема не предусмотрена в принципе, но есть крепление для переносной колонки с Bluetooth-подключением.

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С помощью очень большого списка опций изначально весьма бледный на вид Slate Truck можно превратить в довольно-таки пижонский внедорожник, хотя, конечно, слово внедорожник в данном случае надо понимать условно, так как полный привод не предусмотрен. В кузов можно установить дугу безопасности и трёхместное пассажирское сиденье, для него даже предусмотрены боковые подушки безопасности. Также для кузова предусмотрены несколько вариантов надстроек с крышей и окнами. На крышу можно установить навесной багажник, колёса обуть в «зубастые» шины, а передок оснастить дополнительными фарами. Разнообразие цветов обеспечивает виниловая оклейка на любой вкус, с рисунками и без.

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Сейчас Slate Auto принимает предварительные заказы на свой пикап, для оформления заявки нужно перечислить компании депозит в размере 50 долларов. Производство Slate Truck начнётся в следующем году на собственном заводе в США, точное местоположение которого пока не раскрывается. Первые готовые пикапы будут отгружены клиентом в конце 2026 года. Slate Auto будет продавать свои машины напрямую, как Tesla, и сама будет их обслуживать, при этом компания рассчитывает, что большинство нехитрых операций владельцы смогут выполнить самостоятельно, равно как самостоятельно прикрутить любое дополнительное оборудование — все необходимые инструкции компания предоставит.