Lordstown Motors: банкротство, распродажа активов и неожиданное возвращение основателя

Больше года мы ничего не рассказывали о многострадальном стартапе Lordstown Motors, но вот пришла пора написать что-то вроде некролога, поскольку агония молодой компании, кажется, подошла к концу.
Компанию Lordstown Motors основал в 2018 году предприниматель Стив Бёрнс, он планировал первым вывести на рынок США электрический пикап под называнием Endurance. Для производства Endurance, которое должно было начаться уже в 2020 году, Бёрс купил в 2019 году у корпорации General Motors ненужный ей завод городе Лордстаун (штат Огайо) мощностью 600 тысяч машин в год. Премьера пикапа Lordstown Endurance прошла в июне 2020 года при участии тогдашнего вице-президента США Майкла Пенса, президент Дональд Трамп тоже горячо поддерживал нового собственника завода в Лордстауне, благодаря которому сохранятся рабочие места.
В откябре 2020 года Lordstown Motors успешно провела IPO через механизм слияния SPAC и стала публичной компанией, её капитализация резко выросла. Руководители Lordstown Motors бодро рапортовали о том, число предзаказов на Endurance перевалило за 100 тысяч, при этом сами руководители практически сразу после IPO начали продавать принадлежащие им акции, что выглядело дурным предзнаменованием.
Гром среди ясного неба грянул в марте 2021 года, когда инвестиционная компания Hindenburg Research опубликовала расследование, в котором обвинила Бёрнса и Lordstown Motors в мошенничестве, а именно в обмане инвесторов по поводу реального количества заказов на Endurance: оказалось, что вместо заявленных «более 100 тысяч заказов» у Lordstown Motors нет ни одного крупного контракта. Расследование вызвало скандал, инвесторы от Lordstown Motors отвернулись, Бёрнс вынужден был покинуть компанию, а её новое руководство из-за бедственного финансового положения продало завод в Лордстауне тайваньскому IT-гиганту Foxconn, решившему заняться автобизнесом.
После сделки с Foxconn компания Lordstown Motors стала арендатором части завода в Лордстауне, на которой рассчитывала в итоге наладить производство Endurance. Тайваньский собственник площадки, кроме того, пообещал выкупить часть акций Lordstown Motors, что дало компании ещё несколько миллионов долларов на развитие.
В сентябре прошлого года Lordstown Motors отчиталась о начале производства Endurance, но к тому времени он уже не был первым на рынке — ранее выпуск своих электрических пикапов начали Ford, GM и Rivian. Вдобавок старт производства был в известной степени формальным: речь шла о фактически ручной, штучной сборке, на сегодняшний день компания произвела лишь около 80 пикапов, причём их пришлось дважды отзывать из-за сырой конструкции и угрозы безопасности владельцев.
В июне этого года Lordstown Motors подала заявление о банкротстве и почти одновременно в суд на Foxconn, который обвиняла в неисполнении взятых на себя финансовых обязательств — мол, тайваньский партнёр выплатил на все обещанные деньги, но эта тяжба ни к чему не привела. В конце лета началась распродажа активов обанкротившегося стартапа, их, как сообщает американская деловая пресса (в частности Transport Topics), купил за 10 млн долларов тот самый Стив Бёрнс через аффилированную с ним компанию LAS Capital — речь идёт о производственном оборудовании, запчастях, конструкторском отделе и прочей мелочи. Что со всем этим собирается делать Бёрнс, неизвестно. Завод в Лордстауне остаётся в собственности Foxconn, тайваньская компания намерена наладить на нём сборку нескольких своих и контрактных моделей, в том числе недорогой кроссовер Fisker Pear.
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