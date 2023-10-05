Lordstown Motors: банкротство, распродажа активов и неожиданное возвращение основателя

Американский стартап Lordstown Motors, намеревавшийся стать крупным производителем электрических пикапов, фактически прекратил своё существование после двух лет борьбы за выживание. В истории останутся лишь около 80 экземпляров Lordstown Endurance, собранных на бывшем заводе GM в городе Лордстаун (США, штат Огайо).

Больше года мы ничего не рассказывали о многострадальном стартапе Lordstown Motors, но вот пришла пора написать что-то вроде некролога, поскольку агония молодой компании, кажется, подошла к концу.

Компанию Lordstown Motors основал в 2018 году предприниматель Стив Бёрнс, он планировал первым вывести на рынок США электрический пикап под называнием Endurance. Для производства Endurance, которое должно было начаться уже в 2020 году, Бёрс купил в 2019 году у корпорации General Motors ненужный ей завод городе Лордстаун (штат Огайо) мощностью 600 тысяч машин в год. Премьера пикапа Lordstown Endurance прошла в июне 2020 года при участии тогдашнего вице-президента США Майкла Пенса, президент Дональд Трамп тоже горячо поддерживал нового собственника завода в Лордстауне, благодаря которому сохранятся рабочие места.

Стив Бёрнс рядом с пикапом Lordstown Endurance

В откябре 2020 года Lordstown Motors успешно провела IPO через механизм слияния SPAC и стала публичной компанией, её капитализация резко выросла. Руководители Lordstown Motors бодро рапортовали о том, число предзаказов на Endurance перевалило за 100 тысяч, при этом сами руководители практически сразу после IPO начали продавать принадлежащие им акции, что выглядело дурным предзнаменованием.

Lordstown Endurance

Гром среди ясного неба грянул в марте 2021 года, когда инвестиционная компания Hindenburg Research опубликовала расследование, в котором обвинила Бёрнса и Lordstown Motors в мошенничестве, а именно в обмане инвесторов по поводу реального количества заказов на Endurance: оказалось, что вместо заявленных «более 100 тысяч заказов» у Lordstown Motors нет ни одного крупного контракта. Расследование вызвало скандал, инвесторы от Lordstown Motors отвернулись, Бёрнс вынужден был покинуть компанию, а её новое руководство из-за бедственного финансового положения продало завод в Лордстауне тайваньскому IT-гиганту Foxconn, решившему заняться автобизнесом.



После сделки с Foxconn компания Lordstown Motors стала арендатором части завода в Лордстауне, на которой рассчитывала в итоге наладить производство Endurance. Тайваньский собственник площадки, кроме того, пообещал выкупить часть акций Lordstown Motors, что дало компании ещё несколько миллионов долларов на развитие.



Технические характеристики Lordstown Endurance несколько раз уточнялись, финальные цифры такие: габаритная длина — 5842 мм, ширина — 2068 мм, высота — 1941 мм, колёсная база — 3719 мм. Силовая установка состоит из четырёх мотор-колёс совокупной мощностью 558 л.с., ёмкость встроенной в раму батареи — 109 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 280 км по циклу EPA, разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 6,3 с, максимальная скорость — 190 км/ч. Снаряженная масса — 2950 кг, грузоподъёмность — 476 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 3629 кг.

В сентябре прошлого года Lordstown Motors отчиталась о начале производства Endurance, но к тому времени он уже не был первым на рынке — ранее выпуск своих электрических пикапов начали Ford, GM и Rivian. Вдобавок старт производства был в известной степени формальным: речь шла о фактически ручной, штучной сборке, на сегодняшний день компания произвела лишь около 80 пикапов, причём их пришлось дважды отзывать из-за сырой конструкции и угрозы безопасности владельцев.



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В июне этого года Lordstown Motors подала заявление о банкротстве и почти одновременно в суд на Foxconn, который обвиняла в неисполнении взятых на себя финансовых обязательств — мол, тайваньский партнёр выплатил на все обещанные деньги, но эта тяжба ни к чему не привела. В конце лета началась распродажа активов обанкротившегося стартапа, их, как сообщает американская деловая пресса (в частности Transport Topics), купил за 10 млн долларов тот самый Стив Бёрнс через аффилированную с ним компанию LAS Capital — речь идёт о производственном оборудовании, запчастях, конструкторском отделе и прочей мелочи. Что со всем этим собирается делать Бёрнс, неизвестно. Завод в Лордстауне остаётся в собственности Foxconn, тайваньская компания намерена наладить на нём сборку нескольких своих и контрактных моделей, в том числе недорогой кроссовер Fisker Pear.

