Денег нет, но вы держитесь: тонущий стартап Lordstown Motors покинул гендиректор

Продолжаем наблюдать за агонией компании Lordstown Motors, которая хотела первой выпустить на американский рынок электрический пикап, но из-за обвинений в мошенничестве испытывает большие проблемы с финансированием. На этой неделе ситуация резко ухудшилась: компанию покинули генеральный директор Стив Бёрнс и финансовый директор Хулио Родригес.

Заявления Lordstown Motors с самого начала многим казались оголтелыми: в 2019 году компания заявила о намерении стать лидером зарождающегося в США сегмента электрических пикапов и опередить в нём маститых автогигантов Ford и GM. Стартап купил у General Motors ненужный ей завод в Лордстауне (штат Огайо) мощностью 600 тысяч машин в год и рассказывал инвесторам, что уже в 2020-м начнёт выпускать здесь пикап Endurance. При этом компания заявляла, что разрабатывает пикап с нуля, его главной особенностью стали мотор-колёса совокупной мощностью 608 л.с. Вмонтированная в раму батарея ёмкостью 109 кВт·ч должная обеспечить Endurance 250 миль (402 км) пробега на одной зарядке.

Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений старт производства Lordstown Endurance был перенесён на год, но гендиректор компании Стив Бёрнс делал хорошую мину при плохой игре и в начале 2021 года заявил, что у него в портфеле более 100 тысяч заказов на Endurance. В марте это заявление разоблачила инвестиционная компания Hindenburg Research, которая провела собственное расследование деятельности Lordstown Motors и пришла к выводу, что её портфель заказов — фикция, а гендиректор Стив Бёрнс ведёт грязную игру, пытаясь продать сырую машину, которую можно запустить в производство не раньше чем через три года.

Стив Бёрнс рядом с пикапом Lordstown Endurance

После этой публикации Lordstown Motors пообещала оперативно ответить на все обвинения, но и здесь обещание не сдержала, то есть не смогла быстро разобраться со сложившейся ситуацией. В мае компания вынуждена была признать, что испытывает проблемы с финансированием, сокращает план производства на этот год (будет выпущено менее тысячи пикапов), и не сможет нормально работать в 2022-м, если не найдёт новых инвесторов.



Вчера деловые СМИ, в частности The Detroit News, сообщили, что из Lordstown Motors уволились её генеральный директор Стив Бёрнс и финансовый директор Хулио Родригес. Решение было принято после проведения внутреннего расследования по обвинениям Hindenburg Research. Компания признала, что озвученное Бёрнсом число заказов на Endurance сильно преувеличено, но при этом отвергло обвинения в невозможности запустить пикап в производство в ближайшее время, то есть осенью текущего года. На место Бёрнса назначен временный внешний управляющий — Анджела Стрэнд из консалтинговой фирмы Strand Strategy, её задача — удержать компанию на плаву до появления нового постоянного гендиректора.

Lordstown Endurance

Любопытно, что Стив Бёрнс — крупнейший акционер Lordstown Motors, он владеет 26,25% её акций, и если вдруг захочет от них избавиться, то уронит и без того невысокие котировки: на момент нашей публикации акции Lordstown Motors на бирже Nasdaq стоили около 9 долларов — это ниже цены в 10 долларов на момент начала прошлогоднего IPO и намного ниже установленного в сентябре прошлого года рекорда в 31,4 доллара за акцию.



Пятью процентами акций Lordstown Motors владеет корпорация GM и она пока не собирается от них избавляться.

Напомним, что в прошлом году GM отказалась сотрудничать со стартапом Nikola после того как его обвинила в мошенничестве Hindenburg Research. Компания Nikola пока жива, но её основатель и гендиректор Тревор Милтон вынужден был уйти, а проект водородного пикапа Nikola Badger был отменён. И вот теперь похожая история происходит с Lordstown Motors — злые языки даже поговаривают, что GM хитрым образом через Hindenburg Research устраняет потенциальных конкурентов, чтобы расчистить дорогу на рынок своему электрическому пикапу Chevrolet Silverado, но пока это чистой воды конспирология. Объективное же отличие ситуации с Lordstown Motors от ситуации с Nikola состоит в том, что у Lordstown Motors нет проектов помимо пикапа, поэтому если Endurance не будет запущен в производство, то компания, скорее всего, погибнет.

