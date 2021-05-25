Lordstown Motors не выполняет обещаний и не отвечает на обвинения в мошенничестве

Электромобильный стартап из американского штата Огайо признал, что не в состоянии произвести в этом году ранее обещанное количество пикапов Endurance и что у него есть проблемы с финансированием. Кажется, это начало конца.

В 2019 году компания Lordstown Motors заявила, что сумеет первой в США наладить серийный выпуск электрического пикапа. Для этого она в том же году купила у корпорации GM завод в Лордстауне, который раньше производил легковушки Chevrolet Cruze. Потенциальная мощность этого предприятия — 600 тысяч машин в год. Электрические пикапы Lordstown Endurance должны были начать выкатываться с его конвейера в конце 2020 года, но разразившаяся пандемия COVID-19 нарушила первоначальные планы и старт производства бы перенесён на год.

Официальная премьера пикапа Endurance состоялась в июне прошлого года. В октябре компания провела IPO, и это стало началом проблем: инвесторы встретили акции Lordstown Motors прохладно, много денег на бирже компания не заработала. После пика в 30,75 долларов за акцию в феврале график стоимости акций резко пошёл вниз. Дополнительное ускорение в марте ему придал разгромные отчёт Hindenburg Research: инвестиционная компания обвинила Lordstown Motors в мошенничестве, а её основателя и гендиректора Стива Бёрнса назвала аферистом.

Главная претензия Hindenburg Research к Lordstown Motors состоит в том, что заявленные стартапом в начале года 100 тысяч заказов на пикап Endurance — это фейк и спекуляция с целью развести инвесторов на деньги. Кроме того, по данным Hindenburg Research, положение дел в Lordstown Motors настолько плачевное, что полномасштабное производство пикапов она не сможет начать раньше, чем через три года.



Расследованием Hindenburg Research заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), сейчас она проводит в отношении Lordstown Motors расследование. Между тем представители компании до сих пор не ответили на обвинения. В опубликованном вчера отчёте для инвесторов нет ни слова о Hindenburg Research, но при этом публикация отчёта уронила акции Lordstown Motors более чем на 10% в течение нескольких часов.

В этом отчёте компания призналась, что вынуждена сократить производственные планы на 2021 год как минимум вдвое, то есть выпустит менее тысячи машин, да и то если найдёт новых инвесторов, к чему сейчас прикладывает все усилия. Планов на 2022 год компания не афиширует, то есть непонятно, когда всё-таки начнётся полномасштабное производство Endurance и начнётся ли вообще.



Между тем Ford представил на прошлой неделе электрический пикап F-150 Lightning и пообещал вывести его на рынок весной 2022 года. GM ранее анонсировала электрический Chevrolet Silverado с обещанием запустить его в производство в конце 2022 года. В общем, свой шанс на то, чтобы снять сливки с рынка электрических пикапов, компания Lordstown Motors, похоже, упустила, а без временного преимущества тягаться на равных с автогигантами ей будет сложно.

Дизайн у пикапа Lordstown Endurance довольно заурядный, а его главной технической особенностью являются мотор-колёса совокупной мощностью 608 л.с. Вмонтированная в раму батарея ёмкостью 109 кВт·ч обеспечивает 250 миль (402 км) пробега на одной зарядке.

На сайте Lordstown Motors до сих пор висит сравнительная табличка с характеристиками пикапа Endurance и бензинового Ford F-150 Lariat 4WD, хотя можно уже сравнивать свою машину с электрическим F-150 Lightning. Вот только сравнение это будет не в пользу машины Lordstown, ведь Ford тупо дешевле — от 40 тысяч долларов против 52 500 долларов, которые нужно отдать за Endurance при схожих технических характеристиках. На стороне Ford вдобавок развитая дилерская сеть и репутация производителя самых популярных пикапов в Америке. Короче говоря, рациональных аргументов в пользу покупки Lordstown Endurance пока не просматривается, равно как и желающих инвестировать деньги в тонущий стартап.

