Без денег и репутации: компания Fisker подала заявление о банкротстве

После нескольких месяцев агонии электромобильный стартап Fisker Inc. датского дизайнера и предпринимателя Хенрика Фискера подал заявление о банкростве своего основного, операционного подразделения Fisker Group Inc., чтобы защититься от кредиторов.

Хенрик Фискер, которому 10 августа исполнится 61 год, основал компанию Fisker Inc. в 2016 году, её штаб-квартира находится в американском штате Калифорния, а дебютная модель — кроссовер Fisker Ocean — производился на контрактной основе на заводе Magna Steyr в австрийском Граце.

Хенрик Фискер рядом с кроссовером Fisker Ocean

Fisker Inc. — уже вторая именная компания Хенрика Фискера, предыдущая называлась Fisker Automotive, она была основана в 2007 году и выпускала эффектный гибридный седан Karma, но в 2013 году подала заявление о банкротстве из-за сложностей с финансированием и проблем с качеством продукции. В 2014 году копанию Fisker Automotive купил китайский производитель комплектующих Wanxiang и переименовал её в Karma Automotive — это компания существует и поныне, но уже не имеет в Фискеру никакого отношения.



Fisker Ocean

Ещё год назад казалось, что дела у Fisker Inc. идут если не отлично, то прилично: компания начала ритмичные поставки кроссовера Ocean в США и Европе и представила перспективный модельный ряд, куда вошли пикап Alaska на платформе Ocean, недорогой компактный кроссовер Pear и роскошный купе-кабриолет Ronin — эти новинки должны были стать серийными в 2025 году.



Fisker Ocean

Чёрная полоса для Fisker началась в феврале текущего года, когда она опубликовала финансовый отчёт за 2023 год и выяснилось, что компания не достигла поставленных целей и терпит убытки, а впереди маячит банкротство. Публикация отчёта совпала по времени с публикациями негативных отзывов первых владельцев Fisker Ocean об их машинах: выяснилось, что Ocean — очень сырой и имеет массу проблем с техникой и электроникой. Видео известного в США блогера Маркеса Браунли под названием «Это худшая машина из тех, что я видел» стало вирусным, на данный момент оно собрало более 5,7 млн просмотров.



Fisker Alaska

В начале марта стало известно о том, что Хенрик Фискер пытается заручиться поддержкой какого-нибудь крупного автопроизводителя, чтобы удержать компанию на плаву: по слухам, он пытался продать пикап Fisker Alaska компании Nissan, но переговоры ни к чему не привели.



В середине марта было остановлено производство кроссовера Fisker Ocean, причём сама компания Fisker сообщала, что это всего лишь пауза, тогда как представители Magna Steyr честно говорили, что не верят в возможность возобновления выпуска этой модели. Собственно, после этого началась агония: Fisker стала продавать оставшиеся на складах кроссоверы Ocean с беспрецедентными скидками, при этом количество жалоб на них стремительно росло — Ocean даже стал объектом расследования Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA). Также в марте компанию Fisker исключили из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи, в самой компании Fisker начались сокращения.

Вчера в округе Делавэр было подано заявление о банкротстве Fisker Group Inc., операционного подразделения Fisker Inc., после чего, вероятно, последует распродажа его активов. Формальное сохранение на плаву материнской Fisker Inc. говорит о том, что Хенрик Фискер не теряет надежды перезапустить компанию, но вряд ли кто-то кроме него и его жены верит, что это возможно. Гита Гупта-Фискер, к слову, занимала в Fisker Inc. должность операционного и финансового директора, так что прогоревший бизнес можно вполне назвать семейным.

Fisker Ronin

Крах второй именной компании наверняка больно ударил по самолюбию Хенрика Фискера, второго Илона Маска из него, к сожалению, не вышло, амбиции сильно превысили реальные возможности. Винить в крахе только глобальное замедление спроса на электромобили и плохой инвестиционный климат было бы наивно: эти проблемы никак не объясняют тот факт, что Fisker Ocean пошёл в производство сырым и без должной сервисной поддержки.



Fisker Pear

Добавим, что как дизайнер Хенрик Фискер был и остаётся заслуженным мастером: созданные им BMW Z8 и Fisker Karma навсегда останутся в истории мирового автопрома. Проекты Fisker Pear и Fisker Ronin тоже были очень интересными и инновационными по части дизайна, но шансы увидеть их на дорогах теперь стали ничтожными.