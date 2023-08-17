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  • Электропикап Fisker Alaska: кузов-трансформер, гигантский подбутыльник и шляпа на потолке

Электропикап Fisker Alaska: кузов-трансформер, гигантский подбутыльник и шляпа на потолке

17.08.2023 108 2 0

Компания Fisker, возглавляемая датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, продолжает рассекречивать новинки, показанные скопом в начале месяца на мероприятии Fisker Product Vision Day 2023. Сегодня опубликована новая доза фотографий пикапа Alaska и раскрыты некоторые его технические характеристики.

Первой серийной моделью компании Fisker после её перезапуска в 2016 году стал электрический среднеразмерный кроссовер Ocean — его выпуск начался в ноябре прошлого года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, нынешним летом машина, наконец, начала поступать к клиентам после затянувшейся процедуры сертификации. Далее в программе Fisker значатся купе-кабриолет Ronin, городской кроссовер Pear и пикап Alaska, все они должны быть запущены в производство в 2025 году, но Alaska ближе всего к конвейеру, поскольку является производной от кроссовера Ocean.

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Сегодняшний пресс-релиз сообщает, что выпуск Fisker Alaska будет налажен в США (где именно, не уточняется) в первом квартале 2025 года. Сейчас компания принимает предзаказы на Аляску — для оформления нужно перечислить депозит в размере 250 долларов. Розничная цена будет начинаться с отметки 45 400 долларов, но с учётом субсидий от властей США она может быть снижена до 37 900 долларов.

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Габаритная длина Fisker Alaska — 5304 мм, то есть это полноценный среднеразмерный пикап, но с несущим кузовом. Полезная длина грузовой площадки кузова — 1372 мм, но её можно увеличить до 2286 мм, если опустить вниз оснащённую электроприводом перегородку между кузовом и кабиной — эта перегородка названа Houdini в честь легендарного иллюзиониста Гарри Гудини. Если вдобавок окинуть задний борт (он тоже с электроприводом), то полезная длина для груза увеличится до 2804 мм. Спереди у пикапа есть багажник для сумок (объём не указан), дополнительный кофр для вещей можно разместить на крыше кабины. Штатные колёса — 20- либо 22-дюймовые.

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Дизайн интерьера у Alaska в целом такой же, как у кроссовера Ocean, но есть несколько оригинальных «фишек»: гигантский подбутыльник между передними креслами, выдвижной держатель для планшета переднего пассажира с топографическим рисунком, сетка-держатель для ковбойкой шляпы на потолке, центральный бокс-подлокотник с держателями для фонариков, ремённые держатели для вещей с тыльной стороны передних кресел. В отделке салона широко используется вторсырьё и экологически чистые материалы. 17,1-дюймовый центральный экран на передней панели можно поворачивать на 90 градусов, чтобы сменить портретную ориентацию на альбомную.

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Alaska будет оснащаться батареей ёмкостью 75 либо 113 кВт·ч, запас хода на одной зарядке составит 370-547 км в зависимости от модификации. Характеристики силовых установок пока не раскрыты, но они, скорее всего, будут такими же, как у кроссовера Ocean. Двухмоторная полноприводная топ-версия Ocean располагает мощностью в 564 л.с. и набирает 100 км/ч за 3,9 с. Alaska, как сообщает пресс-релиз, в базовой версии сможет разогнаться до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 7,2 с, в топ-версии — за 3,9 с.

На прошлой неделе компания Fisker рассказала подробности о 1000-сильном 5-местном купе-кабриолете Ronin, который будет стоить от 385 000 долларов, а на следующей неделе или около того, вероятно, стоить ждать пресс-релиз, посвящённый самой важной для компании модели — массовому компактному кроссоверу Pear, который будет стоить от 29 900 долларов и должен расходиться по миру многотысячными тиражами.

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2 комментария
17.08.2023 17:51
Валерий

У Fisker интересный дизайн, как-то видел Fisker Karma вживую - симпатичный авто.

17.08.2023 18:24
Яшка

Хм,ну вообщем показали американскому народу очередной "е мобиль".Пытаются бабки содрать на депозит.А где будут производить и как вообще все пойдет сами еще не знают.Вангую все закончится ничем ну и очередными судебными разбирательствами как и в прошлый раз.

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