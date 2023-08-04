Всё и сразу: Fisker показал четыре новинки, одна интереснее другой

Для Фискера его нынешняя одноимённая компания уже вторая по счёту: первая, напомним, прогорела, была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang и сегодня называется Karma Automotive. Планы нынешней Fisker Inc. несколько раз менялись, но в итоге у Фискера всё же сложилось чёткое представление о модельном ряде, который будет состоять исключительно из электромобилей. Осенью прошлого года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце стартовало производство среднеразмерного кроссовера Ocean. Темпы производства оказались ниже ожидаемых из-за сырого программного обеспечения кроссовера, прибыли Fisker Inc. пока не приносит — только убытки, но Фискер не унывает и рассчитывает, что по мере расширения модельного ряда и масштабирования бизнеса дела пойдут на лад и денежки польются рекой.

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Главная коммерческая надежда Фискера — это «революционный» городской кроссовер Pear, производство которого должно начаться в середине 2025 года на заводе Foxconn в Лордстауне (США, штат Огайо), в перспективе Фискер хочет продавать по миллиону таких машин в год. Для Fisker Pear разработана собственная платформа SLV-1 (вероятно, при помощи того же Foxconn) и суперкомпьютер Blade для широких мультимедийных возможностей, которые должны привлечь к Pear молодёжную аудиторию. Фискер заявил, что Pear будет иметь на 35% меньше деталей, чем у других электромобилей этого класса (например, подлокотники во всех дверях абсолютно одинаковые), за счёт этого и массового производства цена будет очень привлекательной: в США — от 29 900 долларов, а с учётом федеральных субсидий — от 22 400 долларов. Силовая установка — двухмоторная (по одному мотору на ось), расчётный запас хода на одной зарядке — 482 км.



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У Fisker Pear есть несколько интересных особенностей. В салоне могут разместиться до шести человек, так как переднее пассажирское кресло может быть двухместным. Сиденья переднего и второго рядов можно разложить в кровать и вздремнуть на пикнике. Багажная дверь не открывается, а опускается (сначала стекло, затем борт), благодаря чему достать/положить вещи можно даже на самой тесной парковке, но проём из-за такой конструкции (она называется Houdini) получился довольно скромным. В крышу вживлены солнечные панели для подпитки батареи. Передний багажник получил название Froot, в нём Фискер предлагает возить еду для пикника, чтобы её запах не чувствовался в салоне. Передние стойки для лучшей обзорности сделаны загнутыми, а лобовое стекло — панорамным. В салоне обещаны очень много полочек и ящичков для мелочей.



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Пикап Alaska с несущим кузовом — это производная от кроссовера Ocean, он позиционируется как самый лёгкий электропикап в мире. Alaska должен выйти на рынок в 2025 году и стоить от 45 400 долларов (с субсидиями — от 37 900 долларов). Целевой запас хода на одной зарядке — 370-550 км в зависимости от модификации. Полезная длина кузова — 1372 мм, но она увеличивается до 2804 мм, если откинуть задний борт и опустить перегородку между кабиной и кузовом (конструкция такая же, как у багажной двери Pear). Салону у Alaska примерно такой же, как у кроссовера Ocean, но с некоторыми практичным добавлениями вроде держателя для планшета переднего пассажира, держателя для ковбойской шляпы во втором ряду и самого большого в мире подбутыльника между передними креслами.



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Спортивный кабриолет Ronin — это флагман модельного ряда, он будет мелкосерийным и дорогим, его главный конкурент — грядущий Tesla Roadster второго поколения. Fisker Ronin рассчитан на пятерых, имеет четыре двери (задние открываются против основного хода) и складную жёсткую крышу из углепластика. Трёхмоторная силовая установка будет выдавать более 1000 л.с., до 60 миль/ч (96,56 км/ч) Ronin сможет разогнаться за 2 с, запас хода на одной зарядке — 965 км. Пропорциями Ronin немного напоминает приснопамятный Fisker Karma (ныне Karma Revero). Производство Fisker Ronin должно начаться ориентировочно в конце 2025 года, цена пока не объявлена.



Также в рамках Fisker Product Vision Day 2023 был показан кроссовер Ocean с внедорожным пакетом Force E, но о нём мы уже рассказывали в отдельной заметке. Полная трансляция презентации доступна на YouTube.

Американские СМИ в основном скептически оценивают шансы Фискера реализовать все задуманные проекты в означенные сроки, но тем не менее желают, чтобы у него всё получилось. Мы присоединяемся к этим пожеланиям.

