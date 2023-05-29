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  • Новый Tesla Roadster опять задерживается, причём надолго и без ясных перспектив

Новый Tesla Roadster опять задерживается, причём надолго и без ясных перспектив

29.05.2023 133 0 0

Анонсированный в 2017 году электрический спорткар с фантастическими характеристиками никак не может добраться до потребителей из-за того, что у компании Tesla постоянно находятся более приоритетные проекты.

Прототип Tesla Roadster второго поколения был представлен в ноябре 2017 года вместе с прототипом грузовика Tesla Semi. Грузовик в конце прошлого года наконец-то был запущен в производство и уже бороздит автомагистрали, а вот новый Roadster по-прежнему находится в режиме ожидания.

На момент премьеры прототипа предполагалось, что серийный Roadster выйдет на рынок в 2020 году, затем дата начала продаж несколько раз откладывалась, но компания Tesla продолжала собирать с желающих депозиты в размере 50 000 долларов в надежде на скорый запуск долгожданной новинки. В начале 2021 года Илон Маск утверждал, что разработка спорткара находится в финальной стадии и пообещал ряд сенсационных «фишек» — например, ракетный ускоритель, но ни в 2021 году, ни в 2022-м серийный Tesla Roadster второго поколения мы не увидели.

Не увидим мы его и в 2023 году, потому что на прошедшем недавно собрании акционеров Tesla Илон Маск честно признал, что компания испытывает терпение клиентов, заказавших новый Roadster, но запустить его в производство раньше четвёртого квартала 2024 года никак не получится, да и эта дата приблизительная, то есть могут быть ещё переносы.

Новый Roadster по-прежнему присутствует на официальном сайте Tesla и обещает фантастическую динамику (разгон до 100 км/ч менее чем за 2 с) в сочетании с огромным запасом хода на одной зарядке (около 1000 км). Предполагается, что Roadster будет способен вместить четырёх человек и ездить в полностью беспилотном режиме, но полный автопилот — это ещё один проект-долгострой, который компании Tesla никак не удаётся довести до конца.

В этом году Tesla должна запустить в производство пикап Cybertruck, другие ближайшие новинки — это обновлённые Model 3 и Model Y, далее ожидается некая бюджетная модель мексиканской сборки, расширение Гигафабрики в Неваде под масштабирование выпуска Tesla Semi (сейчас грузовики собираются, по сути, в ручном режиме) и человекоподобный робот-помощник. В общем, компании как-то пока не до Родстера — он превратился в своего рода чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.

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