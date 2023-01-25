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  • Tesla расширяет Гигафабрику в Неваде под выпуск грузовиков и ячеек нового поколения

Tesla расширяет Гигафабрику в Неваде под выпуск грузовиков и ячеек нового поколения

25.01.2023 68 0 0

Инвестиции в новые производственные площади составят 3,6 млрд долларов, они разместятся по соседству с существующими цехами и образуют с ними одно большое здание.

Гигафабрика Tesla в Неваде считается исторической, потому что это первый завод с таким названием, а сегодня термин «Гигафабрика» используется и другими автомобильными компаниями — им, как правило, обозначают крупные заводы по производству аккумуляторных ячеек для электромобилей. Гигафабрики Tesla в Шанхае, Берлине и Остине (США, штат Техас) производят также сами электромобили. Завод Tesla во Фримонте (США, штат Калифорния) производит только электромобили, он был запущен в 2010 году ещё до появления термина «Гигафабрика».

Гигафабрика в Неваде сегодня

Гигафабрика в Неваде изначально проектировалась в 2013 году для выпуска аккумуляторов, батарей, электромоторов, зарядных устройств, силовой электроники и прочих комплектующих. Строительство началось в 2014 году в чистом поле в 30 километрах от города Спаркс, к нему сейчас формально приписан завод. Пуск завода состоялся в 2016-м, к настоящему времени первая Гигафабрика выпустила 7,3 млрд аккумуляторных ячеек, 1,5 млн батарей и 3,6 млн электромоторов. Текущая мощность производства аккумуляторов — 37 ГВт·ч в год (имеется ввиду совокупная ёмкость всех изготовленных ячеек), штат завода насчитывает 11 000 человек, а общий объём инвестиций в него на текущий момент составил 6,2 млрд долларов.

Tesla Semi

В начале декабря компания Tesla представила на Гигафабрике в Неваде долгожданную серийную версию электрического седельного тягача Semi. Презентация оставила массу вопросов, в том числе о месте и способе производства тягача. Теперь ясно, что пока Semi делают в ручном режиме в отдельном помещении завода в Неваде, а массовое конвейерное производства начнётся после завершения новой фазы строительства, о которой вчера объявил лично Илон Маск.

План расширения Гигафабрики в Неваде

Сейчас здание Гигафабрики в Неваде при виде сверху имеет Г-обраную форму, а после расширения, в которое планируется инвестировать 3,6 млрд долларов, оно будет дополнено сектором (комплексом смежных цехов и помещений) массового производства Tesla Semi и сектором по выпуску аккумуляторных ячеек нового поколения типа 4680, более энергоэффективных, чем выпускаемые сейчас на заводе ячейки типа 2170. В итоге здание приобретёт форму вытянутого восьмиугольника, как здание Гигафабрики в Техасе — самой свежей в компании, её торжественное открытие состоялось весной прошлого года и здесь уже производят ячейки типа 4680.

Плановая мощность сектора производства ячеек типа 4680 — 100 ГВт·ч в год. Мощность участка производства Tesla Semi компания не раскрывает. Новые производственные мощности создадут на заводе 3000 дополнительных рабочих мест, что очень радует власти штата Невада.

Добавим, что в прошлом году компания Tesla произвела на всех своих заводах 1 369 611 электромобилей (+47,2% по сравнению с 2021 годом), а объём продаж составил 1 313 851 электромобиль (+40,3%).

Tesla хочет и дальше наращивать объёмы бизнеса: ожидается, что следующие Гигафабрики будут построены в Мексике и/или Канаде, но официального объявления об этом пока не было.

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