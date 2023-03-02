Планы Tesla: Гигафабрика в Мексике и снижение затрат на сборку электромобилей вдвое

Илон Маск и другие топ-менеджеры компании Tesla в рамках прошедшего вчера мероприятия Investor Day 2023 рассказали о планах по снижению себестоимости электромобилей и новом, самом большом в мире заводе по производству электромобилей, который будет построен в Мексике.

Инвесторов не очень порадовало вчерашнее выступление Илона Маска сотоварищи, поскольку все ждали заявлений о новых продуктах (возвращение к проекту бюджетного электромобиля, рестайлинг Model 3 и Model Y), но вместо этого трёхчасовая презентация началась с привычных для западного общества мантр про устойчивое развитие и необходимость отказа от углеводородов в пользу экологически чистой электроэнергии. Акции Tesla после презентации подешевели примерно на 6%, но это пустяки — компания Илона Маска видела на своём веку гораздо более значительные колебания и уцелела.

К 2030 году Tesla хочет продавать по 20 млн электромобилей в год (в 2022 году было продано 1 369 611 шт.), для чего ей понадобятся новые производственные мощности, а имеющиеся будут модернизированы и оптимизированы. Наиболее интересной частью презентации, на наш взгляд, стал новый подход к сборке электромобилей, который позволит сократить производственные площади на 40% и уменьшить расходы на производство электромобилей аж на 50% (непонятно, правда, в какой временной перспективе).

Сейчас большинство массовых автомобилей (в том числе электромобилей) собираются на конвейерах, если так можно выразиться, целиком: в сваренный и окрашенный кузов постепенно добавляются электроника, техническая начинка и детали интерьера. Альтернативой конвейерному производству могут стать так называемые микрофабрики, которые продвигают многие стартапы (например, британский Arrival), но Tesla с её гигантскими объёмами хочет пойти другим путём.

Идея состоит в том, чтобы собирать автомобиль не целиком, а разбить его на несколько модулей, каждый из которых сваривается, окрашивается и наполняется всей технической и интерьерной начинкой независимо от других. Если сегодня так называемая «свадьба» заключается в объединении шасси (с установленной на нём силовой установкой) и кузова, то в новом техпроцессе Tesla финальный этап сборки объединит в себе несколько крупных модулей, уже имеющих всё необходимое оборудование. Экономия достигается тем, что модули мельче, чем автомобиль целиком, и для их сборки нужная меньшая площадь. Кроме того, монтировать технические узлы на модули проще, чем запихивать их в уже собранный кузов — например, занос панели приборов в салон сегодня требует изрядной человеческой и технической ловкости, в частности отдельного громоздкого робота. При модульном принципе сборки всё будет намного проще, компактнее и быстрее.



Тем не менее сократить затраты на производство вдвое только за счёт оптимизации сборки невозможно. К другим мерам сокращения издержек относятся крупноузловое литьё, оптимизация бортовой низковольтной архитектуры (снижение массы и номенклатуры компонентов) и производство ключевых комплектующих внутри компании Tesla, в том числе микропроцессоров. Батареи и аккумуляторные ячейки Tesla изначально делает сама, но теперь она хочет производить и сырьё для них — в Техасе будет построен завод по переработке лития.

Ещё Tesla анонсировала строительство новой Гигафабрики в Мексике: она разместится в окраинном районе Санта Катарина города Монтеррей, штат Нуэво-Леон. Этот мексиканский штат граничит а американским Техасом, где в городе Остин находятся штаб-квартира Tesla и новейшая из существующих Гигафабрик. Tesla договорилась с мексиканскими властями о выделенной полосе для её машин на границе, чтобы поставки не зависели от очередей.Гигафабрика в Мексике заявлена как крупнейший в мире завод по производству электромобилей — конкретная мощность не названа, но с учётом планов развития других Гигафабрик, можно ожидать, что мексиканская будет давать более 2 млн машин в год. Объём инвестиций в новый завод составит более 5 млрд долларов, срок запуска пока не назван.

Мексиканская площадка, вероятно, станет основной для будущей самой доступной и массовой модели Tesla: низкая стоимость труда в Мексике в сочетании с вышеозначенными производственными инновациями позволит опустить стартовую цену до примерно 25 000 долларов, тогда как сейчас самая дешёвая Tesla Model 3 стоит в США от 42 990 долларов. Всего в модельной линейке Tesla к 2030 году будет десять электромобилей, в том числе пикап Cybertruck — его производство начнётся в этом году.

