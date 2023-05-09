Fisker Ocean: экстремальная версия Force E и слухи о проблемах на производстве

Американский электромобильный стартап Fisker, возглавляемый датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, анонсировал оффроудную версию Force E своей первой серийной модели — кроссовера Ocean. Между тем появились тревожные известия о том, что из-за сырого программного обеспечения производственный график Ocean сорван.

Производство Fisker Ocean стартовало в ноябре прошлого года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, обнародованный тогда график предполагал выпуск 42 400 экземпляров кроссовера до конца 2023 года, притом что заказов на него сейчас собрано более 65 000. Начало отгрузок готовых машин клиентам было запланировано на февраль 2023 года.

Спустя полгода после запуска Ocean в производство его поставки клиентам, по сути, всё ещё не начались. В марте Хенрик Фискер сетовал на затянувшуюся сертификацию Океана в Европе и США. 5 мая пресс-служба стартапа отчиталсь о том, что Хенрик Фискер лично передал первую машину клиенту в Копенгагене, но сегодня Automotive News Europe и Bloomberg со ссылкой на инсайдеров сообщили, что эта машина была возвращена изготовителю как непригодная к эксплуатации. Проблема — в сыром программном обеспечении, из-за которого электромобиль не работает так как надо (в частности, может ездить только на низких скоростях, хотя Fisker подобные ограничения отрицает).

По словам инсайдеров, на устранение неполадок с ПО могут уйти несколько месяцев, в связи с чем Fisker уже снизил производственный план на 2023 год на 15%. Клиентам, заказавшим Ocean, стало быть, придётся запастись терпением.

Справедливости ради заметим, что проблемы с ПО новых электромобилей — довольно частое явление в современном автопроме, с которым в той или иной степени сталкиваются все компании. Наиболее наглядный и драматичный пример — задержка с отгрузками электрического хэтчбека Volkswagen ID.3, приведшая в итоге к отставке главы немецкого концерна Герберта Дисса. Акции Fisker на плохих новостях об электронике сегодня подешевели более чем на 6%.

Но есть и хорошие новости от Fisker: официально анонсирована оффроудная версия Force E кроссовера Ocean, она должна выйти на рынок в четвёртом квартале текущего года. Разработку Force E курирует британское подразделение компании Fisker Magic Works, которым руководит вице-президент Fisker Дэвид Кинг, опытный автогонщик и инженер, в прошлом работавший в Aston Martin.

Force E будет предлагаться в виде апгрейда для полноприводных версий кроссовера. Пакет доработок включает увеличенный дорожный просвет, перенастроенную подвеску с новыми энергоёмкими амортизаторами, прочные 20-дюймовый колёса на 33-дюймовых «зубастых» шинах, металлическую защиту днища, экспедиционный багажник на крышу (опция), выставленные напоказ буксирные петли, особый внешний декор, износостойкие материалы отделки салона, дополнительные поручни и крепёж для багажа.



Будем надеяться, что проблемы с ПО будут устранены быстро и не помешают дальнейшим планам компании Fisker. Напомним, что в 2024 году в США на заводе Foxconn должно начаться производство младшего кроссовера Fisker Pear, далее в программе — пикап Alaska на базе кроссовера Ocean и полноприводный трёхмоторный четырёхдверный кабриолет Ronin.