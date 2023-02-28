Недорогой электромобиль Fisker Pear показался на новых тизерах, пикап Alaska тоже будет

В ноябре прошлого года Fisker запустил в производство на заводе Magna Steyr в австрийском Граце свою первую модель — среднеразмерный кроссовер Ocean, алюминиевую платформу для которого тоже разработала компания Magna. До конца 2023 года Fisker хочет выпустить 42 400 кроссоверов Ocean, но пока что сделано только 56, из них ни один не передан клиентам, 15 машин используются для проверки качества и подготовки к сертификации. Fisker хочет одновременно сертифицировать Ocean в США и Европе, что довольно дорого и сложно, процесс несколько затянулся, но все подготовительные работы должны быть завершены в марте, затем машины будут переданы в сертификационные органы, после получения одобрений начнётся отгрузка клиентам.

Fisker Ocean

В понедельник 27 февраля руководители стартапа в рамках общения с инвесторами сообщили, что не намерены пессимизировать свои производственные планы на 2023 год, несмотря на задержку с сертификацией Океана. Портфель заказов на Ocean продолжает расти, на данный момент собрано 65 000 заказов. Также Fisker обрадовал инвесторов тем, что максимальный сертификационный запас хода на одной зарядке у кроссовера Ocean будет выше, чем ожидалось — ближе к 700 км вместо анонсированных ранее 630 км.



Fisker Pear 1 / 2 Fisker Pear 2 / 2

Свою младшую модель Pear компания Fisker анонсировала два года назад, её начнут выпускать в 2024 году на заводе тайваньской компании Foxconn в США в городе Лордстаун, штат Огайо. Платформу для Pear, скорее всего, тоже предоставит Foxconn: она будет стальной, а не алюминиевой, что позволит снизить затраты на производство и обеспечить привлекательную цену. На Fisker Pear уже собрано 5600 заказов.



Fisker Pear

Pear с габаритной диной около 4,5 м позиционируется как городской электромобиль с рядом дизайнерских и технологических инноваций. Один из свежих тизеров (заглавное фото) показывает нам замысловатую корму Pear со светодиодной окантовкой стекла багажной двери и сложными вырезами в задних стойках. Передок Pear выполнен в духе кроссовера Ocean, а в минималистично оформленном салоне будет такой же, как в Океане, вращающийся планшет мультимедийной системы. Pear будет предложен с двумя батареями на выбор — старшая, то есть с наибольшей ёмкостью, обеспечит около 500 км пробега на одной зарядке.



Закамуфлированный прототип Fisker Pear 1 / 2 Закамуфлированный прототип Fisker Pear 2 / 2

В ближайших планах Fisker также значатся ещё две модели — пикап Alaska на базе кроссовера Ocean и мелкосерийный дорогой полноприводный электрический трёхмоторный четырёхместный четырёхдверный кабриолет Ronin, который сможет проехать на одной зарядке около 1000 км и разогнаться до 100 км/ч за 2 с. Даты выхода этих моделей пока не названы, но, вероятно, пикап появится довольно скоро, так как техника и платформа у него будут такими же, как у кроссовера, то есть тратить много сил и времени на разработку не нужно. Alaska, как и все модели Fisker, предложит потребителю несколько нестандартных дизайнерских решений, чем и выделится на фоне конкурентов, при этом хардкорной проходимости от этого пикапа ждать не стоит — он будет ориентирован преимущественно на «нормальные» дороги.

