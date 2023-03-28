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  • Fisker Ocean стал самым дальнобойным электрическим SUV в Европе: 707 км на одной зарядке

Fisker Ocean стал самым дальнобойным электрическим SUV в Европе: 707 км на одной зарядке

28.03.2023 172 0 0

Американская компания Fisker, возглавляемая датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, сертифицировала топ-версию Extreme своего электрического кроссовера Ocean: запас хода на одной зарядке оказался сильно выше ожидаемого.

Производство Fisker Ocean началось в ноябре прошлого года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, платформу, лежащую в основе кроссовера, также разработала компания Magna. Главные рынки сбыла для Fisker Ocean — Европа и США, первые готовые машины здесь планировалось отгрузить в феврале, но этого не случилось из-за затянувшейся сертификации. Свежий пресс-релиз от Fisker сообщает, что сертификация Океана в Европе должна завершиться лишь в конце апреля, и только после этого собранные в Австрии машины отправятся к потребителям.

В подтверждение того, что сертификация идёт и идёт хорошо, Fisker обнародовал официальный запас хода на одной зарядке двухмоторной полноприводной 557-сильной топ-версии Ocean Extreme — 707 км по циклу WLTP. Это заметно больше, чем 630 км, которые компания обещала осенью. Сертификационный запас хода младших версий Sport (один мотор, 279 л.с., передний привод) и Ultra (два мотора, 544 л.с., полный привод) пока не получен, расчётные значения — 440 и 610 км соответственно. Ёмкость батарей Fisker не разглашает.

Встроенная в крышу Fisker Ocean солнечная панель может выработать электроэнергию на 2400 км дополнительного пробега в год.

После начала производства Fisker скорректировал цены на Ocean в меньшую сторону: в Германии базовая версия Sport стоит сейчас от 38 883 евро, Ultra — от 54 323 евро, Extreme — от 67 272 евро. На кроссовер, как утверждает компания, сейчас собрано более 65 000 заказов, при этом завод в Граце до конца текущего года соберёт, согласно плану, только 42 400 машин, то есть все желающие в этом году свой Ocean не получат.

По запасу хода на одной зарядке Fisker Ocean Extreme является рекордсменом в сегменте SUV в Европе. Для сравнения скажем, что Mercedes-Benz EQS SUV может проехать на одной зарядке максимум 671 км, Tesla Model X — 576 км на одной зарядке, Tesla Model Y — 533 км. Абсолютного лидерства по запасу хода у Fisker Ocean Extreme не вышло, потому что есть лифтбек Mercedes-Benz EQS с запасом хода до 783 км.

В США мы что-то не припомним ни одного серийного кроссовера, который проезжал бы свыше 700 км на одной зарядке, но в этой стране свой ездовой цикл EPA, по нему у Океана в любом случае будет другая цифра запаса хода и, скорее всего, она будет менее 700 км. Между тем американский кроссовер Lucid Gravity, который должен быть запущен в производство в следующем году, обещает запас хода свыше 800 км на одной зарядке.

Добавим, что Ocean — это первая серийная модель компании Fisker, в 2024 году в США на заводе Foxconn начнётся производство младшего кроссовера Fisker Pear, далее по плану — пикап Alaska на базе кроссовера Ocean и полноприводный трёхмоторный четырёхдверный кабриолет Ronin.

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