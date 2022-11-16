Lucid Gravity: самый аэродинамичный и самый дальнобойный электрический SUV в мире

Корни компании Lucid уходят в 2007 год, но только прошлой осенью она запустила в производство свою первую модель — большой и дорогой электрический седан Air, который является более роскошным аналогом Tesla Model S и превосходит её по многим техническим показателям. Объёмы производства Lucid Air пока невелики, в этом году головной завод компании в Каса-Гранде (США, штат Аризона) планирует изготовить от 6000 до 7000 электромобилей, притом что количество предзаказов на Air превышает 32 000.

Прошлой осенью компания Lucid также анонсировала свою вторую модель — кроссовер Gravity, который по части техники и дизайна будет максимально унифицирован с седаном Air, но при этом имеет более высокий рыночный потенциал. На этой неделе Lucid сообщила, что начнёт принимать заявки на Gravity уже в начале 2023 года, тогда же станут известны его ключевые характеристики, а производство начнётся лишь в 2024 году.

В свежем пресс-релизе Lucid сообщает, что Gravity будет иметь рекордные аэродинамические показатели среди кроссоверов и рекордный запас хода на одной зарядке. Для ориентира скажем, что коэффициент с х Lucid Air после недавней оптимизации кузова составляет всего 0,197 (круче только у нидерландского солнцемобиля Lightyear 0, у которого с х = 0,175), а наиболее дальнобойная версия Dream Edition с батареей ёмкостью 118 кВт·ч может проехать на одной зарядке 837 км по циклу EPA.



Lucid Gravity будет предлагаться с двух- либо трёхрядным салоном, максимальное количество посадочных мест — 7, во втором ряду может быть трёхместный диван либо два раздельных капитанских кресла. Во всех случаях будет более чем достаточно места для багажа — компания обещает чудеса по части компоновки и особенно большой передний багажник. Также заявлена рекордная площадь остекления: над головами пассажиров второго и третьего рядов будет гигантское окно для любования звёздным небом, а силовые элементы крыши отнесены к первому ряду.



Gravity будет преимущественно дорожным кроссовером, для него заявлена адаптивная пневматическая подвеска со спортивными настройками, а топ-версия Sapphire будет обладать динамикой суперкара. Напомним, что седан Air обзавёлся версией Sapphire минувшим летом: трёхмоторная силовая установка здесь выдаёт свыше 1200 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 1,89 с, максимальная скорость — 330 км/ч. Актуальный ценовой диапазон Lucid Air — от 87 400 до 249 000 долларов, кроссовер Gravity, вероятно, будет ещё дороже.



Добавим, что главным акционером Lucid является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), его доля в компании составляет 61,1%, а правительство Саудовской Аравии намерено закупить в течение десяти лет до 100 000 электромобилей Lucid. В этой же стране будет располагаться второй завод компании.

