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  • Вопрос обтекаемости: Lightyear 0 стал самым аэродинамичным серийным автомобилем в мире

Вопрос обтекаемости: Lightyear 0 стал самым аэродинамичным серийным автомобилем в мире

16.09.2022 194 0 0

Голландская компания отправила свой «солнцемобиль» в аэродинамическую трубу. Его коэффициент лобового сопротивления составил всего 0,175.

 

Нидерландский стартап Lightyear показал прототип своего первого автомобиля в 2019 году: на его разработку у создателей ушло примерно шесть лет. Как Kolesa.ru сообщал ранее, он назывался Lightyear One, тогда как серийной версии дали иное имя – Lightyear 0 (название призвано указать на «нулевые выбросы» солнцемобиля). Товарный вариант был представлен сравнительно недавно, в июне текущего года. Теперь голландская компания уточняет характеристики своей новинки.

На фото: Lightyear 0

Lightyear 0 представляет собой крупный пятиместный лифтбек с обтекаемым кузовом. Его длина равна 5083 мм, ширина – 1972 мм, а высота – 1445 мм. Теперь производитель отправил свой первый серийный автомобиль в аэродинамическую трубу: оказалось, что его коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,175.

Для сравнения, у представленного в начале этого года на выставке в Лас-Вегасе концепта Mercedes-Benz Vision EQXX этот показатель равен 0,170. При этом у большинства современных серийных электромобилей не получилось опустить планку ниже 0,2: так, показатель Tesla Model S составляет 0,24, у Model 3 он равен 0,23, у Lucid Air – 0,21, а у флагманского лифтбека Mercedes-Benz EQS – 0,20.

Показатель серийного электромобиля Lightyear 0 уже был подтверждён в аэродинамической трубе FKFS в Штутгарте (Германия) в соответствии со стандартами WLTP. Напомним, низкий коэффициент лобового сопротивления позволяет увеличивать дальнобойность автомобилей на одной зарядке. Технический директор Lightyear Арджо ван дер Хам отметил, что разработка технологии, применяемой в солнцемобиле, велась «с чистого листа».

С учётом низкого коэффициента лобового сопротивления и наличия солнечных панелей (на капоте и крыше) у Lightyear 0 весьма солидный показатель запаса хода. По оценкам производителя (при расчёте по циклу WLTP), дальнобойность автомобиля на одной зарядке составляет 625 км. При этом в оптимальных погодных условиях автомобиль способен преодолевать до 70 км в день за счёт энергии, полученной от солнца.

На фото: салон Lightyear 0
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На фото: салон Lightyear 0
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На фото: салон Lightyear 0
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В компании подчеркнули, что в идеальных климатических условиях Lightyear 0 позволяет ездить без подключения к розетке до семи месяцев (если солнцемобиль используется в основном для поездок на работу в светлое время суток). Правда, заплатить за эту возможность придётся немало – стартовый ценник модели в Европе составляет 250 000 евро.

Как мы сообщали ранее, силовая установка голландской модели состоит из четырёх мотор-колёс, совокупная пиковая мощность системы составляет 177 л.с., а максимальный крутящий момент при этом достигает 1720 Нм. На разгон с места до «сотни» у такого лифтбека уходит 10 секунд, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Дорожный просвет солнцемобиля равен 183 мм. Производство новинки начнётся примерно через два месяца.

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