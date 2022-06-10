Lightyear 0: представлен серийный солнцемобиль из Нидерландов по цене суперкара

Прототип своего солнцемобиля компания Lightyear представила в 2019 году, всего его разработка заняла около шести лет. Прототип назывался Lightyear One, а серийной машине дали более подходящее, как кажется разработчикам, имя Lightyear 0, более точно подчёркивающее её экологичность. В 2019 году компания обещала запустить солнцемобиль в производство на собственной фабрике в нидерландском Хелмонде в 2021 году и вывести его на рынок по цене от 119 тысяч евро. Из-за пандемии COVID-19 и локдаунов разработка машины затянулась, от собственного завода компания отказалась и сделала ставку на контрактную сборку — ей займётся финское предприятие Valmet (оно же, к слову, будет изготавливать германский солнцемобиль Sono Sion), а цена серийного Lightyear 0 выросла до 250 тысяч евро! Это дороже, чем любая Tesla со всеми опциями!
Lightyear 0 — это крупный пятиместный лифтбек (длина — 5083 мм, ширина — 1972 мм, высота — 1445 мм) с очень обтекаемым кузовом (сх = 0,19) с алюминиевой несущей структурой и наружными композитными панелями (изготовлены из отходов производства углепластика).
Все горизонтальные наружные панели кузова покрыты солнечными панелями. Эти панели компания Lightyear будет делать сама, для чего купила в Венрае (Нидерланды) завод со всем необходимым оборудованием у производителя автомобильных сдвижных люков и панорамных крыш Inalfa Roof Systems. Общая площадь панелей составляет 5 м2, при хорошем солнечном освещении они могут давать до 70 км «халявного» пробега в сутки, что с лихвой покрывает потребности среднестатистического европейца. В год «солнечный» запас хода Lightyear 0 может достигать 11 000 км, а пауза между подключениями к розетке длиться до 7 месяцев (пробег между зарядками от терминала в таком случае составит около 7400 км). Даже в пасмурном климате солнечные панели дадут около 35 км пробега в сутки.
Ёмкость вмонтированной в пол батареи — 60 кВт·ч, её полного заряда без учёта солнечного бонуса хватит на 625 км пробега по циклу WLTP. Силовая установка состоит из четырёх мотор-колёс, совокупная пиковая мощность которых составляет всего 130 кВт (177 л.с.), зато крутящий момент внушительный — до 1720 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 10 с, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. Снаряженная масса солнцемобиля — 1575 кг, дорожный просвет — 183 мм.
Интерьер оформлен в духе скандинавского уютного минимализма, в отделке использованы текстиль из материалов вторичной переработки, искусственная кожа из растительного сырья и натуральное дерево. Компоновка передней панели вполне традиционная: за рулём имеется виртуальный щиток приборов, а по центру разместился мультимедийный сенсорный 10,1-дюймовый экран с операционной системой Android automotive OS. Вместо наружных зеркал установлены камеры на передних крыльях, изображения с них транслируются на два боковых 5-дюймовых монитора. Между передними сиденьями имеется вещевая ниша объёмом 12 л, объём багажника — 640 л.
В единственную фиксированную комплектацию входят климат-контроль, подогрев передних сидений, четыре порта USB-C, четыре подстаканника, круиз-контроль, камеры кругового обзора, датчики парковки и датчик дождя. Негусто для машины стоимостью 250 тысяч евро, но, видимо, с более низким ценником у стартапа «не складывалась экономика». Производство Lightyear 0 начнётся ближайшей осенью, первые машины будут отгружены клиентам в ноябре, всего будет изготовлено 964 экземпляра, но пока неясно, идёт ли речь о первой партии или об общем тираже этой модели.
Зато известно, что к концу 2024 года — началу 2025-го нидерландский стартап планирует запустить в производство вторую модель, которая пока имеет рабочее название Lightyear 2. Это будет куда более дешёвый и массовый электромобиль со стартовой ценой около 30 000 евро. Примерно столько же будет стоить вышеупомянутый германский солнцемобиль Sono Sion, его производство на Valmet должно начаться во второй половине 2023 года.
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