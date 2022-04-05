Бывший завод Saab не справился: народный электрокар Sono Sion переезжает на Valmet

Германский электромобильный стартап Sono Motors GmbH со штаб-квартирой в Мюнхене объявил, что вынужден сменить производственного партнёра: выпуском электрических компактвэнов Sono Sion с возможностью подзарядки от солнца займётся финское предприятие Valmet Automotive. Старт производства намечен на вторую половину 2023 года. Цену Sono Sion пришлось увеличить до 28 500 евро.

Компания Sono Motors GmbH основана в 2016 году, она хочет выпускать максимально доступный экологически чистый семейный электромобиль (5-местный компактвэн), способный подзаряжаться от солнца: в наружные, окрашенные в массе пластиковые панели кузова интегрированы солнечные панели, которые дают до 35 км бесплатного пробега в сутки.

Первый прототип Sion был показан в 2017 году, производство планировалось начать в 2019-м, но из-за недостатка финансирования и пандемии COVID-19 дату запуска несколько раз переносили. В последней новости по этой теме от июня прошлого года сообщалось, что выпуск должен начаться в первом квартале 2023 года. Теперь же заявлен новый ориентир — вторая половина 2023 года, то есть старт выпуска отодвинулся примерно на полгода. Связано это с тем, что Sono Motors пришлось экстренно менять производственного партнёра.

Изначально выпускать Sono Sion должен был бывший завод Saab в шведском Тролльхеттане, который сейчас принадлежит шведской компании NEVS, которая в свою очередь является частью крупного китайского холдинга Evergrande Group. С прошлого года Evergrande находится в долговом кризисе, а NEVS ищет нового владельца — увы, пока безуспешно. В общем, выполнить свои договорённости с Sono Motors шведская компания вряд ли сможет, поэтому стартапу пришлось искать новую площадку для выпуска Sion.



Головной завод Valmet Automotive в Уусикаупунки.

Новой площадкой стал завод Valmet в финском городе Уусикаупунки, основанный в 1968 году как совместное предприятие Saab-Valmet. Сегодня Valmet производит две модели Mercedes-Benz (A-класс и GLC), он же в этом году должен начать выпуск премиальных электрических лифтбеков Lightyear One нидерландский стартапа Lightyear, которые также усеяны солнечными панелями. Контракт Sono Motors с Valmet рассчитан на 7 лет и предусматривает выпуск 257 тысяч машин.



Lightyear One и Sono Sion не будут конкурентами, поскольку сильно различаются по цене: Lightyear One стоит 150 000 евро, Sono Sion — 28 500 евро, то есть разница огромная. Между тем летом прошлого года цена Sono Sion составляла всего 25 500 евро, но в свете последних геополитических потрясений в Европе ускорилась инфляция, производственные затраты при смене завода выросли, так что цену пришлось поднять. В Германии с учётом правительственных субсидий на покупку электромобиля Sono Sion обойдётся в 23 950 евро, но это только для первых 18 500 покупателей. Как только число заявок превысит эту цифру (сейчас набрано 17 000), цена вырастет до 29 900 евро (с субсидиями — 25 126 евро). Для сравнения скажем, что цены на электрический хэтчбек Vokswagen ID.3 без субсидий в Германии начинаются от 36 960 евро.



Напомним, что летом прошлого года Sono Motors улучшила технические характеристики Sion. Актуальная конфигурация предусматривает батарею ёмкостью 54 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 305 км пробега по циклу WLTP (без учёта «солнечного» бонуса). Максимальная мощность зарядки — 75 кВт. Единственный электромотор мощностью 120 кВт (163 л.с.) вращает передние колёса. До 100 км/ч электрический компактвэн разгоняется за 9 с, максимальная скорость — 140 км/ч.



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Габаритная длина Sono Sion — 4470 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1660 мм, колёсная база — 2830 мм, дорожный просвет — 165 мм. Объём багажника — 650 л, со сложенным задним сиденьем — 1250 л. Главная «фишка» интерьера — встроенный в переднюю панель воздушный фильтр из натурального мха, он входит в стандартную комплектацию. Комплектация у Sion вообще одна, опций и даже выбора цвета не предусмотрено ради удешевления производства: на борту будут четыре подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, мультимедийный 10-дюймовый экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с шестью громкоговорителями, камера заднего вида и задние датчики парковки. Фары — светодиодные, колёса — 16-дюймовые стальные на всесезонных шинах.



Главный рынок сбыта Sono Sion — Европа, о планах экспансии за пределы этого региона компания пока ничего не сообщала.

