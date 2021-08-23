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  • Компанию NEVS, владеющую активами обанкротившегося Saab, готовят к продаже

Компанию NEVS, владеющую активами обанкротившегося Saab, готовят к продаже

23.08.2021 107 0 0

Китайский девелоперский холдинг Evergrande Group, ставший в прошлом году 100-процентным собственником NEVS, переживает финансовый кризис и хочет расстаться с автомобильным бизнесом.

 

Компания Saab обанкротилась в 2012 году в результате неумелых действий руководства Spyker и перешла в собственность National Electric Vehicle Sweden (NEVS) — шведской компании с китайским финансированием. Планы у NEVS были наполеоновские — завалить мир электромобилями. В первые годы работы пресс-служба NEVS сообщала о многомиллиардных контрактах в китайском корпоративном секторе, но эти победные реляции не помогли ей получить право на использование марки Saab у одноимённого авиастроителного холдинга — пришлось довольствоваться собственной безликой аббревиатурой NEVS .

В 2019 году контрольный пакет акций NEVS купил холдинг Evergrande Group, а летом прошлого года стал её 100-процентным собственником. Также в 2019 году NEVS якобы запустила со второй попытки (первая была в 2017 году) на своём заводе в китайском Тяньцзине производство слегка перелицованных электрических седанов Saab 9-3, то есть NEVS 9-3. В официальной статистике продаж китайского авторынка эти машины с тех пор так ни разу и не появились.

Большой седан Hengchi 1 должен был стать первой моделью нового электромобильного бренда Evergrande Group.

Между тем Evergrande Group пачками скупала перспективных по её мнению поставщиков электромобильных комплектующих (батареи, мотор-колёса и проч.) и в 2020 году представила собственный электромобильный бренд Hengchi, анонсировав под ним сразу шесть новинок. Ни одна из них в продаже так и не появилась, а Evergrande Group теперь, как сообщает Reuters, из-за большого количества накопленных долгов (более 37 млрд долларов) находится под пристальным вниманием китайского правительства. Если холдингу не удастся оперативно уменьшить задолженность перед кредиторами, начнётся его принудительная реструктуризация.

Чтобы привлечь дополнительное финансирование, Evergrande Group хочет продать частично либо полностью свой автомобильный бизнес, одним из потенциальных покупателей называется производитель смартфонов Xiaomi, желающий заняться производством электромобилей. То есть NEVS и Hengchi могут в скором времени получить нового владельца.

Sono Sion

От NEVS с 2019 года содержательных новостей не было. Сотрудничество с Koenigsegg, судя по всему, не заладилось. Беспилотный шаттл Sango, который якобы планируется к выпуску на простаивающем заводе в шведском Тролльхеттане, — это продукт из отдалённого будущего, которое может никогда не наступить. Куда более реальная перспектива — контрактная сборка в Тролльхеттане электрических компактвэнов Sion от немецкого стартапа Sono Motors, их производство должно начаться в 2022 году. Немецкое издание Elektroauto-News.net со ссылкой на представителя Sono Motors сообщает, что чехарда в Evergrande Group никак не повлияет на производственные планы стартапа, договорённость с NEVS остаётся в силе, подготовка к выпуску уже началась.

электромобиль бизнес NEVS Saab

 

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