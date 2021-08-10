Агония Spyker: брошенную российскими олигархами марку готовят к продаже

Многострадальная нидерландская компания Spyker с начала года находится в состоянии банкротства, но развязка уже близко: внешний управляющий заявил, что готовит к продаже самое ценное, что есть у компании, — её имя.

Компания Spyker не производит автомобилей с 2009 года, и этот затянувшийся эпизод — из её новейшей истории, начавшейся в 1999 году стараниями нидерландского бизнесмена Виктора Мюллера. Первый жизненный цикл Spyker длился с 1880 по 1926 год, между которыми компания пережила два банкротства. Мюллер купил права на марку Spyker и создал с нуля новую одноимённую компанию, которая очень хорошо начинала. В нулевых годах этого века, когда сегмент эксклюзивных автомобилей ещё не был перенасыщен, спорткары Spyker заслужили хорошую репутацию благодаря самобытному дизайну с элементами эстетики стимпанка, при этом покупные моторы Audi обеспечивали им довольно заурядные технические характеристики.

Проблемы начались в 2009 году, когда Мюллер с целью укрупнения бизнеса решил купить у General Motors агонизирующую марку Saab, но переоценил свои финансовые возможности, в результате чего Spyker пошёл на дно вместе с Saab. Сегодня автомобильной марки Saab не существует: после банкротства все её активы, включая завод в Тролльхеттане, перешли во владение NEVS — новой шведской компании, созданной на деньги китайских инвесторов. Spyker тогда банкротства избежал, но находился в коматозном состоянии до 2015 года, когда Мюллер объявил о реструктуризации компании и намерении вернуться к производству спорткаров. В течение следующих двух лет компания Spyker представила новую модель C8 Preliator, заявила о переходе на моторы Koenigsegg и пообещала реанимировать проект кроссовера, но из-за хронического недостатка финансирования так и не смогла перезапустить завод в Зеволде и вновь залегла на дно.

Последний официальный пресс-релиз компании вышел 28 августа 2020 года: тогда сообщалось, что интерес к Spyker проявили российские предприниматели Борис Ротенберг и Михаил Пессис, что они готовы инвестировать в неё деньги и возобновить производство в 2021 году, но не в Зеволде, а в Германии. Увы, и этим планам не суждено было сбыться, обещанных денег Мюллер не получил и в начале этого года обременённая большими долгами компания запустила процедуру банкротства.

На этой неделе нидерландские издания AutoWeek и De Stentor рассказали, как у Spyker идут дела. Оказывается, Виктор Мюллер очень не хочет терять права на марку Spyker, зарегистрированную во многих странах мира, и надеется на очередную реструктуризацию. Он даже зарегистрировал в Великобритании новую компанию Spyker Ltd. и продал через неё облигаций на 125 тысяч евро — эти деньги пошли на погашение части долга терпящей бедствие нидерландской компании, в том числе её «дочек» Spyker Events & Branding и Spyker Services.

Ведущий процедуру банкротства Деннис Стеффенс утверждает, что общий долг компании составляет 1,45 млн евро и что в апреле Мюллер обещал погасить его в течение трёх месяцев. Этого не произошло, поэтому Стеффенс начинает подготовку к продаже саму марку Spyker — мол, многие бизнесмены проявляют к ней интерес, денег можно выручить много. Однако реализовать задумку будет непросто, так как Мюллер до сих пор не передал Стеффенсу все дела, в документах компании царит неразбериха, подготовка сделки может сильно затянуться.

Не исключено, конечно, что Стеффенс сделал своё заявление с целю надавить на Мюллера, чтобы тот, наконец, рассчитался с долгами, но у Мюллера сейчас денег нет и помочь ему, кажется, может только чудо. В любом случае мы ожидаем, что судьба Spyker скоро решится и нидерландская марка сможет начать очередную новую жизнь.

