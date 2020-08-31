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Российские олигархи дали денег на возрождение марки Spyker

31.08.2020 286 0 0

Предприниматели Борис Ротенберг и Михаил Пессис стали партнёрами нидерландской компании Spyker. Выпуск ранее запланированных трёх моделей (двух спорткаров и кроссовера) намечен на 2021 год, обещана обширная спортивная программа.

 

Новейшая история марки Spyker оказалась довольно скоротечной: она возродилась в 1999 году на деньги нидерландского бизнесмена Виктора Роберто Мюллера, сделала несколько очень ярких в плане дизайна машин, участвовала в автогонках (в том числе в Формуле-1), купила терпящую бедствие компанию Saab, не смогла её переварить и довела до банкротства. Saab после этого превратился в китайский NEVS, Spyker прекратил выпуск машин и долго разбирался с долгами — только в 2015 году Мюллер объявил о планах вернуть компанию на рынок.

Spyker C8 Preliator
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Spyker C8 Preliator
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Spyker C8 Preliator
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Spyker C8 Preliator
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Spyker C8 Preliator
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В 2016 году было представлено новое купе Spyker C8 Preliator, в 2017-м — его открытая версия Spyder с атмосферным мотором V8 от Koenigsegg, тогда же Мюллер объявил о возвращении к проекту кроссовера, который в виде концепта D12 Peking-to-Paris показали ещё в 2007 году. Затем были три года молчания, которое прервалось 28 августа, когда на официальном сайте Spyker появилось сообщение о новых партнёрах в лице состоятельных российских предпринимателей Бориса Ротенберга и Михаила Пессиса.

Spyker D8 Peking-to-Paris SSUV
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Spyker D8 Peking-to-Paris SSUV
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Борис Ротенберг владеет командой SMP Racing, которая участвует в различных видах шоссейно-кольцевых автогонок, и инжиниринговой компанией BR Engineering, разрабатывающей гоночные автомобили. Михаил Пессис — совладелец SMP Racing, а также владелец многопрофильного дизайн-ателье Milan Morady SA в Люксембурге, уже сотрудничавшего со Spyker, и тюнинг-ателье R-Company GmbH в Германии. Именно в Германии планируется наладить выпуск дорожных автомобилей Spyker, но и гоночная программа при поддержке SMP Racing не заставит себя долго ждать — автомобили Spyker вновь поедут по лучшим автодромам мира и помогут популяризации и продажам машин дорожных.

Spyker B6 Venator
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Spyker B6 Venator
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Spyker B6 Venator
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Spyker B6 Venator
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Spyker B6 Venator
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На 2021 год намечен старт выпуска сразу трёх моделей (в силу возраста назвать их новинками сложно): споткара C8 Preliator, кроссовера D8 Peking-to-Paris SSUV и ещё одного спорткара B6 Venator, представленного в виде концептов (купе и спайдер) в 2013 году. О технической начинке пока ничего не сказано. Остаётся ли в силе моторное партнёрство с Koenigsegg, непонятно.

С учётом прежних кульбитов судьбы Spyker, мы бы немного поставили на то, что очередные обещания Мюллера будут выполнены. Но если российские партнёры будут достаточно щедры, то шансы вернутся в лакшери-сегмент у Spyker есть. Другое дело, что в сегменте этом нынче не протолкнуться, слишком много марок и моделей — у миллионеров и миллиардеров глаза разбегаются. В начале века такого изобилия не было, Spyker при довольно заурядных технических характеристиках своих моделей выехал на дизайне с налётом эстетики стимпанка, а сегодня для успеха нужно что-то ещё — например, какие-нибудь прорывные технологии. Быть может, Spyker нас всех приятно удивит — будем следить за развитием событий.

кроссовер спортивные авто суперкары бизнес Spyker

 

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