Российские олигархи не прислали Spyker обещанные миллионы, компанию опять банкротят

Анонсированная в конце лета прошлого года программа возрождения компании Spyker с привлечением денег российских предпринимателей Бориса Ротенберга и Михаила Пессиса так и не заработала. Теперь Spyker переживает третье в своей истории банкротство, но её гендиректор Виктор Мюллер всё ещё надеется, что компанию удастся реанимировать.

Как показывает история британской Bristol Cars, пережившей не один крах и смену собственников, иногда конец — это новое начало, необходимое условие для перерождения. На это надеется и нидерландский бизнесмен Виктор Мюллер, в 1999 году вернувший к жизни в марку Spyker. Её первый жизненный цикл длился с 1880 по 1926 год, между которыми Spyker успела пережить два банкротства.

Гоночный Spyker C4 образца 1922 года

Мюллер, по сути, начал историю нидерландской марки с чистого листа и стал производить под ней дорогие спорткары с весьма самобытным дизайном с элементами эстетики стимпанка и моторами Audi. Первые десять лет дела шли неплохо, модели Spyker пользовались хорошим спросом у любителей автоэкзотики, у компании была собственная автоспортивная программа, в том числе команда в Формуле-1.



В 2009 году Мюллер решил укрупнить бизнес и приобрести у GM убыточную шведскую компанию Saab, но не смог «переварить» её, довёл до банкротства, после чего Saab перекупили китайские инвесторы и трансформировали в электромобильную компанию NEVS. Финансовое положение Spyker после этого оказалось сильно подорванным, компания пыталась отсудить у GM компенсацию за провальное слияние с Saab, но ничего не добилась. Лишь в 2015 году после реструктуризации долгов Мюллер объявил о планах вернуться к нормальной работе и представить новые модели Spyker.

Spyker C8 Preliator

В 2016 году нидерландская марка показала новое купе Spyker C8 Preliator, в 2017-м дебютировала его открытая версия Spyder с атмосферным V8 от Koenigsegg. Тогда же помимо моторного партнёрства с Koenigsegg Мюллер анонсировал возвращение к проекту кроссовера, который в виде концепта D12 Peking-to-Paris был представлен ещё в 2007 году.



Spyker D12 Peking-to-Paris

Увы, вернуться к ритмичному выпуску машин Мюллеру из-за недостатка финансирования так и не удалось, и после 2017 года компания, что называется, залегла на дно. Всплыть ей должны были помочь десятки миллионов евро инвестиций от российских предпринимателей Бориса Ротенберга и Михаила Пессиса. Вливания были анонсированы в конце августа 2020 года, планировалось в 2021 году наладить в Германии при участии тюнинг-ателье R-Company GmbH выпуск трёх моделей Spyker, в том числе кроссовера, и вернуться в автоспорт (Ротенберг и Пессис являются совладельцами гоночной команды SMP Racing).



2021 год наступил, но жизнь в Spyker так и не закипела, а в конце прошлой недели нидерландское издание RTL News сообщило со ссылкой на Мюллера, что деньги от российских олигархов так и не поступили и компания вынуждена запустить процедуру банкротства. Официальный сайт компании Spyker на момент нашей публикации не работал.

Мюллер, как мы уже сказали выше, надеется, что после банкротства Spyker подберёт какой-нибудь деятельный и состоятельный инвестор, как это случилось недавно с Bristol Cars, но даже если такое чудо случится, не факт, что неудачливому Мюллеру в перерождённой компании Spyker найдётся место.

