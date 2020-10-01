Бизнес ×
  • NEVS сможет воскресить старый завод Saab с помощью выпуска шаттла Sango

NEVS сможет воскресить старый завод Saab с помощью выпуска шаттла Sango

01.10.2020 36 0 0

На мощностях предприятия могут наладить выпуск шестиместного «беспилотника» с запасом хода в 300 километров.

 

Шведский автопроизводитель Saab был признан банкротом в декабре 2011 года. В 2012-ом его купила компания NEVS (National Electric Vehicle Sweden): она зарегистрирована в Швеции, но финансируется из Китая. Согласно первоначальному плану, Saab планировалось возродить под его историческим именем, но авиастроительный холдинг Saab AB не разрешил китайцам использовать свою торговую марку, так что с 2016 года в компании решили использовать аббревиатуру NEVS.

В декабре 2017 года в компании NEVS впервые заявили о начале выпуска электроседанов на базе Saab 9-3, созданного на старенькой платформе Opel Vectra B. Однако тогда дело закончилось тестовой сборкой. В итоге завод в Тяньцзине мощностью 50 тыс. автомобилей в год (с возможностью увеличения до 220 тыс. штук) примерно 1,5 года простоял без работы. В июле прошлого года появилась информация о том, что NEVS 9-3 все-таки отправили в массовое производство, но и в этот раз не задалось.

Как оказалось, во время пандемии коронавируса у NEVS появились финансовые трудности, итогом которым стала смена владельца: китайская компания недвижимости Evergrande, которая с января 2019-го владела 51% National Electric Vehicle Sweden, купила оставшуюся часть в июне текущего года. Новый собственник решил пересмотреть план по выпуску электрокаров 9-3 на рынок, поэтому их по-прежнему нет на китайских дорогах.

Всё это время не работал и завод Saab, расположенный в шведском городе Тролльхеттане. Как сообщает британский Autocar, теперь ситуация, вероятно, изменится: на его мощностях могут наладить выпуск автономного шаттла Sango. Он был разработан компанией NEVS с целью конкурировать скорее не с общественным, а личным транспортом: предполагается, что им будут пользоваться люди, которые готовы делить один автомобиль на условиях райдшеринга.

1 / 2
2 / 2

Sango рассчитан на шестерых седоков, его длина составляет 4270 мм. Ёмкость его батареи составляет 62 кВт*ч. Одной зарядки должно хватать примерно на 300 км (расчёт вели по циклу WLTP). В салоне шаттла обещают удобные кресла, быстрый wi-fi и специальные шторки, которые помогут скрыться от соседей.

У Sango будет испытательный период: в Стокгольме в конце 2021 года стартует тестирование 10 таких автономных машин (их можно будет вызывать с помощью мобильного приложения). Его установка состоит из четырёх электромоторов, которые поставляет стартап Protean (его в 2019 году купала компания Evergrande). Максимальная скорость, до которой на первом этапе смогут разгоняться шестиместные шаттлы, составит 58 км/ч. Отметим, у этих автомобилей 4 уровень автопилота, что означает наличие в салоне руля и водителя, готового, в случае необходимости, перехватить управление на себя. 

В случае, если этот этот эксперимент признают успешным, серийному производству Sango на мощностях завода в Тролльхеттане могут дать «зелёный свет». Хотя пока что в компании не раскрывают даже примерный объём выпуска и сроки запуска конвейера.

Швеция авторынок беспилотные авто бизнес Saab NEVS

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Секреты долгожительства Viatti Brina Nordico В этом году исполнилось 10 лет с того момента как бренд Viatti дебютировал на Московском автосалоне ММАС-2010. Среди уже запущенных в производство и перспективных моделей шин показали и ши... 806 0 0 30.09.2020
Статьи / Авто недели Чтобы никто не понял: стоит ли покупать Kia Mohave за 2 миллиона Как потратить на автомобиль два миллиона рублей так, чтобы никто этого не заметил? Купить Kia Mohave! Если покупка Toyota Land Cruiser 200 и даже более скромного Prado в России – шаг, как... 7476 1 0 30.09.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Chery Tiggo 5 История Chery в России не очень простая. Ворвался он на наш рынок довольно дерзко и предложил сразу три как бы прекрасных автомобиля – Amulet, QQ и Tiggo. Быстро выяснилось, что Amulet сгнив... 3231 1 0 29.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 94604 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 76103 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 37672 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings