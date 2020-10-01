NEVS сможет воскресить старый завод Saab с помощью выпуска шаттла Sango

Шведский автопроизводитель Saab был признан банкротом в декабре 2011 года. В 2012-ом его купила компания NEVS (National Electric Vehicle Sweden): она зарегистрирована в Швеции, но финансируется из Китая. Согласно первоначальному плану, Saab планировалось возродить под его историческим именем, но авиастроительный холдинг Saab AB не разрешил китайцам использовать свою торговую марку, так что с 2016 года в компании решили использовать аббревиатуру NEVS.



В декабре 2017 года в компании NEVS впервые заявили о начале выпуска электроседанов на базе Saab 9-3, созданного на старенькой платформе Opel Vectra B. Однако тогда дело закончилось тестовой сборкой. В итоге завод в Тяньцзине мощностью 50 тыс. автомобилей в год (с возможностью увеличения до 220 тыс. штук) примерно 1,5 года простоял без работы. В июле прошлого года появилась информация о том, что NEVS 9-3 все-таки отправили в массовое производство, но и в этот раз не задалось.



Как оказалось, во время пандемии коронавируса у NEVS появились финансовые трудности, итогом которым стала смена владельца: китайская компания недвижимости Evergrande, которая с января 2019-го владела 51% National Electric Vehicle Sweden, купила оставшуюся часть в июне текущего года. Новый собственник решил пересмотреть план по выпуску электрокаров 9-3 на рынок, поэтому их по-прежнему нет на китайских дорогах.



Всё это время не работал и завод Saab, расположенный в шведском городе Тролльхеттане. Как сообщает британский Autocar, теперь ситуация, вероятно, изменится: на его мощностях могут наладить выпуск автономного шаттла Sango. Он был разработан компанией NEVS с целью конкурировать скорее не с общественным, а личным транспортом: предполагается, что им будут пользоваться люди, которые готовы делить один автомобиль на условиях райдшеринга.



1 / 2 2 / 2

Sango рассчитан на шестерых седоков, его длина составляет 4270 мм. Ёмкость его батареи составляет 62 кВт*ч. Одной зарядки должно хватать примерно на 300 км (расчёт вели по циклу WLTP). В салоне шаттла обещают удобные кресла, быстрый wi-fi и специальные шторки, которые помогут скрыться от соседей.



У Sango будет испытательный период: в Стокгольме в конце 2021 года стартует тестирование 10 таких автономных машин (их можно будет вызывать с помощью мобильного приложения). Его установка состоит из четырёх электромоторов, которые поставляет стартап Protean (его в 2019 году купала компания Evergrande). Максимальная скорость, до которой на первом этапе смогут разгоняться шестиместные шаттлы, составит 58 км/ч. Отметим, у этих автомобилей 4 уровень автопилота, что означает наличие в салоне руля и водителя, готового, в случае необходимости, перехватить управление на себя.

В случае, если этот этот эксперимент признают успешным, серийному производству Sango на мощностях завода в Тролльхеттане могут дать «зелёный свет». Хотя пока что в компании не раскрывают даже примерный объём выпуска и сроки запуска конвейера.

