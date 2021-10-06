7-местный кроссовер Lucid Gravity поборется с Tesla Model X и Mercedes-Benz EQS SUV

Американский электромобильный стартап Lucid Motors только-только запустил в производство свою первую модель — большой седан Air , но уже готовит вторую новинку — кроссовер Gravity, который выйдет на рынок в 2023 году.

У Lucid Motors долгая история, начавшаяся в 2007 году (тогда компания назывался Atieva), но в отличие от десятков других стартапов она всё-таки смогла дойти до промышленной стадии, которая, однако, не гарантируется ей безоблачного будущего. Седан Lucid Air, который первым встал на конвейер собственного завода Lucid Motors в Каса-Гранде (США, штат Аризона), имеет рекордную в классе дальнобойность (до 837 км на одной зарядке), но и стоит дороже Tesla Model S (за дебютную версию Air Dream Edition производитель просит 169 тысяч долларов), а это значит, что массовой моделью седан Lucid не станет и не сможет загрузить завод, потенциальная мощность которого составляет 400 тысяч машин в год.

Эффективную нагрузку предприятию дадут новые модели Lucid. Ещё в сентябре прошлого года компания анонсировала большой кроссовер на той же платформе LEAP (Lucid Electric Advanced Platform), что у седана Air, но тогда о грядущем SUV ничего кроме нескольких тизеров известно не было.



Теперь известно больше: Дерек Дженкинс, вице-президент компании Lucid Motors по дизайну, в интервью изданию Automotive News поделился кое-какими соображениями относительно позиционирования SUV, который получил имя Gravity. Эта модель не будет хардкорным внедорожником вроде GMC Hummer EV или Rivian R1S (грядущий внедорожник на базе запущенного недавно в производство электрического пикапа Rivian R1T), а окажется довольно рафинированным паркетником в духе Tesla Model X и ещё не представленного Mercedes-Benz EQS SUV.

На Lucid Gravity можно будет съехать с асфальтовой дороги и воспользоваться преимуществом большого дорожного просвета, но это точно не та модель, на которой любители приключений на дикой природе штурмуют горы, переваливаются по камням, месят грязь и форсируют реки.



В марте в Сети появились патентные изображения Lucid Gravity. На них видно, что кроссовер имеет очень короткий капот, панорамную крышу (но с непрозрачной силовой перемычкой) и достаточно длинный задний свеc. Общий стиль — примерно такой же, как у седана Air, с узкой светотехникой и без фальшивого декора, которым грешат электромобили от традиционных производителей (особенно Audi и BMW).



Ясно, что Lucid Gravity будет не менее дорогим, чем Lucid Air (то есть топ-версия будет стоить более 150 тысяч долларов), и иметь большой запас хода на одной зарядке в сочетании с динамикой суперкара, но этим сегодня уже никого не удивишь, а конкуренция на рынке электромобилей между тем растёт и основная борьба развернётся в доступном массовом сегменте. Захочет ли в ней участвовать Lucid Motors, пока неизвестно.

