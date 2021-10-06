Новинки ×
  • 7-местный кроссовер Lucid Gravity поборется с Tesla Model X и Mercedes-Benz EQS SUV

7-местный кроссовер Lucid Gravity поборется с Tesla Model X и Mercedes-Benz EQS SUV

06.10.2021 120 0 0

Американский электромобильный стартап Lucid Motors только-только запустил в производство свою первую модель — большой седан Air, но уже готовит вторую новинку — кроссовер Gravity, который выйдет на рынок в 2023 году.

 

У Lucid Motors долгая история, начавшаяся в 2007 году (тогда компания назывался Atieva), но в отличие от десятков других стартапов она всё-таки смогла дойти до промышленной стадии, которая, однако, не гарантируется ей безоблачного будущего. Седан Lucid Air, который первым встал на конвейер собственного завода Lucid Motors в Каса-Гранде (США, штат Аризона), имеет рекордную в классе дальнобойность (до 837 км на одной зарядке), но и стоит дороже Tesla Model S (за дебютную версию Air Dream Edition производитель просит 169 тысяч долларов), а это значит, что массовой моделью седан Lucid не станет и не сможет загрузить завод, потенциальная мощность которого составляет 400 тысяч машин в год.

Эффективную нагрузку предприятию дадут новые модели Lucid. Ещё в сентябре прошлого года компания анонсировала большой кроссовер на той же платформе LEAP (Lucid Electric Advanced Platform), что у седана Air, но тогда о грядущем SUV ничего кроме нескольких тизеров известно не было.

Теперь известно больше: Дерек Дженкинс, вице-президент компании Lucid Motors по дизайну, в интервью изданию Automotive News поделился кое-какими соображениями относительно позиционирования SUV, который получил имя Gravity. Эта модель не будет хардкорным внедорожником вроде GMC Hummer EV или Rivian R1S (грядущий внедорожник на базе запущенного недавно в производство электрического пикапа Rivian R1T), а окажется довольно рафинированным паркетником в духе Tesla Model X и ещё не представленного Mercedes-Benz EQS SUV.

На Lucid Gravity можно будет съехать с асфальтовой дороги и воспользоваться преимуществом большого дорожного просвета, но это точно не та модель, на которой любители приключений на дикой природе штурмуют горы, переваливаются по камням, месят грязь и форсируют реки.

В марте в Сети появились патентные изображения Lucid Gravity. На них видно, что кроссовер имеет очень короткий капот, панорамную крышу (но с непрозрачной силовой перемычкой) и достаточно длинный задний свеc. Общий стиль — примерно такой же, как у седана Air, с узкой светотехникой и без фальшивого декора, которым грешат электромобили от традиционных производителей (особенно Audi и BMW).

Ясно, что Lucid Gravity будет не менее дорогим, чем Lucid Air (то есть топ-версия будет стоить более 150 тысяч долларов), и иметь большой запас хода на одной зарядке в сочетании с динамикой суперкара, но этим сегодня уже никого не удивишь, а конкуренция на рынке электромобилей между тем растёт и основная борьба развернётся в доступном массовом сегменте. Захочет ли в ней участвовать Lucid Motors, пока неизвестно.

кроссовер электромобиль новинки Lucid Lucid Motors

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Citroen Berlingo I с пробегом: кузов не может быть целым, а электрика не так уж и проста Новый Ларгус даже в «голой» базовой комплектации к осени 2021 года подорожал уже до без малого 800 тысяч рублей. Подержанный Citroen Berlingo или Peugeot Partner можно с лёгкостью найти за 3... 398 0 1 06.10.2021
Статьи / Авто недели С атмосферником и автоматом, но не Camry: стоит ли покупать Ford Mondeo V за 1,5 миллиона Пока большинство покупателей гонится за кроссоверами, кто-то по привычке ищет седан. А с седанами история обычно даже проще: он должен быть помоложе и побольше. И, разумеется, не слишком дор... 4107 2 0 06.10.2021
Статьи / Популярные вопросы Может ли инспектор проводить досмотр автомобиля и водителя без понятых и в каких случаях Мы уже разбирались с ситуацией, когда по требованию инспектора ГИБДД можно, например, «дуть в трубочку» без понятых при условии, что ведется официальная видеозапись. Кроме того, мы подробно... 641 0 2 04.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 59500 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 34678 10 18 13.05.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 28923 8 4 25.06.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings