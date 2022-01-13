После запуска первенца в производство: Lucid планирует построить ещё один завод

Американская компания появилась в 2007 году, изначально она называлась Atieva. По первому времени этот стартап занимался разработкой электрических силовых установок на базе Mercedes-Benz Vito. В свою очередь актуальное наименование – Lucid Motors – компании было присвоено в 2016 году, накануне официальной презентации прототипа первенца, его роль исполнил большой «батарейный» седан Air.



На фото: Lucid Air

Тогда предполагалось, что электрическую «четырёхдверку» отправят в серию в 2018 году, для производства был выбран завод в Каса-Гранде (штат Аризона, США). Но впоследствии сроки старта выпуска модели Air пришлось отложить несколько раз, в списке причин оказались и последствия пандемии коронавируса. Однако спустя несколько лет серийное производство Lucid Air всё-таки началось: об этом компания отчиталась в конце сентября прошлого года.



Несмотря на «долгую раскачку», теперь у компании довольно масштабные планы. Как сообщает Bloomberg, Lucid Motors намерена построить ещё один завод, на этот раз в Саудовской Аравии. Стоит напомнить, что ключевым инвестором электромобильного стартапа является государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, так что место строительства нового предприятия вопросов не вызывает. Сообщается, что фонд возьмёт на себя большую часть трат на реализацию проекта.



О том, что компания на данный момент уже «успешно производит и продаёт автомобили в США», поэтому готова переключить внимание на завод в Саудовской Аравии, рассказал глава Lucid Эндрю Ливерис. Ориентировочный срок запуска второго предприятия назван: либо 2025-ый, либо 2026 год. Кроме того, руководитель бренда отметил, что у производителя электрокаров сейчас есть проблемы с цепочкой поставок.



Отметим, ранее в компании сообщили, что в 2022 году компания Lucid намерена выйти на рынок Европы. Кроме того, в текущем году марка, вероятно, начнёт поставки автомобилей Lucid на Ближний Восток. Ожидается, что в Китае предзаказы на электрокары начнут собирать в 2023-ем.

Как мы сообщали ранее, производство первенца бренда Lucid стартовало с топовых версий Dream Edition. Максимальный запас хода у такой «четырёхдверки» составляет 836 км (расчёт вели по циклу EPA), она оснащается тяговой батареей ёмкостью 112 кВт*ч. Эта версия седана Air получила силовую установку, состоящую из двух моторов, её совокупная отдача составляет 933 л.с., а максимальный крутящий момент превышает 1000 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) ей требуется 2,7 секунды.



Напомним, есть ещё более мощное исполнение модели – Dream Edition Performance. У такого электрокара разгон до 97 км/ч занимает ещё меньше времени – лишь 2,5 секунды. Суммарная отдача установки у такого исполнения составляет 1111 л.с. Запас хода у такого седана меньше, он составляет 758 км. У обеих версий максимальная скорость равна 270 км/ч. Ценник Lucid Air в США варьируется в диапазоне от 77,4 тыс. до 169 тыс. долларов.

