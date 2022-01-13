Бизнес ×
  • После запуска первенца в производство: Lucid планирует построить ещё один завод

После запуска первенца в производство: Lucid планирует построить ещё один завод

13.01.2022 113 0 0

Новое предприятие начнёт работу в Саудовской Аравии. Ориентировочный срок запуска конвейера – 2025-ый или 2026 год.

 

Американская компания появилась в 2007 году, изначально она называлась Atieva. По первому времени этот стартап занимался разработкой электрических силовых установок на базе Mercedes-Benz Vito. В свою очередь актуальное наименование – Lucid Motors – компании было присвоено в 2016 году, накануне официальной презентации прототипа первенца, его роль исполнил большой «батарейный» седан Air.

На фото: Lucid Air

Тогда предполагалось, что электрическую «четырёхдверку» отправят в серию в 2018 году, для производства был выбран завод в Каса-Гранде (штат Аризона, США). Но впоследствии сроки старта выпуска модели Air пришлось отложить несколько раз, в списке причин оказались и последствия пандемии коронавируса. Однако спустя несколько лет серийное производство Lucid Air всё-таки началось: об этом компания отчиталась в конце сентября прошлого года.

Несмотря на «долгую раскачку», теперь у компании довольно масштабные планы. Как сообщает Bloomberg, Lucid Motors намерена построить ещё один завод, на этот раз в Саудовской Аравии. Стоит напомнить, что ключевым инвестором электромобильного стартапа является государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, так что место строительства нового предприятия вопросов не вызывает. Сообщается, что фонд возьмёт на себя большую часть трат на реализацию проекта.

О том, что компания на данный момент уже «успешно производит и продаёт автомобили в США», поэтому готова переключить внимание на завод в Саудовской Аравии, рассказал глава Lucid Эндрю Ливерис. Ориентировочный срок запуска второго предприятия назван: либо 2025-ый, либо 2026 год. Кроме того, руководитель бренда отметил, что у производителя электрокаров сейчас есть проблемы с цепочкой поставок.

Отметим, ранее в компании сообщили, что в 2022 году компания Lucid намерена выйти на рынок Европы. Кроме того, в текущем году марка, вероятно, начнёт поставки автомобилей Lucid на Ближний Восток. Ожидается, что в Китае предзаказы на электрокары начнут собирать в 2023-ем.

Как мы сообщали ранее, производство первенца бренда Lucid стартовало с топовых версий Dream Edition. Максимальный запас хода у такой «четырёхдверки» составляет 836 км (расчёт вели по циклу EPA), она оснащается тяговой батареей ёмкостью 112 кВт*ч. Эта версия седана Air получила силовую установку, состоящую из двух моторов, её совокупная отдача составляет 933 л.с., а максимальный крутящий момент превышает 1000 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) ей требуется 2,7 секунды.

Напомним, есть ещё более мощное исполнение модели – Dream Edition Performance. У такого электрокара разгон до 97 км/ч занимает ещё меньше времени – лишь 2,5 секунды. Суммарная отдача установки у такого исполнения составляет 1111 л.с. Запас хода у такого седана меньше, он составляет 758 км. У обеих версий максимальная скорость равна 270 км/ч. Ценник Lucid Air в США варьируется в диапазоне от 77,4 тыс. до 169 тыс. долларов.

авторынок электромобиль производство бизнес Lucid Lucid Motors

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно «Вебасто из СССР»: как работает печка-автономка от ЗАЗ и чем она может быть полезна сегодня «Ушастые» и «Горбатые» уже почти все сгнили, а вот печки от них продолжают жить и греть! Нештатное использование и «тюнинг» бензиновых отопителей от «Запорожца» – весьма массовое явление в о... 2344 0 1 13.01.2022
Статьи / Авто недели Богаче, красивее и дороже X-Trail: стоит ли покупать Renault Koleos II за 2,2 миллиона С бюджетом в 2-2,5 миллиона выбор полноприводного автомобиля пока остается не очень сложным. За эти деньги можно купить, например, кроссовер Lexus RX в возрасте 7-10 лет, более крупный Toy... 20043 15 2 11.01.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Skoda Kodiaq Скоро пять лет, как первые товарные Кодиаки поступили в салоны российских дилеров, а значит, пора подводить первые итоги эксплуатации. Допустим, сломаться эти машины ещё толком не успели, но... 13064 11 2 11.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 11747 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 11580 16 7 30.09.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 11221 20 20 02.12.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings