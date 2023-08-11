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  • 1000-сильный купе-кабриолет Fisker Ronin: британский инжиниринг и сумасшедшая цена

1000-сильный купе-кабриолет Fisker Ronin: британский инжиниринг и сумасшедшая цена

11.08.2023 58 1 0

Американский электромобильный стартап Fisker, возглавляемый датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, опубликовал новые фотографии и раскрыл некоторые подробности о своей флагманской модели — купе-кабриолете Ronin. Его производство должно начаться во второй половине 2025 года, будет выпущено только 999 экземпляров.

В начале августа Хенрик Фискер лично провёл в США мероприятие Fisker Product Vision Day 2023, на котором были представлены сразу четыре новинки, в том числе купе-кабриолет Ronin — будущий флагман модельного ряда. Своё имя спорткар получил в честь культового боевика «Ронин» американского режиссёра Джона Франкенхаймера с Робертом Де Ниро и Жаном Рено в главных ролях. Этот фильм выше в прокат в 1998 году и заслуженно считается одним из самых выдающихся по части автомобильных погонь. Название намекает на недюжинные динамические качества купе-кабриолета: его трёхмоторная силовая установка совокупной мощностью свыше 1000 л.с. обеспечит разгон до 100 км/ч за 2 с, максимальная скорость — 275 км/ч.

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В дизайне Fisker Ronin одновременно заметна связь с уже запущенным в производство кроссовером Fisker Ocean и прошлыми проектами Фискера — седанами Fisker E-Motion (так и стал серийным) и Fisker Karma, ныне известном как Karma Revero. Напомним, что для Фискера его нынешняя одноимённая компания уже вторая по счёту: первая прогорела, была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang и сегодня называется Karma Automotive.

Разработка Ronin ведётся в британском подразделении компании Fisker Magic Works, им руководит вице-президент Fisker Дэвид Кинг, опытный автогонщик и инженер, в прошлом работавший в Aston Martin. Для Ronin будет создана собственная алюминиевая платформа с интегрированной в неё батареей, полного заряда которой должно хватить на 965 км пробега.

Дэвиду Кингу и его команде придётся как следует постараться, чтобы обеспечить Ронину приемлемую жёсткость кузова, ведь у него четыре двери, рассчитанный на пятерых человек просторный салон и нет центральных стоек. Задние двери открываются против основного хода, процесс открывания и закрывания всех дверей электрифицирован, им можно управлять через специальное приложение в смартфоне. Процесс складывания и раскладывания трёхсекционной углепластиковой крыши, разумеется, тоже полностью автоматизирован. Штатные 23-дюймовые колёса изготовлены из углепластика.

Сегодня впервые опубликован рендер салона Fisker Ronin: в нём нет ничего примечательного по части дизайна, основной упор будет сделан на удобство, роскошные материалы отделки и дивную светодиодную подсветку почти всех поверхностей. Центральный вращающийся мультимедийный экран имеет диагональ 17,1 дюйма, а щиток приборов интегрирован в ступицу оквадраченного руля.

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Fisker уже принимает предзаказы на Ronin, для оформления заявки нужно перечислить депозит в размере 2000 долларов, а конечная цена составит 385 000 долларов. Главным конкурентом для Fisker Ronin на рынке, очевидно, будет Tesla Roadster второго поколения, максимальная цена которого на стадии анонса составляла 250 000 долларов.

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1 комментарий
11.08.2023 17:29
Валерий

Не факт, что доберётся до конвейера.

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