Обновлённый кроссовер Nissan Pathfinder обзавёлся ценником

23.12.2025 1384 0 0
Трёхрядный SUV японской марки, представленный на американском рынке, после рестайлинга стал дороже на 1100 долларов.

Nissan выпускает модель под названием Pathfinder с 1985 года, большой кроссовер актуальной пятой генерации был представлен в 2021-м: речь идёт именно о SUV, производство которого налажено в США, так как китайский одноименный автомобиль представляет собой совсем другую модель. Рестайлинг Pathfinder пережил в ноябре 2025-го, а теперь американский офис марки обнародовал его полный прайс-лист.

На фото: обновлённый Nissan Pathfinder

Продажи рестайлингового трёхрядного кроссовера начнутся в США в начале 2026 года. После обновления Nissan Pathfinder по-прежнему предложат в пяти комплектациях – S, SV, SL, Platinum и Rock Creek. Стоимость стартовой версии обновлённого SUV равна 37 500 долларов (эквивалентно примерно 2,93 млн рублей по текущему курсу), что на 1100 долларов больше, чем у дореформенного аналогичного варианта. За полноприводный кроссовер в базовом исполнении просят не менее 39 500 долларов (около 3,11 млн рублей).

Покупка обновлённого переднеприводного Nissan Pathfinder SV обойдётся в 39 900 долларов (около 3,14 млн рублей), за аналогичный вариант с полным приводом придётся заплатить не менее 41 900 долларов (около 3,30 млн рублей). За исполнения SL просят 42 500 долларов (около 3,34 млн рублей) и 44 500 долларов соответственно (около 3,50 млн рублей). «Внедорожная» комплектация Rock Creek идёт только с полным приводом, покупка такого рестайлингового кроссовера обойдётся в 45 000 долларов (около 3,54 млн рублей).

В ходе обновления Nissan Pathfinder получил иную безрамочную решётку радиатора с горизонтальными хромированными штрихами, а также новый передний бампер с другим центральным воздухозаборником и парой вертикальных боковых. Топ-версиям достались чёрные рейлинги на крыше вместо серебристых, а также оригинальные 20-дюймовые колёсные диски (другим версиям положены 18-дюймовые).

На фото: салон обновлённого Nissan Pathfinder

Салон кроссовера, как и ранее, рассчитан на восьмерых седоков, опционально предлагается семиместная версия. Обновление принесло всем версиям более крупный тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 12,3 дюйма (у дореформенного SUV – 8 или 9 дюймов). Виртуальный щиток приборов на 12,3 дюйма теперь доступен не только исполнению Platinum, но и SL. Другим версиям положены аналоговые приборы с семидюймовым дисплеем.

Модель снабдили новой беспроводной зарядкой для смартфона, мощность которой подросла с 5 до 15 Вт, кроме того, эта ниша получила функцию охлаждения и магнитное крепление. Ещё средним и топовым версиям положена улучшенная система кругового обзора с более чётким изображением и функцией «прозрачный капот».

Как Kolesa.ru сообщал ранее, рестайлинг не отразился на технике. У большинства версий под капотом располагается бензиновый атмосферник V6 объёмом 3,5 литра, максимальная отдача которого составляет 288 л.с., а крутящий момент – 351 Нм. У модификации Rock Creek мощность двигателя увеличена до 299 л.с., крутящий момент – до 366 Нм. В пару предлагается только девятиступенчатая автоматическая коробка передач.

