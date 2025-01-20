Стартап Canoo: банкротство и ликвидация на фоне краха электромобильной мечты

Американский электромобильный стартап Canoo подал заявление о банкротстве после того как не сумел найти денег на продолжение своего убыточного бизнеса. Под надзором суда компания будет ликвидирована, её активы пойдут на погашение долгов.

Символично, что компания Canoo подала заявление о банкротстве накануне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Новый-старый президент намерен освободить не только США, но и бóльшую часть цивилизованного мира от леволиберальной повестки, в ней электромобили являются одним из центральных элементов борьбы с антропогенными выбросами CO 2 , которые якобы провоцируют глобальное потепление. Реальный спрос на электромобили оказался сильно ниже ожидаемого, несмотря на оголтелую пропаганду «зелёного» курса и «отмены» всех тех, кто с ним не согласен. За последние два года лопнули десятки электромобильных стартапов, в том числе американские Lordstown Motors и Fisker, теперь пришёл черёд Canoo.

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Компанию Canoo основали в 2017 году бывшие топ-менеджеры BMW и Opel, они предложили действительно свежий взгляд на дизайн электромобилей без привязки к каким-либо существующим шаблонам: однообъёмная компоновка, руль «по проводам», большая площадь остекления с торцевыми окнами, широчайшие возможности трансформации и многое другое. Первая модель Canoo — минивэн Lifestyle Vehicle в пассажирском, грузовом и приключенческом вариантах — должна была стать серийной ещё в 2021 году, но пандемия COVID-19 сломала график, спровоцировала финансовые проблемы и чехарду в руководстве стартапа. Отцы-основатели компанию покинули, сейчас ей руководит один из главных инвесторов — предприниматель Тони Акила, именно он довёл Canoo до банкротства.

В августе 2022 года компания Canoo сумела заручиться поддержкой правительства штата Оклахома и местных индейцев Чероки для строительства двух заводов общей стоимостью 320 млн долларов. Автосборочный завод мощностью 20 000 машин в год разместился в столичном Оклахома-Сити, а под производство батарей Canoo разбила площадку на территории племени индейцев Чероки (Cherokee Nation) — в городке Прайор. Планировалось, что оба завода начнут выпускать продукцию до конца 2023 года, но этого, к сожалению, так и не случилось. Прототипы и несколько десятков товарных машин, показательно переданных клиентам, были собраны в ручном режиме фирмой-подрядчиком AFV из Техаса. В числе заказчиков Canoo значились американское космическое агентство NASA, министерство обороны США, почтовая служба США, штат Оклахома и сеть супермаркетов Walmart.

Внедорожный пикап Canoo American Bulldog, представленный в 2023 году

В 2023 году Canoo потратила на авиаперелёты гендиректора Тони Акилы 1,7 млн долларов — вдвое больше выручки компании за тот же год, такая расточительность, мягко говоря, не повысила инвестиционную привлекательность компании.

Canoo American Bulldog

В 2024 году в Canoo уже мало кто верил, но компания тем не менее продолжала подготовку к началу производства на заводах в Оклахоме и купила в марте по дешёвке новенькое сборочное оборудование у обанкротившегося стартапа Arrival, который тоже хотел производить электрические фургоны. На то, чтобы запустить купленное оборудование, денег уже не осталось. В декабре Canoo объявила о том, что отправляет сидевших без дела сотрудников заводов в Оклахоме (82 человека) в неоплачиваемый отпуск до дальнейших распоряжений, пока якобы идут активные переговоры с потенциальными инвесторами. В финансовом отчёте Canoo за третий квартал 2024 года указано, что чистый убыток компании на конец сентября составил 112 млн долларов.

Семейство фургонов Canoo MPDV3, MPDV2 и MPDV1, анонсированное в 2020 году

Вечером 17 января 2024 года Canoo выпустила заявление, в котором говорится, что поиск нового капитала не увенчался успехом, в связи с чем компания подаёт заявление о банкротстве. В заявлении цитируются слова гендиректора Тони Акилы: «Мы хотели бы поблагодарить сотрудников компании за их преданность делу и усердный труд. Мы знаем, что вы верили в нашу компанию так же, как и мы. Мы действительно разочарованы тем, что всё получилось так, как получилось». Потребительский сайт Canoo уже отключён.