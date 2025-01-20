Стартап Canoo: банкротство и ликвидация на фоне краха электромобильной мечты

Символично, что компания Canoo подала заявление о банкротстве накануне инаугурации Дональда Трампа на пост президента США. Новый-старый президент намерен освободить не только США, но и бóльшую часть цивилизованного мира от леволиберальной повестки, в ней электромобили являются одним из центральных элементов борьбы с антропогенными выбросами CO2, которые якобы провоцируют глобальное потепление. Реальный спрос на электромобили оказался сильно ниже ожидаемого, несмотря на оголтелую пропаганду «зелёного» курса и «отмены» всех тех, кто с ним не согласен. За последние два года лопнули десятки электромобильных стартапов, в том числе американские Lordstown Motors и Fisker, теперь пришёл черёд Canoo.
Компанию Canoo основали в 2017 году бывшие топ-менеджеры BMW и Opel, они предложили действительно свежий взгляд на дизайн электромобилей без привязки к каким-либо существующим шаблонам: однообъёмная компоновка, руль «по проводам», большая площадь остекления с торцевыми окнами, широчайшие возможности трансформации и многое другое. Первая модель Canoo — минивэн Lifestyle Vehicle в пассажирском, грузовом и приключенческом вариантах — должна была стать серийной ещё в 2021 году, но пандемия COVID-19 сломала график, спровоцировала финансовые проблемы и чехарду в руководстве стартапа. Отцы-основатели компанию покинули, сейчас ей руководит один из главных инвесторов — предприниматель Тони Акила, именно он довёл Canoo до банкротства.
В августе 2022 года компания Canoo сумела заручиться поддержкой правительства штата Оклахома и местных индейцев Чероки для строительства двух заводов общей стоимостью 320 млн долларов. Автосборочный завод мощностью 20 000 машин в год разместился в столичном Оклахома-Сити, а под производство батарей Canoo разбила площадку на территории племени индейцев Чероки (Cherokee Nation) — в городке Прайор. Планировалось, что оба завода начнут выпускать продукцию до конца 2023 года, но этого, к сожалению, так и не случилось. Прототипы и несколько десятков товарных машин, показательно переданных клиентам, были собраны в ручном режиме фирмой-подрядчиком AFV из Техаса. В числе заказчиков Canoo значились американское космическое агентство NASA, министерство обороны США, почтовая служба США, штат Оклахома и сеть супермаркетов Walmart.
В 2023 году Canoo потратила на авиаперелёты гендиректора Тони Акилы 1,7 млн долларов — вдвое больше выручки компании за тот же год, такая расточительность, мягко говоря, не повысила инвестиционную привлекательность компании.
В 2024 году в Canoo уже мало кто верил, но компания тем не менее продолжала подготовку к началу производства на заводах в Оклахоме и купила в марте по дешёвке новенькое сборочное оборудование у обанкротившегося стартапа Arrival, который тоже хотел производить электрические фургоны. На то, чтобы запустить купленное оборудование, денег уже не осталось. В декабре Canoo объявила о том, что отправляет сидевших без дела сотрудников заводов в Оклахоме (82 человека) в неоплачиваемый отпуск до дальнейших распоряжений, пока якобы идут активные переговоры с потенциальными инвесторами. В финансовом отчёте Canoo за третий квартал 2024 года указано, что чистый убыток компании на конец сентября составил 112 млн долларов.
Вечером 17 января 2024 года Canoo выпустила заявление, в котором говорится, что поиск нового капитала не увенчался успехом, в связи с чем компания подаёт заявление о банкротстве. В заявлении цитируются слова гендиректора Тони Акилы: «Мы хотели бы поблагодарить сотрудников компании за их преданность делу и усердный труд. Мы знаем, что вы верили в нашу компанию так же, как и мы. Мы действительно разочарованы тем, что всё получилось так, как получилось». Потребительский сайт Canoo уже отключён.
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