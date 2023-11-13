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  • Армейская закалка: бескапотный пикап Canoo огрубел и получил имя American Bulldog

Армейская закалка: бескапотный пикап Canoo огрубел и получил имя American Bulldog

13.11.2023 89 0 0

Американский электромобильный стартап Canoo представил новую, брутальную версию своего пикапа, сделанную с учётом опыта эксплуатации в Министерстве обороны США.

Стартап Canoo был основан в 2017 году, но только минувшим летом он вышел на траекторию, ведущую его к серийному производству модульных электромобилей вагонной компоновки: в августе компания получила денежки от штата Оклахома и проживающего здесь племени индейцев Чероки (Cherokee Nation) на строительство двух заводов по сборке электромобилей и батарей для них — историю вопроса и экономические подробности мы рассказывали в отдельной заметке. Сегодня стартап отчитался о начале отгрузок первых собранных в Оклахоме электрических фургонов правительству штата, а тремя днями ранее представил пикап American Bulldog.

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American Bulldog — это брутальная версия модели с бесхитростным именем Pickup Truck, которую компания Canoo представила два с половиной года назад. Исходный Canoo Pickup Truck длиной 4677 мм имеет бескапотную полуторную кабину, раздвижной кузов, раскладные рабочие столы и скрытые ниши для хранения вещей — он очень удобен для работы и отдыха на дикой природе. В 2022 году компания Canoo сделала спецверсию пикапа с однорядной кабиной для Минобороны США и передала её военным для испытаний, и вот теперь готов American Bulldog, сделанный по результатам «службы» Canoo Pickup Truck в армии.

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American Bulldog имеет по сравнению с Pickup Truck более суровый дизайн с оквадраченными колёсными арками, упрощённой «оптикой», защитными накладками на боковинах и силовыми стальными бамперами. Кабина у Бульдога двухрядная, а кузов — фиксированный и гидроизолированный, он снабжён мощными креплениями для тяжёлых грузов и съёмными бортами, которые можно подложить под колёса в случае застревания. Дизайн интерьера тоже стал грубее, на дверях появились навесные холщовые сумки.

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Canoo, к сожалению, не раскрывает технических характеристик Бульдога, известно только, что армейская версия пикапа полноприводная, её двухмоторная силовая установка выдаёт около 600 л.с. Гражданский Canoo Pickup Truck может быть в том числе одномоторным заднеприводным.

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Canoo по-прежнему принимает на своём сайте предварительные заказы на Pickup Truck, но пока непонятно, когда начнётся производство и продажи грузовичков, сейчас главный приоритет для компании — это электрические фургоны, на них собрано около 20 000 заказов, их исполнением Canoo занимается в первую очередь, а после того как компания встанет на ноги, можно будет выводить на рынок пикапы.

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