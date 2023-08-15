Заводы ×
  • Американским «буханкам» быть: Canoo получила деньги на завод от индейцев Чероки

Американским «буханкам» быть: Canoo получила деньги на завод от индейцев Чероки

15.08.2023 228 1 0

Давненько не было хороший новостей от американского электромобильного стартапа Canoo, но дело, кажется, сдвинулось с мёртвой точки: компания получит от штата Оклахома и проживающего здесь племени индейцев Чероки (Cherokee Nation) долгосрочные инвестиции в размере 110 млн долларов на строительство двух заводов по сборке электромобилей и батарей для них.

Стартап Canoo был основан в 2017 году бывшими топ-менеджерами компаний BMW и Opel, он предложил действительно свежий взгляд на дизайн электромобилей без привязки к каким-либо существующим шаблонам: однообъёмная компоновка, руль «по проводам», большая площадь остекления с торцевыми окнами, широчайшие возможности трансформации и многое другое.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Первая модель Canoo — минивэн Lifestyle Vehicle в пассажирском, грузовом и приключенческом вариантах — должна была стать серийной ещё в 2021 году, но пандемия COVID-19 сломала график, спровоцировала финансовые проблемы и чехарду в руководстве стартапа. Отцы-основатели компанию покинули, сейчас ей руководит один из её главных инвесторов — предприниматель Тони Акила.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Растущие убытки и крайне неблагоприятный из-за напряжённой геополитической обстановки инвестиционный климат привели Canoo на грань краха: в начале месяца Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала компанию на 1,5 млн долларов из-за необоснованных прогнозов по прибыли, но эти прогнозы были сделаны ещё прошлыми руководителями стартапа и в результате переговоров конфликт был улажен.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На этом фоне особенно отрадно, что Canoo сумела заручиться поддержкой правительства штата Оклахома и местных индейцев Чероки в строительстве двух заводов общей стоимостью 320 млн долларов. По меркам современного автопрома это довольно скромные деньги, но и больших амбиций у Canoo пока нет — на первых порах она хочет делать по 20 000 машин в год. Автосборочный завод разместится в столичном Оклахома-Сити, батареи будут делать под боком у Cherokee Nation — в городке Прайор, оба предприятия создадут в штате 1360 рабочих мест. Производство должно начать в конце этого года, уже идёт монтаж оборудования и найм сотрудников. От планов по локализации своих машин в Европе компания Canoo отказалась ещё в 2021 году.

Разработка однообъёмников, по сути, уже завершена, они прошли цикл суровых испытаний, в конструкцию внесены необходимые изменения, но компания очень скупа в этом смысле на детали, подробных технических характеристик нет. Напомним, что планах Canoo помимо основного семейства однообъёмников есть пикап-трансформер с бескапотной кабиной и угловатый фургон MPDV.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Canoo Lifestyle Vehicle будет стоить от 39 950 долларов, мощность расположенного на задней оси электромотора — 200-350 л.с., ёмкость батареи — 80 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 320 км. Пассажирская версия вмещает до 7 человек при стандартной габаритной длине 4481 мм, грузовая версия будет предложена также с удлинённым кузовом. Более подробное описание, надеемся, появится вместе с долгожданным запуском производства в Оклахоме.

минивэн пикап фургон США электромобиль производство новинки бизнес заводы Canoo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
15.08.2023 22:29
Яшка

Это какая то дичь.Но раз индейцам Чероки нравится,то пусть.

Новые статьи

Статьи / Автоспорт Праздник автоспорта и музыки: репортаж с Garage Fest Игора Драйв Спорт любят далеко не все мужчины: то времени на него не хватает, то лень мешает. Другое дело – автомобили. На них и время сразу появляется, и особенности характера – не помеха. Надо ли гово... 133 0 0 15.08.2023
Статьи / Интересно 10 потрясающих моторов, которые вам стоит купить, и автомобили, в которых их можно найти Это перевод статьи из английского журнала Top Gear, оригинал которой можно прочитать по ссылке. И хотя текст был написан уже год назад, он никогда не утратит своей актуальности. Ведь в Top... 5989 18 0 14.08.2023
Статьи / Гаджеты Самый опасный радар российских дорог стал еще незаметнее! Не каждый радар-детектор может засечь новый радар Кордон ПРО, а теперь это стало еще сложнее – Кордон ПРО снижает и без того низкую мощность и становится гораздо более трудной целью. Неужели... 1073 14 2 14.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 22901 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 22195 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 17710 11 0 14.07.2023
Change privacy settings