Американским «буханкам» быть: Canoo получила деньги на завод от индейцев Чероки

Давненько не было хороший новостей от американского электромобильного стартапа Canoo, но дело, кажется, сдвинулось с мёртвой точки: компания получит от штата Оклахома и проживающего здесь племени индейцев Чероки (Cherokee Nation) долгосрочные инвестиции в размере 110 млн долларов на строительство двух заводов по сборке электромобилей и батарей для них.

Стартап Canoo был основан в 2017 году бывшими топ-менеджерами компаний BMW и Opel, он предложил действительно свежий взгляд на дизайн электромобилей без привязки к каким-либо существующим шаблонам: однообъёмная компоновка, руль «по проводам», большая площадь остекления с торцевыми окнами, широчайшие возможности трансформации и многое другое.

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Первая модель Canoo — минивэн Lifestyle Vehicle в пассажирском, грузовом и приключенческом вариантах — должна была стать серийной ещё в 2021 году, но пандемия COVID-19 сломала график, спровоцировала финансовые проблемы и чехарду в руководстве стартапа. Отцы-основатели компанию покинули, сейчас ей руководит один из её главных инвесторов — предприниматель Тони Акила.



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Растущие убытки и крайне неблагоприятный из-за напряжённой геополитической обстановки инвестиционный климат привели Canoo на грань краха: в начале месяца Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала компанию на 1,5 млн долларов из-за необоснованных прогнозов по прибыли, но эти прогнозы были сделаны ещё прошлыми руководителями стартапа и в результате переговоров конфликт был улажен.



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На этом фоне особенно отрадно, что Canoo сумела заручиться поддержкой правительства штата Оклахома и местных индейцев Чероки в строительстве двух заводов общей стоимостью 320 млн долларов. По меркам современного автопрома это довольно скромные деньги, но и больших амбиций у Canoo пока нет — на первых порах она хочет делать по 20 000 машин в год. Автосборочный завод разместится в столичном Оклахома-Сити, батареи будут делать под боком у Cherokee Nation — в городке Прайор, оба предприятия создадут в штате 1360 рабочих мест. Производство должно начать в конце этого года, уже идёт монтаж оборудования и найм сотрудников. От планов по локализации своих машин в Европе компания Canoo отказалась ещё в 2021 году.



Разработка однообъёмников, по сути, уже завершена, они прошли цикл суровых испытаний, в конструкцию внесены необходимые изменения, но компания очень скупа в этом смысле на детали, подробных технических характеристик нет. Напомним, что планах Canoo помимо основного семейства однообъёмников есть пикап-трансформер с бескапотной кабиной и угловатый фургон MPDV.



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Canoo Lifestyle Vehicle будет стоить от 39 950 долларов, мощность расположенного на задней оси электромотора — 200-350 л.с., ёмкость батареи — 80 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 320 км. Пассажирская версия вмещает до 7 человек при стандартной габаритной длине 4481 мм, грузовая версия будет предложена также с удлинённым кузовом. Более подробное описание, надеемся, появится вместе с долгожданным запуском производства в Оклахоме.

