Вчера в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии обновлённой баварской модели, благодаря чему у нас есть возможность рассмотреть новые детали её внешности.

Пятая серия была впервые представлена в 1972 году, она пришла на смену семейству больших седанов Neue Klasse, выпускавшимся с 1962 года. Сегодня на конвейере восьмое поколение модели с заводским индексом G60, премьера которого состоялась весной 2023 года. Прошло лишь два с половиной года, но компания BMW уже активно тестирует рестайлинговую версию.

Нынешняя BMW 5 серии 1 / 3 Нынешняя BMW 5 серии 2 / 3 Нынешняя BMW 5 серии 3 / 3

Первые прототипы были замечены ещё несколько месяцев назад, тогда же мы сделали рендеры обновлённого седана. А вчера были опубликованы фотографии замаскированного универсала, у которого можно увидеть немного изменённую переднюю часть. Она всё также выполнена в новом стиле компании Neue Klasse с практически вертикальными фарами, визуально объединёнными с решёткой радиатора, при этом на свежих фотографиях появились также отдельные «ноздри», по форме аналогичные нынешней модели. Впервые проглядываются черты обновлённой задней оптики, которая сохранит свою форму, но получит полностью новую начинку, как это обычно и происходит в большинстве рестайлингов моделей BMW. Судя по шпионским фотографиям, фонари могут быть сделаны в стиле нынешней третьей серии с широкими L-образными полосками габаритов.

Рендер обновлённой BMW 5 серии

Пятая серия восьмого поколения имеет в своей основе ту же платформу CLAR, что и предыдущая модель. Ожидается, что автомобиль после рестайлинга сохранит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов объёмом 2,0 и 3,0 литра с различно степенью электрификации, при этом некоторые версии наверняка получат небольшую прибавку в мощности. Существенные изменения могут произойти в интерьере автомобиля, где весьма вероятно появление нового дисплея iDrive Panoramic как у нового кроссовера iX3.

Рендер обновлённой BMW 5 серии

Премьера обновлённой «пятёрки» ожидается в следующем году. Между тем, в прошлом месяце показали финальную версию родстера Z4, производство которого будет завершено через несколько месяцев.