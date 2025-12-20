Рестайлинг ×

Рестайлинг BMW 5 серии: новые изображения

20.12.2025 1368 0 0
Рестайлинг BMW 5 серии: новые изображения

Вчера в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии обновлённой баварской модели, благодаря чему у нас есть возможность рассмотреть новые детали её внешности.

Пятая серия была впервые представлена в 1972 году, она пришла на смену семейству больших седанов Neue Klasse, выпускавшимся с 1962 года. Сегодня на конвейере восьмое поколение модели с заводским индексом G60, премьера которого состоялась весной 2023 года. Прошло лишь два с половиной года, но компания BMW уже активно тестирует рестайлинговую версию.

Нынешняя BMW 5 серии
Нынешняя BMW 5 серии
1 / 3
Нынешняя BMW 5 серии
Нынешняя BMW 5 серии
2 / 3
Нынешняя BMW 5 серии
Нынешняя BMW 5 серии
3 / 3

Первые прототипы были замечены ещё несколько месяцев назад, тогда же мы сделали рендеры обновлённого седана. А вчера были опубликованы фотографии замаскированного универсала, у которого можно увидеть немного изменённую переднюю часть. Она всё также выполнена в новом стиле компании Neue Klasse с практически вертикальными фарами, визуально объединёнными с решёткой радиатора, при этом на свежих фотографиях появились также отдельные «ноздри», по форме аналогичные нынешней модели. Впервые проглядываются черты обновлённой задней оптики, которая сохранит свою форму, но получит полностью новую начинку, как это обычно и происходит в большинстве рестайлингов моделей BMW. Судя по шпионским фотографиям, фонари могут быть сделаны в стиле нынешней третьей серии с широкими L-образными полосками габаритов.

Рендер обновлённой BMW 5 серии

Пятая серия восьмого поколения имеет в своей основе ту же платформу CLAR, что и предыдущая модель. Ожидается, что автомобиль после рестайлинга сохранит широкую гамму бензиновых и дизельных моторов объёмом 2,0 и 3,0 литра с различно степенью электрификации, при этом некоторые версии наверняка получат небольшую прибавку в мощности. Существенные изменения могут произойти в интерьере автомобиля, где весьма вероятно появление нового дисплея iDrive Panoramic как у нового кроссовера iX3.

Рендер обновлённой BMW 5 серии

Премьера обновлённой «пятёрки» ожидается в следующем году. Между тем, в прошлом месяце показали финальную версию родстера Z4, производство которого будет завершено через несколько месяцев.

рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг BMW BMW 5 серия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Премьеры Автобусы для народа и минивэны для элиты: премьеры Sollers Похоже, это становится доброй традицией Sollers – показ новинок под конец года. В этот раз представление было гораздо менее масштабным, чем в 2024 году, но за непринужденной беседой о важнос... 3200 1 1 20.12.2025
Статьи / Гаджеты Вскрытие показало: что могут автопылесосы за 300 рублей Автомобильный пылесос за 300 рублей кажется идеальным новогодним подарком автолюбителю. Вот только обрадуется ли ему тот, кому его подарили? На что вообще способен такой пылесос и как он уст... 588 2 0 19.12.2025
Статьи / Авто и технологии Защищать, а не вредить: чем полимерная сетка радиатора лучше металлической Сетка, защищающая радиатор, - одна из самых востребованных дополнительных опций, которую выбирают покупатели новых автомобилей. Действительно ли она так необходима и какую лучше выбрать: алю... 3348 4 0 18.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74639 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45307 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17177 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
14 Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку
12 Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость...
4 Защищать, а не вредить: чем полимерная сетка радиатора лучше металличе...
Новые комментарии
Change privacy settings