Седан BMW 3 series обзавёлся особенной версией в честь полувекового юбилея

История BMW третьей серии началась ещё в 1975 году, за прошедшее время модель успела шесть раз сменить поколение. «Трёшка» актуальной седьмой генерации дебютировала в 2018-м, а последний серьёзный рестайлинг баварская четырёхдверка пережила в мае 2024 года. Теперь стало известно о том, что на рынок США выйдет особенная версия модели – BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition.

Баварский производитель приурочил разработку и выпуск спецверсии актуальной «трёшки» к празднованию полувекового юбилея модели. Вариант с прибавкой 50 Jahre Edition выполнен в пяти различных дизайнах, каждый из которых посвящен прошлому поколению BMW 3 series (начиная с E21 и заканчивая E90).

Так, седан BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition, посвящённый оригинальной 3 серии с внутренним индексом E21, получил кузов, окрашенный в Ruby Red Metallic, красные же тормозные суппорты за 19-дюймовыми глянцево-чёрными колёсными дисками (едины для всех вариантов спецверсии), а также интерьер, отделанный материалами в цвете слоновой кости.

Следующий вариант, созданный с целью почтить исполнение E30, может похвастаться зелёным цветом кузова Boston Green Metallic, синими тормозными суппортами и обивкой салона Tartufo. Третье исполнение BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition посвящено «трёшке» с индексом E36, для кузова которого выбран синий цвет Avus Blue Metallic, суппорты ему «в тон» и тоже отделка интерьера Tartufo.

Также дилеры баварской марки предложат американцам особенный седан, выпущенный в честь варианта с индексом E46: такой автомобиль получил кузов Carbon Black Metallic, контрастные красные тормозные суппорты и салон, отделанный в чёрном цвете. Пятому исполнению спецверсии, посвящённому модели E90, достался кузов в цвете Sparkling Graphite Metallic, красные суппорты и обивку кресел кожей Tartufo.

BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition во всех вариациях имеет выполненные из чёрного глянцевого пластика фирменные «ноздри» и аналогичным образом оформленные воздухозаборники в нижней части переднего бампера. Ещё им положена полностью светодиодная головная оптика BMW M Shadowline, углепластиковый спойлер M Performance и шильдик с названием спецверсии на крышке багажника и выхлопная система M Performance с затемнёнными патрубками.

«Начинка» стандартная: под капотом у BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition находится 3,0-литровая рядная шестёрка, работающая в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором. Максимальная отдача составляет 391 л.с., а крутящий момент равен 540 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка, привод – полный. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) этому седану требуется 4,1 секунды, а его максимальная скорость равна 209 км/ч.

Первые покупатели спецверсии «трёшки» получат свои экземпляры в первые месяцы 2026 года. Цена едина для всех исполнений – на американском рынке BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition просят не менее 75 200 долларов (эквивалентно примерно 6,1 млн рублей по текущему курсу).