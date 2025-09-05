Новый BMW iX3: узкие ноздри, эксцентричный салон, 800 вольт и суперкомпьютеры

«Первый» BMW iX3 был конверсионной моделью, сделанной из «углеводородного» BMW X3 третьего поколения (G01), он всё ещё выпускается в китайском Шэньяне в единственной одномоторной заднеприводной версии, но летом 2026 года его заменит «второй» iX3 на собственной новой модульной платформе с 800-вольтовой электрической архитектурой. Теперь BMW iX3 и дебютировавший минувшим летом BMW X3 четвёртого поколения — это разные модели. Основной сборочной площадкой для нового BMW iX3 будет свежепостроенный экологически чистый завод в венгерском Дебрецене.

Название Neue Klasse, которым BMW маркирует «электрички» нового поколения, имеет исторический контекст: в начале 1960-х компания BMW выпустила под ним новое семейство легковушек (разумеется, бензиновых), которые поспособствовали её финансовому оздоровлению после пережитого в конце 1950-х кризиса. Современная BMW Group пока не подаёт каких-либо отчётливых признаков надвигающегося кризиса, поэтому теперь имя Neue Klasse просто символизирует новую главу в развитии электромобильной линейки компании.

К началу этой главы приурочена и радикальная смена дизайна: на смену разросшимся в последние годы до совсем уж неприличных размеров фирменным ноздрям пришли небольшие и узкие, как бы ретроспективные, но помимо эмблем это единственная деталь, по которой всё ещё можно узнать BMW. О круглых фарах можно забыть. Брикеты задних фонарей с рисками светодиодов никак не связаны с прошлыми моделями баварской марки.

Новый BMW iX3 примерно на треть изготовлен из вторсырья — это, например, детали интерьера и ткани из переработанного пластика и алюминий вторичной переработки (в колёсных дисках 70% такого алюминия). Уже на старте продаж будут доступны пакеты M Sport или M Sport Pro, с которыми новый кроссовер будет выглядеть так же эффектно, как на презентационных картинках.

Габаритная длина нового BMW iX3 — 4782 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1635 мм, колёсная база — 2897 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая, пятирычажная, с разнесёнными пружинами и амортизаторами. Штатная размерность шин — 255/45 R 20, за доплату будут доступны 21- и 22-дюймовые колёсные диски. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления c x = 0,24. Снаряженная масса кроссовера — 2285 кг, допустимая полная масса — 2825 кг. Допустимая масса буксируемого прицепа, оснащённого тормозами,— 2000 кг, без тормозов — 750 кг.

В салоне тоже всё по-новому — привыкайте, поклонники BMW. Щиток приборов теперь представляет собой отнесённую к лобовому узкую ленту и может быть дополнен проекционным экраном с эффектом 3D. Центральный мультимедийно-настроечный экран имеет диагональ 17,9 дюйма и косые рамки, под которые подогнан интерфейс операционной системы BMW Operating System X с голосовым управлением и собственным магазином приложений BMW ConnectedDrive Store. Сплюснутый руль с вертикальными спицами оснащён сенсорными панелями, но, к счастью, хотя бы на центральном тоннеле остался блок физический клавиш, в том числе баранчик регулировки громкости, селектор режимов трансмиссии, «аварийка» и стояночный тормоз. Отдельного блока микроклимата нет — вся «погода» настраивается через косой экран. Объём основного багажника — 520 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1750 л, в передней части кузова есть дополнительный 58-литровый багажник, здесь будет удобно хранить зарядный кабель.

На данный момент новый BMW iX3 заявлен в единственной двухмоторной полноприводной версии 50 xDrive. Любопытно, что передний электромотор здесь асинхронный (167 л.с., 255 Нм), а задний синхронный (326 л.с., 435 Нм), их максимальная совокупная отдача — 469 л.с. и 645 Нм. Первую «сотню» BMW iX3 50 xDrive набирает за 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Ёмкость батареи — 108,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 805 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 400 кВт, пополнить на ней заряд с 10% до 80% можно за 21 минуту, а полная зарядка от домашнего настенного терминала мощностью 11 кВт займёт 11 часов.

Всей бортовой электроникой в новом iX3 заведуют четыре мощных компьютера, который BMW называет «супермозгами», каждый отвечает за свои задачи. Компьютер, именуемый Heart of Joy, что в переводе с английского на русский означает «сердце радости», отвечает за динамические характеристики, три других — за автономное вождение, мультимедийные функции и прочие электронные системы, в том числе климат-контроль, свет и удалённый доступ. Задача компьютера Heart of Joy — оперативно дирижировать мощностью, в том числе рекуперативной. Производительность Heart of Joy в десять раз выше по сравнению с аналогичными компьютерами, что используются на существующих моделях BMW, выпущенных после 2021 года, благодаря чему он, как утверждается, «выводит удовольствие от вождения на новый уровень».

Через некоторое время после старта продаж у нового BMW iX3 появятся более доступные одномоторные версии, а также более дорогие и мощные, но подробностей о них пока нет.

