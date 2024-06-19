Новый BMW X3: монументальная внешность и светящийся сенсорный салон

Предыдущий X3 поколения G01, дебютировавший в 2017 году, принёс BMW Group много денег, в прошлом году он и вовсе стал самой востребованной в мире моделью баварской марки. Теперь ему на смену приходит «четвёртый» BMW X3 с заводским индексом G45 на прежней, но доработанной платформе CLAR и с совершенно новым дизайном. Колёсная база увеличилась всего на 1 мм до 2865 мм, габаритная длина прибавила 34 мм и теперь составляет 4755 мм, ширина выросла на 29 мм до 1920 мм, а вот высота наоборот уменьшилась на 25 мм до 1660 мм. Пропорциями, пластикой кузовных панелей и формой фирменных ноздрей BMW X3 теперь напоминает флагманский спортивный кроссовер BMW XM.

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У топовой на данный момент версии X3 M50 xDrive собственный, более агрессивный, чем у других версий, дизайн бамперов и горизонтальные планки в ноздрях вместо косых и вертикальных. И только у BMW X3 M50 xDrive выхлопные патрубки выставлены напоказ, у других версий они стыдливо прячутся за юбку заднего бампера. Багажная дверь у всех версий накрыта развитым рельефным спойлером. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х составляет 0,27 — впечатляющий показатель для такой крупной машины. Не разрезанная поперечинами панорамная стеклянная крыша во всю длину салона — опция. Диаметр штатных колёс — от 18 до 21 дюйма. Дорожный просвет — 208-216 мм в зависимости от модификации.



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Колея задних колёс нового BMW X3 по сравнению с предшественником увеличена на 45 мм, кузов стал легче и жёстче. Подвеска принципиально не изменилась, она пружинная, спереди типа McPherson, сзади — пятирычажная. Угловая жёсткость подвесок увеличена за счёт косых распорок. За доплату предлагаются адаптивные амортизаторы, спортивная подвеска M Sport и мощные тормоза M Sport (у BMW X3 M50 xDrive спортивная подвеска и мощные тормоза входят в стандартное оснащение). Объём багажника — 570 л, со сложенными спинками сидений второго ряда — 1700 л. У гибридной версии часть багажника съедает расположенная над задним мостом тяговая 392-вольтовая батарея ёмкостью 19,7 кВт·ч, поэтому выходит 460 л по умолчанию и до 1600 л со сложенным задним сиденьем.



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В салоне BMW X3 со сменой поколений стало меньше физических кнопок и больше сенсорных, то есть эргономика ухудшилась. Сенсорным стал не только центральный блок микроклимата, но и боковые панели в передних дверях — они заведуют боковыми дефлекторами системы вентиляции, центральным замком и памятью настроек водительского сиденья. Климат-контроль уже в «базе» трёхзонный. Сенсорные дверные панели, центральный блок микроклимата и лоток с беспроводной зарядкой для смартфона обрамлены толстым светодиодным контуром, способным менять цвета и создавать градиенты.



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Селектор АКП редуцирован до небольшого тумблера на центральном тоннеле. Панорамное двухэкранное табло с операционной системой BMW 9 — такое же, как у других новых моделей баварской марки: приборный экран — 12,3-дюймовый, мультимедийный — 14,9-дюймовый. Приборный экран может быть за доплату дополнен цветным проектором оперативных показаний на лобовое стекло. Вариантов отделки салона — большое разнообразие: переднюю панель можно обшить уютным текстилем, сиденья — настоящей кожей, от которой BMW, в отличие от марки Mini, отказываться пока не собирается.



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Силовых установок на старте продаж будет четыре, все они имеют полный привод и безальтернативную 8-ступенчатую АКП. Самый доступный бензиновый BMW X3 20 xDrive стоит в Германии от 57 900 евро: 2,0-литровый турбомотор (190 л.с., 310 Нм) здесь дополнен ассистирующим при разгонах 48-вольтовым стартер-генератором (18 л.с., 200 Нм), максимальная совокупная отдача силовой установки составляет 208 л.с. и 330 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, максимальная скорость — 215 км/ч.



Дизельный BMW X3 20d xDrive (от 60 400 евро) тоже мягкогибридный: 2,0-литровый турбодизель здесь выдаёт 197 л.с. и 400 Нм, стартер-генетатор — 11 л.с. и 25 Нм, максимальная совокупная отдача — 197 л.с. и 400 Нм, то есть стартер-генетатор, по сути, ничего не даёт, кроме небольшой экономии топлива. Первую «сотню» дизельный кроссовер набирает за 7,7 с, максимальная скорость — 215 км/ч.

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Plug-in гибридный BMW X3 30e xDrive (от 66 000 евро) оснащён 2,0-литровым бензиновым турбомотором (190 л.с., 310 Нм), а единственный электромотор (184 л.с., 250 Нм) вживлён в автоматическую коробку передач, максимальная совокупная отдача силовой установки — 299 л.с. и 450 Нм. Разгон до 100 км/ч в гибридном режиме занимает 6,2 с, максимальная скорость — 215 км/ч. При езде исключительно на электротяге максимальная скорость ограничена на отметке 140 км/ч, полного заряда батареи хватит на 90 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — всего 11 кВт, полная зарядка займёт 2 часа 15 минут.



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Топовый BMW X3 M50 xDrive (от 82 500 евро) оснащён 3,0-литровый рядной бензиновой «турбошестёркой» (381 л.с., 540 Нм) и стартер-генератором (18 л.с., 200 Нм), максимальная совокупная отдача — 398 л.с. и 580 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, максимальная скорость — 250 км/ч.



Производиться новый X3 будет на заводах BMW в США и ЮАР, продажи в Европе и США начнутся в четвёртом квартале этого года, при этом конфигураторы уже работают. В 2025 году BMW X3 появится на других рынках и обзаведётся новыми модификациями.

