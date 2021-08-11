BMW iX3 обновлён через год после дебюта: c пакетом M Sport в базе и прежним «железом»

BMW iX3 — это электрическая конверсия обычного BMW X3, который пережил рестайлинг в июне . Теперь косметические обновки доступны и для iX3.

В виде концепта BMW iX3 появился на публике ещё в апреле 2018 года, но серийная версия дебютировала лишь в июле 2020 года, а полноценное производство электрического кроссовера на совместном предприятии BMW Brilliance в китайском Шэньяне началось в конце того же года. Китай — главный потребитель BMW iX3, но хитом экологически чистый кроссовер здесь не стал: с января по июнь 2021 года, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 7881 шт. Для сравнения скажем, что Tesla Model Y за то же время разошёлся в Китае тиражом 46 180 шт., китайский премиальный кроссовер Nio ES6 — 18 023 шт. Электрический Mercedes-Benz EQC продаётся гораздо хуже — 3044 шт.

BMW iX3 китайской сборки поставляются в Европу, но в отрытых источниках статистики продаж мы не нашли — известно лишь, что в июне iX3 не вошёл в топ-10 самых продаваемых электромобилей в Европе (данные аналитического агентства JATO Dynamics). В США электрический BMW iX3 официально не представлен — здесь ставка делается на технически более продвинутый кроссовер BMW iX, полностью рассекреченный в июне.



1 / 2 2 / 2

Напомним, что BMW iX3 существует исключительно в заднеприводном варианте: единственный электромотор выдаёт максимальные 210 кВт (286 л.с.) и 400 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Батарея интегрирована в пол более изящно, чем у Mercedes-Benz EQC, и не висит под брюхом, съедая дорожные просвет: у BMW iX3 он составляет 179 мм, у Mercedes-Benz EQC — 97 мм. При этом, несмотря на отсутствие спереди электродвигателя, инженеры BMW не сумели организовать под капотом дополнительный багажник — таковы издержки конверсионной платформы. Объём основного багажника из-за электрических компонентов поменьше, чем у обычного BMW X3, и варьируется в диапазоне от 510 до 1560 л.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Ёмкость батареи — 80 кВт·ч, из них потребителю доступны только 74 кВт·ч, полной зарядки хватает на 460 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки — 150 кВт, она позволяет зарядить батарею с 0 до 80% за 32 минуты. Полная зарядка от терминала мощностью 11 кВт займёт 7,5 часов.



Обновление принесло BMW iX3 увеличенные фирменные ноздри, новые адаптивные светодиодные фары, новые задние фонари и более мускулистые бамперы из пакета M Sport, который на iX3 теперь входит в базовую комплектацию. Кроме того, появились новые опциональные 20-дюймовые диски (в базе — 19-дюймовые) со сниженным аэродинамическим сопротивлением.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В салоне — переработанная центральная консоль, более крупный 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и виртуальный щиток приборов с такой же диагональю. Кнопка запуска силовой установки переехала с площадки справа от руля на центральный тоннель к селектору ездовых режимов.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Обновлённый BMW iX3 начнёт сходить с конвейера китайского завода в сентябре этого года. Минимальная цена в Германии — 67 300 евро. Для сравнения скажем, что Tesla Model Y стоит в Германии от 57 970 евро, Mercedes-Benz EQC — от 66 069 евро. В России ни одна из этих моделей официально не представлена. Зато BMW пообещала в следующим году привезти в нашу страну BMW iX: он будет предлагаться в безальтернативной модификации xDrive50 мощностью 523 л.с. по цене от 8,5 млн рублей.

