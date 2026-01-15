Что ВАЗ грядущий нам готовит: невеселые итоги 2025 года и амбициозные планы на будущее

Уже осенью в прессе появились публикации, в которых авторы утверждали, что продажи автомобилей марки Lada буквально рухнули. Это подтвердили и итоговые цифры агентства Автостат. Действительно, если говорить о рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей в целом, то их продажи у нас в стране снизились с 1683 до 1414 тысяч, то есть падение рынка составило 16%. А вот количество проданных автомобилей с ладьей на капоте упало с 459 до 338 тысяч, то есть падение составило 26%. Мало того, рыночная доля АВТОВАЗа уменьшилась с рекордных 31%, показанных в 2023 году, до 24%. Это, конечно, немало, но то, что рыночная доля ВАЗа падает, а вот доли Haval и Belgee растут, свидетельствует о тенденциях, которые не могут не тревожить руководство компании. Вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин признал, что столь серьезное падение стало результатом ошибок планирования, совершенных в 2023-2024 годах. Тем не менее 2025 год никак нельзя назвать полностью провальным – у тольяттинцев есть и достижения, которыми можно и нужно гордиться.

Во-первых, Lada Granta по-прежнему уверенно занимает первое место в рейтинге продаж с недосягаемым результатом 144 350 автомобилей. На второй ступеньке – Lada Vesta (продано 75 099 единиц). Niva Legend (33 968 ед.) и Niva Travel (35 608 ед.) занимают 7-ю и 8-ю позиции рейтинга, но если их результаты объединить, то вазовские вездеходы уверенно сталкивают с третьей ступени Haval Jolion. Неплохо себя чувствует и Lada Largus: на эту модель приходится 2,6% общего числа проданных легковушек и LCV, а пассажирские версии даже вошли в топ-10 общего рейтинга легковых автомобилей.

Но это все модели понятные, известные и, можно сказать, заслуженные. Однако ни одна марка не может существовать, эксплуатируя исключительно старый наработанный капитал. Чтобы не провалиться в пропасть, нужно карабкаться вперед и вверх, и тут самым значимым событием стало появление нового автомобиля ВАЗа – Lada Iskra. В дилерских салонах эта машина появилась только осенью, но тем не менее в 2025 году было реализовано 6796 Искр, а в декабре модель даже смогла войти в топ-10 общего рейтинга продаж. Еще одна важная новинка – Lada Aura. Тут цифры продаж гораздо скромнее, 1652 автомобиля, но даже это количество позволило занять 6-ю строчку рейтинга продаж автомобилей сегмента C. А ведь для марки этот сегмент – абсолютно новое игровое поле, так сказать, terra incognita.

Впрочем, и традиционные модели не обошлись без обновок. Так, например, семейство Granta полностью восстановило номенклатуру опций, часть которых была утрачена в 2022 году после ухода западных поставщиков. Vesta получила новые опции и современную 6-ступенчатую механическую коробку передач, Niva Legend – версию Sport, Niva Travel – обновленный дизайн и 1,8-литровый мотор мощностью 122 л.с. В производственную программу войдут специальные версии Lada Vesta для автошкол, а также автомобили с двигателями, работающими на метане – для нашей страны развитие CNG-технологий является абсолютно естественным направлением.

Растут продажи автомобилей Lada на экспорт: в 2025 году за пределами РФ продано 23 000 машин, то есть, по сравнению с 2024 годом рост составил 31%. Продолжится ли эта тенденция в нынешнем 2026 году, пока непонятно: темпы зарубежных продаж очень сильно зависят от политической и экономической ситуации в странах-импортерах, а что будет твориться в Иране или Венесуэле (а эти страны были достаточно важными торговыми площадками), никому неведомо. А вот такое направление, как подготовка специальных автомобилей для лиц с ограниченными возможностями, то есть машин с ручным управлением и специальным оборудованием для использования их колясочниками, точно будет продолжено и интенсифицировано. Какое значение имеет в нынешней ситуации наличие такого социального транспорта для нашей страны, в особых разъяснениях не нуждается.

Активно развивались (и продолжат развиваться) и цифровые сервисы, такие как телематический сервис Lada Connect и проекционная система PlayAuto – интегрированная система, сопоставимая по функциям с CarPlay и Android Auto. Уже с декабря эта система доступна для тех, кто выберет новую Lada Vesta с медиасистемой Enjoy.

Но, конечно же, главной новинкой 2025 года стал показанный на Петербургском экономическом форуме переднеприводный кроссовер Lada Azimut. Это не просто новинка – это еще один бросок АВТОВАЗа на новую территорию. Автомобиль уже успел получить высшую награду в рамках национальной премии «Лучший промышленный дизайн России – 2025». Уже известно, что у кроссовера будет и 7-местная версия и что он получит два принципиально новых двигателя мощностью 120 и 132 л.с. Впоследствии эти моторы должны появиться и под капотами других моделей. Что же касается трансмиссии, то в паре с этими моторами точно будет работать 6-ступенчатая механика. Будут и двухпедальные варианты, но вот какой вариант окажется окончательным решением – вариатор или классическая гидромеханика, пока еще не решено. Увы, реального появления Lada Azimut в автосалонах придется ждать до конца начавшегося 2026 года. В третьем квартале кроссовер встанет на первый сборочный конвейер (который, кстати, пройдет серьезную модернизацию), а возможность приобрести новые машины должна появиться только осенью.

Директор по маркетингу АО «АВТОВАЗ» Анна Курочкина посвятила свое выступление перспективным направлениям взаимодействия марки как с потенциальными покупателями, так и с теми, кто уже является владельцем автомобилей Lada. И тут стоит отметить, что аудитория марки молодеет. Хотя 58% покупателей уже владели ранее автомобилями Lada (и это можно считать очень высоким показателем лояльности), 22% от их числа – это молодые люди в возрасте до 35 лет. Именно на них ориентируется маркетинговая служба АВТОВАЗа в своих усилиях по развитию онлайн-торговли. Да, в 2025 году через Wildberries, Сбер Авто, Ozon, Т-Авто и ВТБ Авто было продано всего 8100 автомобилей – наш покупатель пока еще предпочитает перед покупкой пощупать свое потенциальное приобретение. Тем не менее в компании уверены, что лиха беда начало и это направление будет развиваться достаточно активно.

На привлечение молодежи рассчитаны и спортивные программы АВТОВАЗа, которые убедительно доказывают, что автомобили марки Lada могут не только быть спокойными семейными «повозками», но и дарить потрясающе яркие эмоции, доступные только на спортивных трассах. Причем эмоции могут получать не только взрослые, но и дети, для которых существует программа развития детского картинга, и семьи в полном составе – на это нацелена запущенная в 2025 году программа внедорожных экспедиций «По следам легенд». Действительно, если в производственной программе марки есть внедорожники Niva Legend и Niva Travel, было бы странно не использовать это обстоятельство для выхода на новый уровень взаимодействия с потребителями. На текущий момент подготовлен и работает один маршрут на территории Самарской области, но в ближайшее время аналогичные маршруты появятся на Алтае и в окрестностях Сочи. Помимо всего прочего этот проект – еще и дань уважения Ниве, модели, которая всего через год станет четвертым автомобилем в истории мирового автопрома, продержавшимся на конвейере более полувека.

В целом руководство АВТОВАЗа ставит перед заводом достаточно амбициозные задачи: в 2026 году планируется произвести и продать не менее 400 тысяч автомобилей и сохранить долю рынка на уровне 25%. И это, по словам руководства, перспектива с оценкой реальной обстановки и рисков, ведь чисто технически завод уже сегодня в состоянии производить порядка 700 000 машин в год. Но тут все зависит от экономической обстановки в стране – покупательной способности населения, доступности кредитов и множества других факторов. Кроме того, планируется вывести на рынок новый бренд SKM, под которыми будут выпускаться коммерческие фургоны и минивэны c китайскими корнями. Когда конкретно можно ожидать появления этих машин на рынке, пока не объявлено. Но в любом случае АВТОВАЗ смотрит в ближайшее будущее с оптимизмом и почивать на лаврах не собирается.