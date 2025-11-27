У пикапа Mitsubishi L200 появилась приключенческая спецверсия

Компания Mitsubishi начала выпускать свой пикап ещё в 1978 году, а модель актуального шестого поколения дебютировала в 2023-м, премьера прошла в Таиланде. Здесь, как и на других рынках, к примеру, в родной Японии и Бразилии, рамный грузовик продаётся под названием Triton, а в иных странах, в том числе и в РФ, он известен под индексом L200. Теперь стало известно о появлении у модели особенной версии с приставкой Savana, которая будет выпущена лимитированным тиражом.

На фото: Mitsubishi Triton Savana 1 / 4 На фото: Mitsubishi Triton Savana 2 / 4 На фото: Mitsubishi Triton Savana 3 / 4 На фото: Mitsubishi Triton Savana 4 / 4

Mitsubishi Triton Savana – это приключенческая спецверсия, созданная на базе актуального пикапа и предназначенная для Бразилии. Стоит отметить, что подобный вариант с аналогичным названием был на этом рынке и у предшественника, а теперь он пополнил гамму «шестого» Тритона (кстати, здесь стандартная модель появилась в продаже в 2024-м). Особенное исполнение будет довольно скромным тиражом – всего 80 экземпляров.

В основу нового Triton Savana легла стандартная комплектация пикапа, получившая название Katana. От такого пикапа спецверсия отличается за счёт эксклюзивных цветов кузова – жёлтого Rally и зелёного Forest. Окрас дополнен небольшими наклейками на боковинах, а также матовой графитово-серой решёткой радиатора и схожим образом оформленными накладками на обоих бамперах и колёсных арках.

1 / 2 2 / 2

Особенный пикап с двухрядной кабиной снабдили массивными подножками по бокам, багажником на крыше с дополнительными креплениями и лопатой, а также шноркелем, который позволил увеличить глубину преодолеваемого брода Mitsubishi Triton Savana до 800 мм (показатель «штатных» версий – 500 мм). Внешность дополняют 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски чёрного цвета, обутые во внедорожные шины.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Интерьер практически полностью повторяет Mitsubishi Triton Katana, предусмотрены кожаная обивка и контрастная оранжевая прострочка. На передней панели установлен щиток с аналоговыми приборами и семидюймовым экраном между циферблатами, а также центральный девятидюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Ещё Triton Savana имеет двухзонный климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, семь подушек безопасности, камеры с обзором 360 градусов и комплект водительских помощников.

1 / 2 2 / 2

«Начинка» у приключенческой спецверсии стандартная. Под капотом у полноприводного рамного пикапа располагается битурбодизель объёмом 2,4 литра, который выдает 205 л.с., а его максимальный крутящий момент равен 470 Нм. В пару к этому мотору предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Для модели предусмотрено семь режимов ездовой электроники.

1 / 2 2 / 2

Цена Mitsubishi Triton Savana уже известна: покупка каждого из 80 экземпляров обойдётся в 349 990 реалов (эквивалентно примерно 5,12 млн рублей по текущему курсу). Особенный вариант оказался примерно на 11 тыс. реалов дороже по сравнению с исполнением Triton Katana, на котором он базируется.