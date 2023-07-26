Новый Mitsubishi L200 полностью рассекречен: постоянный полный привод сохранён!

Среднеразмерный пикап Mitsubishi L200 (он же Triton на некоторых рынках) шестого поколения дебютировал на своей производственной родине — в Таиланде и уже поступил здесь в продажу. Конструкция пикапа со сменой поколений принципиально не изменилась, но многие ключевые компоненты, в том числе рама, — новые.

Фотографии закамуфлированных прототипов и тизеры нового L200/Triton компания Mitsubishi публикует с весны, а сегодня в Бангкоке (столица Таиланда) состоялась полноценная премьера. Таиланд и Австралия — ключевые рынки для Mitsubishi L200, здесь он стабильно входит в список бестселеров, а вообще новый пикап будет официально продаваться болеем чем в ста странах по всему миру. Платформа нового L200 ляжет в основу следующих поколений пикапов Nissan Navara и Renault Alaskan.

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«Шестой» Mitsubishi L200 получил полностью новую стальную раму с увеличенной на 65% процентов площадью поперечного сечения. Жёсткость рамы на изгиб выросла на 40%, на кручение — на 60%. Пикап нового поколения будет предложен с одинарной, полуторной и двухрядной кабинами на выбор, но колёсная база у всех версий одна — 3130 мм (+130 мм по сравнению с предшественником). Габаритная длина в зависимости от версии варьируется в диапазоне от 5265 мм до 5360 мм, ширина — от 1795 до 1930 мм, высота — от 1765 до 1815 мм. Погрузочная высота кузова уменьшена на 45 мм до 820 мм. У передней подвески на двойных поперечных рычагах положение верхних рычагов смещено вверх для увеличения хода на 20 мм, сзади — по-прежнему неразрезной мост на листовых рессорах, которые работают вместе с новыми, более толстыми амортизаторами. Объём топливного бака — 75 л.



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Двигатель у нового Mitsubishi L200 только один — 2,4-литровый 4-цилиндровый турбодизель 4N16, но у него есть три уровня максимальной отдачи для разных версий пикапа: 110 кВт (150 л.с.) и 330 Нм, 135 кВт (184 л.с.) и 430 Нм, 150 кВт (204 л.с.) и 470 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 6-ступенчатый гидромеханический «автомат». Привод — задний либо полный. Полный привод, как и у предшественника, может быть двух типов: классический парт-тайм с «понижайкой» Easy Select 4WD и постоянный полный привод Super Select 4WD-II с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом (по умолчанию 40% мощности подаётся на переднюю ось, 60% на заднюю) и «понижайкой».



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На системе Super Select 4WD-II межосевой дифференциал может быть принудительно заблокирован или разомкнут, чтобы пикап стал заднеприводным, вдобавок есть семь ездовых режимов, контролируемых электроникой: Normal (стандартный), Eco (экономичный), Gravel (гравий), Snow (снег), Mud (грязь), Sand (песок), Rock (камни). Задний межколёсный дифференциал на всех версиях пикапа снабжён имитацией блокировки тормозными механизмами. Кроме того, существенно расширен набор электронных ассистентов водителя, вплоть до адаптивного куриз-контроля и системы Active Yaw Control (AYC), позволяющей уменьшить радиус поворота за счёт подтормаживания внутреннего переднего колеса.



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Кабина стала более просторной, подушки передних сидений ради лучшей обзорности расположены на 20 мм выше, чем у предшественника. Дизайн передней панели и щитка приборов довольно консервативный, здесь нет никаких сенсорных кнопок (кроме тех, что на экране мультимедийной системы) — только физические и довольно крупные, их удобно нажимать в рабочих перчатках. В бокс между передними креслами помещают четыре бутылки воды по 600 мл.



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Для нового Mitsubishi L200 уже на старте продаж предложена широкая линейка аксессуаров, в том числе кунг, вкладыши и трубчатая дуга для кузова, дополнительные защитные накладки, рейлинги и многое другое. В Таиланде цены на пикап шестого поколения начинаются от 699 000 бат (1,84 млн рублей в переводе по текущему курсу). В начале 2024 года Mitsubishi L200 вернётся на японский рынок после 12-летнего перерыва.