Mitsubishi L200 нового поколения показался на свежих кадрах

Предвестника грузовика L200 шестого поколения – концепт XRT – марка Mitsubishi продемонстрировала еще в марте. Неделю назад появились первые тизеры серийной версии, тогда же компания раскрыла дату и место мировой премьеры: новый пикап представят 26 июля на производственной родине, то есть в Таиланде, где модель зовется Triton. И вот опубликованы свежие кадры с товарным грузовиком.

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По предварительным данным, «шестой» Mitsubishi L200 построен на новой рамной платформе, при этом модель сохранила неразрезной задний мост. Пикапу оставили двухъярусную головную оптику, но полоски ходовых огней стали у́же, основные же фары теперь состоят из трех светодиодных секций. Еще L200 досталась прямоугольная радиаторная решетка в массивной рамке.



Салон мы видели на предыдущих тизерах. Внутри установили мультимедийную систему с крупным дисплеем, который возвышается над передней панелью. Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными. Ну и еще L200 могли отрядить виртуальную приборку.



Таиландское подразделение Mitsubishi подтвердило, что грузовик получил новый двигатель. Как отметили в компании, мотор имеет «высокую производительность», но «с меньшим расходом топлива». Других подробностей производитель не привел. Предполагается, что «шестой» Mitsubishi L200 оснастили турбодизелем с заводским индексом 4N16: такой мотор сейчас ставят на микроавтобус Nissan Caravan, его рабочий объем составляет 2439 кубических сантиметра вместо 2442 у нынешнего дизеля 4N15.



Между тем глобальный офис Mitsubishi выпустил сегодня отдельный пресс-релиз, в котором упоминается новый пикап, сопроводив его фото замаскированной машины. Сообщается, что поддерживаемая компанией команда Mitsubishi Ralliart примет участие в ралли Asia Cross Country Rally (AXCR) на предсерийных прототипах L200/Triton. Ралли стартует в Таиланде 13 августа, протяженность маршрута составит примерно 2000 км. В релизе отмечается, что пикапы уже прошли «строгие испытания на выносливость».



Предсерийный Mitsubishi L200 нового поколения, подготовленный для ралли 1 / 7 Предсерийный Mitsubishi L200 нового поколения, подготовленный для ралли 2 / 7 Предсерийный Mitsubishi L200 нового поколения, подготовленный для ралли 3 / 7 Предсерийный Mitsubishi L200 нового поколения, подготовленный для ралли 4 / 7 Предсерийный Mitsubishi L200 нового поколения, подготовленный для ралли 5 / 7 Предсерийный Mitsubishi L200 нового поколения, подготовленный для ралли 6 / 7 Предсерийный Mitsubishi L200 нового поколения, подготовленный для ралли 7 / 7

Напомним, в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi именно Mitsubishi отвечает за создание рамных автомобилей. Это значит, что следующие грузовики Nissan Navara и Renault Alaskan окажутся клонами грядущего L200.

