Микроавтобус Nissan Caravan получил новую топ-версию с уклоном «под спорт»

Модель Nissan Caravan актуального, пятого по счету, поколения в строю с 2012 года, это главный конкурент Toyota Hiace. Рестайлинг такой Ниссан пережил осенью 2021-го, тогда же микроавтобус избавился в Японии от приставки NV350 и турбодизеля YD25. Минувшей весной мотор на «тяжелом» топливе вернули в гамму, только это уже движок не Nissan, а Mitsubishi (заводской индекс 4N16; разновидность 4N15). И вот очередная обновка: на родине марки у Caravan появилась дорогая версия Autech. Напомним, Autech – это подразделение Ниссана, которое занимается доработкой серийных машин с упором на «спорт» и «роскошь» (с 2017-го его выделили в отдельный бренд).

Nissan Caravan Autech 1 / 5 Nissan Caravan Autech 2 / 5 Nissan Caravan Autech 3 / 5 Nissan Caravan Autech 4 / 5 Nissan Caravan Autech 5 / 5

У нового исполнения радиаторная решетка с блестящими «штрихами» и 15-дюймовые колеса оригинального дизайна, корпуса наружных зеркал покрыты темным хромом, на переднем бампере есть накладка с интегрированными диодными полосками ходовых огней. За доплату для Caravan Autech предусмотрен «аэродинамический» пакет, в него входят боковые «юбки», накладка на задний бампер и спойлер на багажной двери. Кузов микроавтобуса может быть окрашен не только в фирменный для Autech синий, но также в серебристый, белый или черный цвет.



Nissan Caravan Autech с «аэродинамическим» пакетом 1 / 5 Nissan Caravan Autech с «аэродинамическим» пакетом 2 / 5 Nissan Caravan Autech с «аэродинамическим» пакетом 3 / 5 Nissan Caravan Autech с «аэродинамическим» пакетом 4 / 5 Nissan Caravan Autech с «аэродинамическим» пакетом 5 / 5

Внутри – обивка из черной экокожи, синяя прострочка и аналогичного цвета вышивка с названием особой версии. При этом рулевое колесо и рычаг коробки отделаны натуральной кожей. Среди опций – мягкий коврик для передней части салона, водонепроницаемый коврик для багажного отделения и номерная рамка от Autech.



Nissan Caravan Autech 1 / 3 Nissan Caravan Autech 2 / 3 Nissan Caravan Autech 3 / 3

Техника перешла со стандартной модели: Nissan Caravan Autech оснащается бензиновыми «атмосферниками» QR20DE 2.0 (130 л.с.) и QR25DE 2.5 (147 л.с.) и тем самым дизелем 4N16 2.4 (132 л.с.) от Mitsubishi. Все моторы сочетаются с семиступенчатым «автоматом», привод задний или полный.



В Японии продажи Caravan Autech стартуют в ближайшее время, но цены пока не названы. Нет данных и о том, выберется ли такая версия за пределы домашнего рынка (стандартный Караван продают и в других странах Азии, а также в Южной Америке).