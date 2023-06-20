Новинки ×

Показан серийный пикап Mitsubishi L200 нового поколения

20.06.2023 373 0 0

Мировая премьера свежего грузовичка состоится уже в следующем месяце. По предварительным данным, модель переедет на новую рамную платформу и получит модернизированный турбодизель.

В марте этого года компания Mitsubishi показала концептуальный пикап XRT, который предвещал L200 новой, уже шестой по счету генерации (на некоторых рынках модель зовется Triton). Теперь же опубликованы тизеры серийной машины, а также видео с испытаний. Кроме того, объявлена дата презентации: полностью новинка раскроется 26 июля на своей производственной родине, то есть в Таиланде. Напомним, предшественник в строю с 2014-го, радикальный рестайлинг он пережил в 2018 году.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Ожидается, что в основу «шестого» Mitsubishi L200 ляжет новая рамная платформа, но у пикапа все так же будет неразрезной задний мост. Модель сохранит двухэтажную головную оптику, однако расположенные сверху диодные ходовые огни станут у́же, а основные фары будут состоять из трех светодиодных же секций. Также пикап обретет прямоугольную радиаторную решетку в массивной рамке. В целом у нового L200 окажется более брутальный облик.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В салоне – новая мультимедийная система с крупным планшетом, который возвышается над передней панелью. При этом под экраном разместят ряд физических клавиш. Также не исключено, что L200 достанется виртуальная приборка. Боковые дефлекторы обдува сделают вертикальными.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

По предварительной информации, пикап оснастят турбодизелем с заводским индексом 4N16: такой мотор сейчас ставят на микроавтобус Nissan Caravan (да, Ниссан перешел на двигатель Mitsubishi), его рабочий объем составляет 2439 кубических сантиметра вместо 2442 у нынешнего дизеля 4N15. Впрочем, характеристики пикапа станут известны уже после премьеры.

Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения
1 / 6
Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения
2 / 6
Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения
3 / 6
Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения
4 / 6
Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения
5 / 6
Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения
6 / 6

Между тем давно известно, что в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi именно Mitsubishi отвечает за создание рамных машин, так что следующие пикапы Nissan Navara и Renault Alaskan окажутся клонами грядущего L200.

пикап авторынок новинки Mitsubishi Mitsubishi L200

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Россия Самые популярные «серые» иномарки за 2-3 миллиона: выбор есть… пока! Неофициальные поставки обеспечили российскому рынку невиданный прежде ассортимент. В основном поставки идут из Китая, но и другие страны не забыты. Многочисленные фирмы и фирмочки готовы при... 38 0 0 20.06.2023
Статьи / Авто и технологии Чем реже, тем лучше: как часто нужно менять моторное масло? Спор об оптимальном интервале замены моторного масла носит несколько религиозный оттенок: оппоненты часто обмениваются аргументами, основанными на личных убеждениях, опыте предков, субъектив... 4102 1 0 20.06.2023
Статьи / Популярные вопросы С какими неисправностями запрещено эксплуатировать автомобиль с 1 сентября 2023: полный список Пару лет назад мы подробно разбирались в том, с какими неисправностями запрещено эксплуатировать автомобиль. Уже тогда этот раздел ПДД ссылался на давно отмененные ГОСТы, и уже тогда в разр... 2292 0 4 19.06.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 16148 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 9675 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 7938 1 1431 03.03.2023
Change privacy settings