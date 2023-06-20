Показан серийный пикап Mitsubishi L200 нового поколения

В марте этого года компания Mitsubishi показала концептуальный пикап XRT, который предвещал L200 новой, уже шестой по счету генерации (на некоторых рынках модель зовется Triton). Теперь же опубликованы тизеры серийной машины, а также видео с испытаний. Кроме того, объявлена дата презентации: полностью новинка раскроется 26 июля на своей производственной родине, то есть в Таиланде. Напомним, предшественник в строю с 2014-го, радикальный рестайлинг он пережил в 2018 году.
Ожидается, что в основу «шестого» Mitsubishi L200 ляжет новая рамная платформа, но у пикапа все так же будет неразрезной задний мост. Модель сохранит двухэтажную головную оптику, однако расположенные сверху диодные ходовые огни станут у́же, а основные фары будут состоять из трех светодиодных же секций. Также пикап обретет прямоугольную радиаторную решетку в массивной рамке. В целом у нового L200 окажется более брутальный облик.
В салоне – новая мультимедийная система с крупным планшетом, который возвышается над передней панелью. При этом под экраном разместят ряд физических клавиш. Также не исключено, что L200 достанется виртуальная приборка. Боковые дефлекторы обдува сделают вертикальными.
По предварительной информации, пикап оснастят турбодизелем с заводским индексом 4N16: такой мотор сейчас ставят на микроавтобус Nissan Caravan (да, Ниссан перешел на двигатель Mitsubishi), его рабочий объем составляет 2439 кубических сантиметра вместо 2442 у нынешнего дизеля 4N15. Впрочем, характеристики пикапа станут известны уже после премьеры.
Между тем давно известно, что в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi именно Mitsubishi отвечает за создание рамных машин, так что следующие пикапы Nissan Navara и Renault Alaskan окажутся клонами грядущего L200.
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