Показан серийный пикап Mitsubishi L200 нового поколения

Мировая премьера свежего грузовичка состоится уже в следующем месяце. По предварительным данным, модель переедет на новую рамную платформу и получит модернизированный турбодизель.

В марте этого года компания Mitsubishi показала концептуальный пикап XRT, который предвещал L200 новой, уже шестой по счету генерации (на некоторых рынках модель зовется Triton). Теперь же опубликованы тизеры серийной машины, а также видео с испытаний. Кроме того, объявлена дата презентации: полностью новинка раскроется 26 июля на своей производственной родине, то есть в Таиланде. Напомним, предшественник в строю с 2014-го, радикальный рестайлинг он пережил в 2018 году.

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Ожидается, что в основу «шестого» Mitsubishi L200 ляжет новая рамная платформа, но у пикапа все так же будет неразрезной задний мост. Модель сохранит двухэтажную головную оптику, однако расположенные сверху диодные ходовые огни станут у́же, а основные фары будут состоять из трех светодиодных же секций. Также пикап обретет прямоугольную радиаторную решетку в массивной рамке. В целом у нового L200 окажется более брутальный облик.



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В салоне – новая мультимедийная система с крупным планшетом, который возвышается над передней панелью. При этом под экраном разместят ряд физических клавиш. Также не исключено, что L200 достанется виртуальная приборка. Боковые дефлекторы обдува сделают вертикальными.



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По предварительной информации, пикап оснастят турбодизелем с заводским индексом 4N16: такой мотор сейчас ставят на микроавтобус Nissan Caravan (да, Ниссан перешел на двигатель Mitsubishi), его рабочий объем составляет 2439 кубических сантиметра вместо 2442 у нынешнего дизеля 4N15. Впрочем, характеристики пикапа станут известны уже после премьеры.



Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения 1 / 6 Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения 2 / 6 Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения 3 / 6 Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения 4 / 6 Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения 5 / 6 Концепт Mitsubishi XRT и L200 уходящего поколения 6 / 6

Между тем давно известно, что в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi именно Mitsubishi отвечает за создание рамных машин, так что следующие пикапы Nissan Navara и Renault Alaskan окажутся клонами грядущего L200.

