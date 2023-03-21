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  • Mitsubishi XRT: пролог нового L200 в эффектном камуфляжном декоре от Ralliart

Mitsubishi XRT: пролог нового L200 в эффектном камуфляжном декоре от Ralliart

21.03.2023 45 0 0

На открывшемся сегодня автосалоне в Бангкоке (столица Таиланда) в статусе концепта с именем XRT дебютировал пикап Mitsubishi L200 пятого поколения. Серийную версию покажут в ближайшие месяцы, в продажу новинка поступит до конца текущего года.

Хорошо знакомый россиянам «четвёртый» Mitsubishi L200 выпускается с 2014 года, в 2018 году он пережил радикальный рестайлинг, а в этом году ему на смену придёт пикап пятого поколения, закамуфлированные предсерийные прототипы которого были замечены на дорогах ещё прошлым летом.

Таиланд — производственная родина Mitsubishi L200, здесь он как и на многих других рынках носит имя Triton. В прошлом году Triton стал в Таиланде самой востребованной моделью Mitsubishi и занял девятое место в национальном списке бестселлеров: по данным аналитического агентства Focus2Move, продано 21 168 экземпляров. Для сравнения скажем, что первое место в списке бестселлеров Таиланда занял пикап Isuzu D-Max — продано 178 407 шт.

Более крепкие позиции у Mitsubishi Triton в Австралии: здесь он в прошлом году разошёлся тиражом 27 436 шт. и занял четвёртое место в списке лидеров рынка, на первом расположился пикап Toyota Hilux — продано 64 391 шт. (данные FCAI — Федеральной палаты автомобильной промышленности Австралии).

«Пятый» Mitsubishi L200/Triton разрабатывался с прицелом на донорство рамной платформы для других моделей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — новые Nissan Navara и Renault Alaskan будут, по сути, клонами L200/Triton, на этой же платформе ожидаются новые рамные внедорожники от Mitsubishi и Nissan.

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В Бангкоке новый L200/Triton дебютировал как концепткар Mitsubishi XRT, хотя ясно, что под камуфляжем в виде застывшей лавы скрывается серийный пикап, причём в топ-версии от спортивного подразделения Ralliart со шноркелем, «зубастыми» шинами, мощными порогами, запасными колёсами в кузове и прочими аксессуарами.

Официальной технической информации о новом пикапе пока нет, но очевидно, что «пятый» L200/Triton крупнее «четвёртого»: увеличены колёсная база, габаритная длина и длина кабины. Задняя подвеска по-прежнему зависимая и очень прочная на вид. Будем надеяться, что дифференциальный полный привод как альтернатива схеме парт-тайм при смене поколений уцелел.

Добавим, что ранее в марте Mitsubishi Motors огласила обновлённый план своего развития и анонсировала 16 новых моделей в течение ближайших пяти лет, среди них будет и полностью электрический пикап.

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