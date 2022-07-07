Mitsubishi занимается разработкой L200 нового поколения: пикап проехался на камеру

Ожидается, что грузовик японской марки дебютирует в 2023 году. На старосветском рынке он сможет побороться за покупателей с Toyota Hilux и Ford Ranger.

Компания Mitsubishi выпускает пикап L200 с 1978 года, на некоторых рынках он продаётся под именем Triton. За прошедшие годы модель успела четырежды сменить генерацию, грузовик актуального пятого поколения был представлен в 2015 году, а рестайлинг пережил в 2018-ом. Сейчас компания занимается разработкой L200 новой генерации, предполагается, что эта модель будет представлена и в Европе.



На фото: прототип Mitsubishi L200 нового поколения

Доказательством тому, что японский производитель занимается разработкой «шестого» Mitsubishi L200, являются фотографии прототипа новинки в серийном кузове, который фотошпионы поймали в ходе летних дорожных испытаний. Изображениями с нами поделились коллеги из испанского издания motor.es, снимки автомобиля, скрытого с помощью маскировочной плёнки, были сделаны в южной части Европы.



В издании отметили, что в ходе смены поколения модели серьёзно переработают внешность. Практически весь экстерьер спрятали за маскировкой (плёнкой оклеены даже колёсные диски!), неполностью видна массивная радиаторная решётка с рисунком в виде крупных сот, а также часть головной оптики и вертикальных задних фонарей, их форму разглядеть пока невозможно. Предположительно передние фары будут двухярусными: сверху – светодиодные ходовые огни, на «нижнем этаже» – основной блок. У пикапа на фото кузов с двойной кабиной и широкие колёсные арки.



Фотошпионам не удалось заглянуть в салон будущего пикапа. Ожидается, что разработчики дадут Mitsubishi L200 совершенно новый интерьер. Кроме того, список оборудования модели планируется расширить за счёт дополнительных функций подключения, систем обеспечивающих высокий уровень комфорта и безопасности.



По предварительной информации, «шестому» L200 / Triton обновят моторную гамму. Скорее всего, основную ставку в компании сделают на дизельную «начинку», однако у модели, вероятно, будет и гибридный вариант. Ожидается, что новый грузовик японской марки дебютирует в 2023 году.



Напомним, в гамме актуального пикапа есть бензиновый двигатель объёмом 2,4 литра с отдачей в 128 л.с., турбодизели объёмом 2,4 литра (181 л.с.) и 2,5 литра (110, 128, 136 или 178 л.с.). В пару предлагается либо механическая коробка передач, либо шестиступенчатый «автомат» Aisin.



Стоимость Mitsubishi L200 нового поколения станет известна позже. На старосветском рынке модели придётся побороться за клиентов с Toyota Hilux и Ford Ranger. Отметим, на одном из крупнейших рынков в Европе – в Германии – стартовый ценник грузовика японской марки составляет 30 880 евро, а за пикап американского бренда просят не менее 30 790 евро.

