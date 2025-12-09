Бизнес ×
09.12.2025 258 0 1
Ford разработает на платформе Renault два бюджетных электромобиля для Европы

Компания Ford и Renault Group сегодня объявили о начале большого стратегического партнёрства в Европе с целью сокращения затрат и противостояния наступлению китайских конкурентов. Анонсированы два легковых электромобиля Ford на платформе Ampere (электромобильное подразделение Renault Group), первый из них выйдет на рынок в 2028 году. Также Ford и Renault исследуют возможности совместного выпуска лёгких коммерческих автомобилей (не обязательно только электрических).

За последние пять лет компания Ford сильно сократила линейку своих «углеводородных» легковых моделей в Европе в расчёте на безудержный рост спроса на электромобили. Этот расчёт, как известно, не оправдался, созданные в рамках альянса Ford и Volkswagen электрические кроссоверы Ford Explorer и Ford Capri﻿ продаются плохо, доля Ford на европейском рынке, по данным Reuters, с 2019 года сократилась почти в два раза, а именно с 6,1% до 3,3%. Казалось бы, руководство Ford должно было сделать из этого очевидные выводы — европейцам нужны новые доступные бензиновые и дизельные Фиесты и Фокусы, но нет, пока руководство Ford видит причины неудач в Европе в том, что электрические Ford Explorer и Ford Capri стоят слишком дорого, поэтому нужно предложить европейцам более доступные «электрички».

Разрабатывать самостоятельно новые небольшие электромобили для Европы компания Ford почему-то не хочет. Анонсированная в августе этого года собственная платформа для бюджетных электромобилей Ford Universal EV Platform, судя по всему, предназначена главным образом для Америки и довольно крупных машин, масштабировать её до В-класса не получается, поэтому Форду потребовался в Европе новый партнёр. Попытки расширить альянс с Volkswagen на новые сегменты рынка не увенчались успехом, а вот Renault Group сумела предложить Форду приемлемые сроки и стоимость запуска новых недорогих электромобилей на своих платформах.

Ford выпустит два электромобиля на платформе Ampere, их производство будет налажено на севере Франции в промышленном кластере Ampere ElectriCity, объединяющем заводы в коммунах Дуэ, Мобёж и Рюиц. Первый электромобиль появится на рынке в 2028 году, время выхода второй модели пока не указано даже приблизительно, но вряд ли она будет представлена сильно позже первой.

В пресс-релизах Ford и Renault не указано, какие именно электромобили и на какой именно платформе Ampere компания Ford собирается делать в Европе, но европейские СМИ (например, британский Autocar) в один голос утверждают, что речь идёт о машинах малого класса. Стало быть, в центре начального этапа сотрудничества, скорее всего, лежит платформа AmpR Small, на которой построены современные Renault Twingo, Renault 5 и Renault 4. Британские коллеги полагают, что Ford Fiesta вернётся на рынок в виде технического клона хэтчбека Renault 5, а технический клон Renault 4 станет кроссовером Ford Puma следующего поколения. Сама компания Ford подчёркивает, что речь о бэдж-инжиниринге не идёт: у новых электромобилей Ford будет свой дизайн и свои ездовые повадки. Рендер на заглавной картинке — это попытка ИИ представить, как может выглядеть кроссовер Ford на базе Renault 4.

Сотрудничество Ford и Renault в сегменте лёгких коммерческих автомобилей (LCV) европейского рынка пока обрисовано как перспективное и не имеет конкретных очертаний, сказано лишь, что рассматривается возможность выпуска отдельных технически идентичных моделей под брендами Ford и Renault. С учётом того, что и у Ford, и у Renault сейчас довольно широкая линейка LCV-моделей в Европе, можно долго гадать, что именно Ford и Renault будут делать вместе в этом сегменте вместе, подождём официальных заявлений.

Президент и генеральный директор Ford Motor Company Джим Фарли (слева) и генеральный директор Renault Group Франсуа Прово

В целом новое партнёрство направлено на усиление конкурентоспособности Ford и Renault Group в Европе, где за последние годы резко активизировались китайские компании, они атакуют в том числе сегмент LCV, предлагая в нём машины по более низким, чем у европейских производителей ценам. Вместе Ford и Renault попробуют снизить себестоимость своих машин, чтобы эффективно противостоять «китайцам».

Добавим, что недавно стало известно о том, что Ford также готовит новый гибридный кроссовер для Европы под именем Bronco, он выйдет на рынок в 2027 году и будет производиться в Испании на собственном заводе Ford.

хэтчбек кроссовер электромобиль новинки Европа бизнес Ford Renault

 

