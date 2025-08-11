Авто и технологии ×
Ford представил платформу для бюджетных моделей и бюджетный способ их производства

11.08.2025

Гендиректор Ford Джим Фарли сегодня лично провёл презентацию, посвящённую новой универсальной платформе для бюджетных электромобилей (Ford Universal EV Platform) и новому, более быстрому и дешёвому способу производства этих электромобилей (Ford Universal EV Production System). Первым носителем новой платформы станет компактный пикап с ценой от 30 000 долларов, его выпуск должен начаться в 2027 году на заводе в Луисвилле (США, штат Кентукки).

Ранее сегодня мы рассказывали о том, что Ford в очередной раз отложил начало производства больших и дорогих электромобилей нового поколения и сосредоточил усилия на более перспективных дешёвых «электричках» — они будут базироваться на новой модульной платформе, которая, как сегодня выяснилось, получила бесхитростное называние Ford Universal EV Platform. Разработка этой платформы началась в 2022 году специальной командой Ford Skunkworks под руководством выходца из компании Tesla Алана Кларка. Команда Ford Skunkworks всё это время работала в режиме стартапа, Джим Фарли дал ей практически полную свободу творчества, избавив от корпоративной бюрократии и бесконечных согласований своих действий с начальством.

Сегодня представлены первые результаты работы этой команды. Точнее сказано много громких слов, призванных успокоить акционеров Ford после публикации в конце июля финансового отчёта компании за второй квартал 2025 года: в целом компания принесла 36 млн долларов убытков, а электромобильное подразделение, именуемое Ford Model e, сгенерировало убыток в размере 1,3 млрд долларов. Теперь надо всем объяснить, что всё это не зря и с помощью новой платформы «электрички» наконец-то станут дойной коровой для компании, обеспечат ей стабильное положение на рынке и процветание.

О самой платформе пока мало что известно: она будет иметь 400-вольтовую электрическую архитектуру и использовать относительно бюджетные литий-железо-фосфатные батареи с ячейками в виде маленьких кирпичиков, производство которых будет начнётся в следующем году на строящемся заводе BlueOval Battery Park в городе Маршалл (США, штат Мичиган). В этот завод компания вложила 3 млрд долларов.

Первым носителем Ford Universal EV Platform будет компактный по американским меркам электропикап с двухрядной кабиной, который, скорее всего, получит имя Ranchero. В сегодняшней презентации имя Ranchero не фигурировало, но на прошлой неделе компания подала на него заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США, в этой заявке сказано, что имя Ranchero планируется использовать для новых моделей автомобилей с разными типами привода.

Ford обещает, что новый электропикап поступит в продажу в 2027 году, его цена в базовой комплектации составит около 30 000 долларов. По разгону до 60 миль/ч (96,56 км/ч) этот пикап будет сопоставим с актуальным бензиновым Мустангом с 2,3-литровой «турбочетвёркой», то есть около 4,5 с. Простор в салоне будет на уровне актуального Toyota RAV4 и даже чуть лучше, спереди будет довольно просторный запираемый багажник.

Выпускаться бюджетный электропикап будет на заводе в Луисвилле (США, штат Кентукки), что работает с 1955 года и сегодня собирает родственные «углеводородные» кроссоверы Ford Escape (родня европейского Ford Kuga) и Lincoln Corsair. На реконструкцию этого завода под производство электромобилей компания заложила порядка 2 млрд долларов, причём это будет производство совершенно нового типа.

На самом деле производственный процесс, названный Ford Universal EV Production System, не такой уж и новый — похожую систему в 2023 году анонсировала компания Tesla, но пока так и не внедрила. Ford хочет разделить начальную часть линейного конвейера на три части, подобно ветвям дерева: первая ветка будет собирает переднюю часть машины, третья — заднюю часть, вторая (центральная) — центральную часть с батареей, затем эти три ветки сливаются в одну и дают готовый электромобиль.

Ford утверждает, что разветвлённый конвейер занимает меньше места, чем линейный, и позволит значительно сократить расходы на сборку: количество используемых деталей уменьшится на 20% (по сравнению с традиционной сборкой вышеупомянутого Ford Escape), количество крепёжных элементов уменьшится на 25%, количество рабочих постов — на 40%. Время сборки одной машины должно сократиться на 15%. Сокращение номенклатуры используемых деталей будет достигнуто в том числе с помощью крупноузлового литья и оптимизации бортовой низковольтной архитектуры: сообщается в частности, что длина электрических жгутов в новом пикапе по сравнению с Ford Mustang Mach-E сократится на 1,3 км, а их масса уменьшится на 10 кг.

«Тележка» Ford Universal EV Platform позиционируется как глобальная, Ford хочет делать на ней доступные электромобили для всего мира, в том числе для Европы, которая больше других сегодня озабочена экоповесткой. Вслед за пикапом на этой платформе выйдут разновеликие кроссоверы (в том числе достаточно крупный трёхрядный), вэны и традиционные легковушки, но подробностей о них пока нет.

Производство Ford Escape и Lincoln Corsair в Луисвилле завершится в этом году, но завод «наштампует» их достаточно, чтобы их продажи продолжились и в 2026 году. Прямой замены этим кроссоверам на американском рынке, насколько нам известно, не будет. У Ford есть также компактный кроссовер Bronco Sport на той же легковой платформе C2, что лежит в основе Ford Escape и Lincoln Corsair, его собирают в Мексике.

Новые комментарии
