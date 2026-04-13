Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам

Весной на тротуарах, к сожалению, не только красивые ноги начинают мелькать, но и самокатчики. Зимой их тоже достаточно (по крайней мере, в Санкт-Петербурге), но с началом сезона кикшеринга их становится так много, что гулять пешком уже страшно. Впрочем, ездить на машине – тоже. Видимо, самокатчиков придумали для того, чтобы я меньше ненавидел мотоциклистов.

У нас уже на очень разных уровнях давно идут дискуссии: что делать с электросамокатами? Может, запретить им передвигаться по тротуарам, чтобы не мешали пешеходам? Или всё же выгнать их с проезжей части, чтобы не путались под ногами у автомобилистов? Лично я больше склоняюсь к первому варианту: нормальных самокатчиков не так уж много, поэтому их подавляющее большинство так летает на своих тяжёлых самобеглых аппаратах, что угрожает жизням и здоровью пешеходов. Это факт. И по-хорошему, я бы дал пинка этим товарищам и выгнал их на проезжую часть. Но ведь, с другой стороны, тогда начнут страдать вполне приличные водители, потому что проезжая часть – не место для дурачка, не знающего ни Правил дорожного движения, ни законов физики. У него в голове тикают часики и капают минуты аренды, что его и тревожит в первую очередь (ведь все мы понимаем, кто и почему обычно гоняет на кикшеринговых самокатах).

Так что по большому счёту это тоже не выход. Тупик? Нет, решение есть: навести порядок и присвоить ГРЗ по примеру нормальных ТС. Но не самокату, а его владельцу, чтобы не заниматься регистрацией этих аппаратов, потому что организация такого процесса получится слишком дорогой и долгой. Выдать индивидуальный ГРЗ, который самокатчик должен будет устанавливать сам на свой самокат, гораздо проще. Причём повесить такой знак можно было бы даже на арендованный самокат. В чём смысл? В том, что просто необходимо ограничить доступ к самокатам тем, кому на них ездить нельзя: не знающим основ ПДД, наркоманам, алкоголикам и прочим умственно ограниченным личностям. Потому что на самом деле в самокатах нет ничего плохого, а корень зла кроется в тех, кто на них ездит. Не дать им такой возможности не так уж сложно.

Правда, тут есть другой аспект: никто этим заниматься не будет. Самое сложное – разработать какой-то системный подход к этому вопросу, а пока дальше каких-то дебатов разной степени пустословия дело не идёт. Скорее всего, должно пройти ещё несколько лет, самокатчики должны угрохать ещё несколько сотен пешеходов, а несколько их десятков (а может, тоже сотен) самоотверженно закончить свои короткие жизни под колёсами автомобилей. И вот тогда что-то решится. Пока – рано. Терпим и ведём себя максимально осторожно: самокатчик всегда где-то рядом. Вы его не видите, а он есть.