Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам

У нас уже на очень разных уровнях давно идут дискуссии: что делать с электросамокатами? Может, запретить им передвигаться по тротуарам, чтобы не мешали пешеходам? Или всё же выгнать их с проезжей части, чтобы не путались под ногами у автомобилистов? Лично я больше склоняюсь к первому варианту: нормальных самокатчиков не так уж много, поэтому их подавляющее большинство так летает на своих тяжёлых самобеглых аппаратах, что угрожает жизням и здоровью пешеходов. Это факт. И по-хорошему, я бы дал пинка этим товарищам и выгнал их на проезжую часть. Но ведь, с другой стороны, тогда начнут страдать вполне приличные водители, потому что проезжая часть – не место для дурачка, не знающего ни Правил дорожного движения, ни законов физики. У него в голове тикают часики и капают минуты аренды, что его и тревожит в первую очередь (ведь все мы понимаем, кто и почему обычно гоняет на кикшеринговых самокатах).
Так что по большому счёту это тоже не выход. Тупик? Нет, решение есть: навести порядок и присвоить ГРЗ по примеру нормальных ТС. Но не самокату, а его владельцу, чтобы не заниматься регистрацией этих аппаратов, потому что организация такого процесса получится слишком дорогой и долгой. Выдать индивидуальный ГРЗ, который самокатчик должен будет устанавливать сам на свой самокат, гораздо проще. Причём повесить такой знак можно было бы даже на арендованный самокат. В чём смысл? В том, что просто необходимо ограничить доступ к самокатам тем, кому на них ездить нельзя: не знающим основ ПДД, наркоманам, алкоголикам и прочим умственно ограниченным личностям. Потому что на самом деле в самокатах нет ничего плохого, а корень зла кроется в тех, кто на них ездит. Не дать им такой возможности не так уж сложно.
Правда, тут есть другой аспект: никто этим заниматься не будет. Самое сложное – разработать какой-то системный подход к этому вопросу, а пока дальше каких-то дебатов разной степени пустословия дело не идёт. Скорее всего, должно пройти ещё несколько лет, самокатчики должны угрохать ещё несколько сотен пешеходов, а несколько их десятков (а может, тоже сотен) самоотверженно закончить свои короткие жизни под колёсами автомобилей. И вот тогда что-то решится. Пока – рано. Терпим и ведём себя максимально осторожно: самокатчик всегда где-то рядом. Вы его не видите, а он есть.
Электронно ограничить скорость да и всё. По крайней мере, у тех, что в аренде.
У них и так скорость ограничена на 25 км/ч. Сделать 15? Тогда спрос упадёт совсем, что равносильно полному запрету.
Так в этом и проблема. Я подрабатываю курьером на электровелосипеде в центре, и относительно неплохо понимаю эту кухню. 25 это двоякая цифра, для тротуара это офигеть как много, для дороги офигеть как мало. Потому что вообще мимо средней скорости и там и там. Для тротуара как раз цифра 10-15 подойдёт, да и то аккуратно и внимательно, а на дороге 40-50 было бы оптимальнее. Но все равно, электрофигня это очень страшно и очень опасно, потому что движение вне потока
Было бы неплохо взглянуть на опыт европейских стран касательно регуляции электросамокатчиков. Чего велосипед-то изобретать. Наверняка, там эта проблема если не полностью, то почти полностью решена.
Являюсь самокатчиком, но я им стал в осознанном возрасте. Так же как и главного редактора меня посещали мысли как сделать максимально комфортным и безопасным сосуществование пешеходов, самокатчиков и владельцев авто? А никак на сей момент. Бизнес хочет зарабатывать на продаже и аренде этих доступных средств передвижения, а потребителям плевать на какие-то запреты и правила.
К сожалению, перестал работать тг-бот куда можно прислать жалобу на самокатчиков, тк сезон открыли, номера на самокатах целые, пользователи непуганы и в первые дни меня матом согнали с тротуара трое школьников на одном самокате. Сфоткать успел а чья контора хз.
С другой стороны - я сам нарушитель. Езжу на велосипеде с дособянинских времён как хочу, без шлема и не спешиваюсь на переходах, никакая велоинфраструктура мне не нужна. Но я ещё и автомобилист, поэтому никогда не еду напролом на переход а только когда вижу что водители меня заметили и пропускают, с обеих сторон и из всех полос. И я никогда не сигналю пешеходам, для меня на тротуаре они главнее, поэтому готов ехать с их скоростью сколь угодно долго. В итоге лично на меня никто не жаловался, всё всегда корректно и с уважением, а по новым правилам надо бы оштрафовать.
Как говорил классик: Жёсткость российских законов компенсируется необязательностью их соблюдения.
Кроме самокатчиков всех ещё достают питбайкеры на дорогах общего пользования, которых по правилам ПДД вообще там быть не должно. И законы есть и правила. И что!? Кто это контрлирует? Ни кто это не котролирует! ГИБДД плевать на них.
Тоже самое и с самокатчиками. Законы вы любые можете принять. А вот кто будет контролировать их исполнение? Структура МВД развалена, они это уже сами признают на уровне министра.
Единственное придумать какой нибудь влэшмоб против тех кто ездит по середине тротуаров между пешеходами, ну типа накидывать на них сзади сетку и таким образом выгнать их на край пешеходных дорожек, так для примера. Короче бороться с ними надо нам самим.
разве что ходить с тяжелой тростью.
Питбайки своим детям покупают родители, которые поняли, что надо было сделать аборт 13–18 лет назад.
Я всегда смотрю по сторонам.
Предлагаю убрать все электро-самокаты и заменить их обычными без двигателя. Пусть ногу качают.