Новая платформа и локализация роботов: чего ждать от Great Wall Motor в ближайшем будущем

На днях прошла уже ставшая традиционной конференция автоконцерна Great Wall Motor в России под названием «День GWM». Что готовит этот производитель для российских потребителей? Расскажем коротко о главном.

Пожалуй, основной технологической новинкой концерна является стартовавший в январе этого года проект GWM One. Этот многосоставный проект –технологическая платформа, включающая в себя множество стандартизированных модулей, которые управляются методами, базирующимися на искусственном интеллекте. По задумке разработчиков, такая модульность позволит адаптировать продукцию для каждого конкретного региона, учитывая его особенности эксплуатации, климатическую среду и прочие факторы.

Платформа состоит из двух фундаментальных сегментов. Первый – модульность оборудования в аппаратной части: весь автомобиль разделен на более чем 300 аппаратных компонентов. Второй – модульность программного обеспечения: все электронноуправляемые функции, такие как подогрев сидений, мобильные приложения, ADAS и прочие, разделены на более чем 2000 программных блоков. Это означает, что ПО больше не ограничено аппаратным обеспечением и потому получает очень широкие возможности в разработках и конструировании. Будь то автомобиль, оптимизированный для городских поездок по Москве, или машина созданная для преодоления просторов Сибири. Концерн теперь может быстро создавать наиболее подходящие конфигурации, и все это – на основе одной и той же унифицированной платформы.

1 / 2 2 / 2

Подобный подход, конечно же, не новинка. Но GWM выделяет новые акценты и способы достижения цели. Одно из таких передовых достижений – искусственный интеллект. Платформа сразу интегрирует его возможности в процессы восприятия, принятия решения и планирования.

Два больших модуля помощи водителю VLA выступают в роли опытного шофера, понимая намерения человека и предлагая комплексные сценарии. Эта система с ИИ обеспечивает равномерную синхронизацию аппаратных и программных компонентов для своевременного предоставления услуг, адаптированных к конкретным условиям. В GWM её называют «бионической». Для управления движением и контроля рисков она связывает шасси, интеллектуальное управление и силовую установку. При этом система поддерживает семь категорий транспортных средств: седаны, городские кроссоверы, универсальные внедорожники, мощные внедорожники, пикапы, минивэны и спорткары.

GWM One совместима со всеми видами существующих силовых агрегатов: PHEV (подключаемый гибрид), HEV (традиционный гибрид), BEV (электромобиль аккумуляторного типа), FCEV (электромобиль на топливных элементах), ICE (автомобиль с двигателем внутреннего сгорания).

Если говорить про последние, то в линейку двигателей входят варианты бензиновых турбомоторов объемом 1,5, 2, 3 и 4 литра и дизелей объемом 2, 2,4 и 3 литра.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

В сегменте подключаемых гибридов GWM One оснащена системой Super Hi4, в состав которой входит высоковольтная электрическая архитектура на 800 В и двухлитровый турбомотор. Кроме того, она включает карбидокремниевый задний мост (270 кВт), четырехскоростную гибридную трансмиссию и аккумуляторный блок.

По данным производителя, в такой комплектации совокупный запас хода по циклу WLTC для кроссовера D-сегмента достигает 1393 км. Из них на режим электропитания приходится 363 км. Расход топлива при этом должен составлять около 6,3 литра на 100 км пути, разгон до 100 км/ч обещан за четыре секунды.

На полностью электрической версии платформы применяется 900-вольтовая архитектура. Запас хода – около 660 км, зарядка полностью разряженного аккумулятора до 80% займет 10 минут.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

За безопасность в GWM One отвечает система iTVC с системой сенсорного анализа. Скорость ее реакции составляет 10 миллисекунд, в течение которых крутящий момент перераспределяется между всеми четырьмя колесами. iTVC способна изменять сцепление в зависимости от типа дорожного покрытия и обеспечивать управление рекуперацией энергии. На моделях, оснащенных подруливающей задней осью, она смягчает боковые воздействия.

Управляет системой GWM One специально разработанная среда EEA 4.0 – электронно-электрическая архитектура с операционной системой AI OS. Она обладает возможностью непрерывного развития: за счет обновлений «по воздуху» и интегрированной системы обмена данными автомобиль может постоянно оптимизировать свою производительность, настраиваясь на меняющиеся пользовательские предпочтения и технологические обновления.

Теперь давайте перейдем к планам компании непосредственно в нашей стране. Производитель намерен продолжать инвестировать в свои российские мощности – запланированная сумма составляет 40,18 миллиардов рублей. Эти деньги будут направлены на развитие производства компонентов, которое предоставит более 2000 новых рабочих мест.

На второй квартал текущего года намечен старт выпуска роботизированных коробок передач с двойным сцеплением 7DCT300S и 400S, а также конструкций шасси и полносборных модулей автомобильных кондиционеров. При этом в среднесрочную перспективу заложено расширение локальных партнеров-поставщиков с 39 до 175 компаний.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

В области послепродажного обслуживания в 2026 году будет введен информационный сервис «Мой гараж», который обеспечит доступ к мобильному приложению всем владельцам автомобилей. В этом приложении появятся электронная сервисная книжка, магазин GWM с аксессуарами и сувенирами, информация о сервисных (отзывных) кампаниях, дата начала гарантии и условия гарантийной поддержки.

Во втором квартале 2026 будет запущена программа «Ремонт с первого раза». Ее внедрение должно ограничить очередь на прием и диагностику пятью днями, а 95% ремонтов (при наличии запчастей) должны заканчиваться в течение 24 часов.

В заключении конференции официальные лица концерна традиционно заверили собравшихся в том, что Россия является для GWM одним из ключевых мировых рынков. Подтверждением этому является уже сформированное и продолжающее развитие промышленно-технологическое присутствие с собственными производственными мощностями, а не банальная односторонняя коммерческая деятельность, которой придерживаются многие коллеги-конкуренты. Great Wall Motor не сомневается в потенциальных возможностях российского рынка и потому строит в его отношении долгосрочные стратегии.